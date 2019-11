Så hamnade fotbollen i konflikt med polisen

Detta har hänt under säsongen

April

• Innan ligasäsongen startar bryts en match i Svenska cupen mellan Gais och Göteborg, då 600 raketer avfyras från Blåvittpublikens läktare, in mot spelarna på planen. Från polisens håll kommer kommentarer om möjligheten att begränsa tifon då man menar att de som använder sig av pyroteknik gömmer sig under tygstycken för att undgå identifiering.

• Flera klubbar och Sef meddelar att de inte tänker använda sig av en instruktionsfilm om visitering som Riksidrottsförbundet tagit fram, och som polisen i delar av landet angivit som villkor för att få matchtillstånd. Mats Enquist säger:

– Man skulle gräva mellan benen och brösten. Var går gränsen på vad man som individ ska bli utsatt för, vad är integritetskränkande?

Filmen dras tillbaka, och därmed kan polisen inte hänvisa till den längre.

• Polisen förbjuder stora tygstycken, så kallade overhead-, eller OH-flaggor, i sina matchvillkor till Gif Sundsvall. Det motiveras med att bengaliska eldar bränts i premiärmatchen, och man kan gömma sig under tygstyckena. Förbudet införs senare på fler ställen, men flaggor som ingår i tifon undantas.

Maj

• Det blir en del stök utanför arenan i samband med derbyt mellan Djurgården och AIK. Polisen menar att de bland annat fått flaskor kastade mot sig. DN publicerar filmklipp som en supporter tagit i samband med ett omhändertagande, där en polis slår mot en person bakifrån med batongen, och en polis säger ”ska jag bryta fingret på dig”, när han vill beslagta en telefon.

Expressen berättar att poliserna på klippen tillhör den internt kritiserade gruppen ROG. DN har samma uppgifter, och kan senare berätta om en polis som hoppat av gruppen på grund av en destruktiv kultur. DN avslöjar senare också att åklagaren beslutat att inte starta någon förundersökning mot poliserna från supporterns film.

• Expressen skriver att Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Björn Eriksson varit ordförande för en lobbygrupp för vaktbolag samtidigt som han företrätt idrotten i samtal med polisen om säkerhet vid arrangemang, där inriktningen är att minska polisens närvaro till förmån för ordningsvakter. Protesterna från supportrar blir högljudda, och RF tvingas starta en oberoende utredning där Eriksson senare frias från jäv eftersom han inte anses ha påverkat hur idrottsrelaterade säkerhetsfrågor bedrivits på en operativ nivå.

Juni

• Barometern berättar att Kalmar FF:s säkerhetsansvarige polisanmälts och en åklagare siktar på att väcka åtal mot honom eftersom man menar att klubben inte levt upp till de villkor de fått av polisen i matchen förra säsongen då AIK säkrade sitt guld borta mot Kalmar, och AIK-fansen bland annat kom in på planen efteråt. Vid säsongens slut finns ännu inget besked om eventuellt åtal.

September

• Det kommer rapporter från supportrar om visitering som upplevs som kränkande. Malmö FF:s supporteransvarige, SLO, Pierre Nordberg säger till Sydsvenskan att flera polisanmält visiteringen vid bortamatchen mot Elfsborg. Elfsborg hänvisar till att de följer polisens instruktioner.

Oktober

• På AIK:s läktare syns banderoller som refererar till att tre poliser dagarna före friats för den omtalade dödsskjutningen på 20-årige Eric Torell. ”Gör samhället en tjänst – skjut er själva”, står det på en av banderollerna.

• Några ledamöter från Miljöpartiet lämnar in en riksdagsmotion som uppmanar till krav på regeringen att se över polisens strategiska arbete kring säkerhet vid fotbollsevenemang, inklusive tillämpningen av villkorsgivning.

• Polisen drar i sina villkor ytterligare ner publikkapaciteten för till exempel Stockholmsklubbar, som på grund av det vid vissa matcher tvingas flytta på personer som redan har köpt biljett på en viss läktare.