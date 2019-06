Så bra var Sverige mot Kanada – betyg på alla spelarna

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Matchbetyg 3

Det var två lag med liknande spelsätt som möttes i Paris. Kanada hade bollinnehavet i en chansfattig första halvlek. Men någon större underhållning var det knappast. Andra halvlek blev mer dramatisk. I den 55:e minuten bröt Stina Blackstenius sin årslånga måltorka efter en svensk omställning och inte långt senare räddade Hedvig Lindahl en straff. Det tog Sverige till VM-kvartsfinal.

Gerhardssons val

Rutinen framför allt. Det var förbundskapten Peter Gerhardssons linje i åttondelen. Efter ”chockelvan” mot USA senast var Sverige tillbaka med bästa möjliga lag och sina mest erfarna spelare, när man ställde upp i samma 4–3–3-uppställning som i premiären mot Chile.

Betygen, Sverige

Hedvig Lindahl 4

Hade i princip ingenting att göra, med undantag för en klassräddning på straff – som räddade Sverige.

Hanna Glas 3

Följsamt och stabilt försvarsspel. Stoppade gång på gång Janine Beckies försök att ta sig runt på kanten.

Nilla Fischer 2

Står där hon ska och vinner samtliga dueller, men pressas inte jättehårt.

Linda Sembrant 2

Bra defensiv insats, men involverades inte alls i det offensiva spelet.

Magdalena Eriksson 2

Vann sina närkamper, men hade vissa problem att hänga med i djupled när Nichelle Prince satte fart.

Elin Rubensson (ut 79) 2

Hamnade långt ner och fick sällan chans att utnyttja sin fina passningsfot.

Caroline Seger 2

Låg rätt i defensiven, men var välmarkerad och fick väldigt lite boll.

Sofia Jakobsson 2

Blixtrade till emellanåt, men misslyckades i sista tredjedelen och tog sig sällan fram till avslut eller inlägg.

Kosovare Asllani 3

Kämpade hårt i defensiven samtidigt som hon tog sig upp i banan. Låg bakom 1-0-målet.

Fridolina Rolfö (ut 89) 4

Var överraskande en av de viktigaste defensiva spelarna. Jobbade sig in i offensiven. Låg bakom det mesta i andra.

Stina Blackstenius (ut 94) 2

Hade stora problem i matchen. Men det glömdes snabbt bort när hon revanschera sig med att göra 1-0.



Spelade för kort för att bedömas:

Nathalie Björn (in 79)

Lina Hurtig (in 89)

Anna Anvegård (in 94)

Betygsjury: Kajsa Nordmark, Jan Jönsson och Anders Sännås.

Läs mer:

Sverige klart för kvartsfinal i VM

Lindahl räddade Sverige i åttondelen

VM-semifinal kan krävas för OS-plats

Fotbolls-VM i Frankrike 2019 – stor guide