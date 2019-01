En månad före Asiatiska mästerskapen stod Xavi, den förre Barcelonastjärnan som sedan några år tillbaka spelar för en qatarisk klubb, i tv och tippade hela turneringen. Han har fått rätt i det mesta. Japan och Qatar skulle mötas om titeln, trodde han. På fredagen blir det av.

– Många experter på Mellanösterns fotboll skrattade åt honom. Vi sade att ”okej, han spelar för Al Sadd i Doha, han får tio miljoner dollar per säsong, såklart kommer han säga att Qatar går hela vägen”, säger frilansjournalisten Uri Levy på telefon från Jerusalem.

Han driver sajten Babagol, har kommenterat flera av matcherna på hebreiska i israelisk tv, och varit på plats under mästerskapet. Bland annat på det första ”blockadderbyt”, mellan Saudiarabien och Qatar. Till allas förvåning vann Qatar med 2-0.

– Stämningen var ganska fientlig. Jag bor i Jerusalem och följer israelisk och palestinsk fotboll nära. Jag har aldrig förut varit med om att folk buar en nationalsång inför en officiell match, säger Uri Levy.

Qatars framgångar kopplar ihop de komplexa relationerna mellan lagen med resten av världen, eftersom landet ska arrangera VM 2022. Framgångarna för laget är ett resultat av en lång och medveten satsning, som ska bevisa för världen att Qatar är en legitim fotbollsnation.

Valet av Qatar som VM-värd är högst kontroversiellt i Europa, i Gulfregionen orsakar det spänningar av andra skäl. Sedan 18 månader har en koalition ledd av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten skurit av Qatar från all kommunikation och handel.

– Det är en sådan röra. Relationen mellan Saudi och Förenade Arabemiraten, Förenade Arabemiraten och Qatar, Qatar och Saudi, Gulfen och Mellanöstern, Mellanöstern och resten av världen, Fifa och Qatar, Fifa och Saudi. Någon borde skriva en bok om det, säger Uri Levy.

Under blockaden har fotbollen varit i princip den enda arena där länderna kommunicerar. Efter segern mot Saudiarabien slog Qatar favoriterna Sydkorea, och sedan värdlandet Förenade Arabemiraten i semifinalen – en förnedrande vinst med 4–0 inför storpublik i Abu Dhabi, där biljetter delades ut gratis till emiratier medan qatariska supportrar hindras från att resa in i landet. Sandaler och andra föremål kastades in på de qatariska spelarna.

Nu har Förenade Arabemiraten lämnat in en protest där de menar att två spelare i Qatar inte uppfyller kriterierna för att få företräda landet, Almoez Ali, född i Sudan, och Bassam al-Rawi, född i Irak.

Matchen var en pr-vinst för Qatar, och enormt pinsam för Förenade Arabemiraten, säger journalisten James Montague, som har bott i landet och skrivit en bok om fotboll i Mellanöstern.

– Det visar hur småaktig konflikten är. De här länderna har traditionellt varit allierade, och nu har de plötsligt vänt sig mot varandra, säger han.

Gulfkrisen har sin bakgrund i att Qatar efter Arabiska våren 2011 stöttade regimer som de andra länderna ser som hot.

– Tanken var att rätta in Qatar i ledet, men det har de inte lyckats med, eftersom Qatar inte har drabbats särskilt hårt ekonomiskt. Och jag tror att VM 2022 har spelat in, för det har gjort att folk numera känner till Qatar lika mycket som Förenade Arabemiraten, säger James Montague.

När Fifaordföranden Gianni Infantino talar om att utöka VM till 48 lag, menar James Montague att det finns en bakgrund i Gulfkrisen. Att genomföra expansionen till 2022 skulle innebära att grannländerna måste bli medarrangörer. Och att de därmed stjäl VM från Qatar.

– VM har blivit centralt för bojkotten nu. Allt annat har misslyckats, säger han.

Ironiskt nog underblåser grannländerna därför europeisk kritik om bristande mänskliga rättigheter i Qatar, medan de själva ofta har ett värre facit, säger James Montague. Saudiarabien förhandlar samtidigt med Fifa om enorma investeringar i nya turneringar för klubb- och landslag, som skulle stöpa om världsfotbollen.

– Infantino har sagt att ett utökat VM skulle kunna föra med sig fred i regionen. Men jag tror inte att någon riktigt köper att han verkligen är övertygad om det. Så man måste fråga sig varför han gör det. Samtidigt håller Qatar desperat fast vid VM, för förutom att invadera landet finns det inget annat sätt kvar att straffa Qatar nu än att ta ifrån dem VM, säger James Montague.

Israelen Uri Levy, som är jude och har arabiska rötter, tror samtidigt att VM kan öppna upp hela Mellanösternregionen.

– Vi förtjänar det. Vi lever under en stress som ingen annan i världen lever under. Ingen annan lever under sådana politiska spänningar. Ingen har de här känslorna av skuld, hat och kärlek som vi. Den påtvingade nationalismen som vi måste följa, säger han.

Till stora delar har Qatar skapat sitt lag genom att från ung ålder utbilda spelare på sin ”Aspire Academy”. De flesta har varit i landet sedan de var sex, sju år gamla, och har tränats under lång tid av den spanske förbundskaptenen Félix Sánchez.

– Jag älskar laget, säger Uri Levy.

– De har växt upp tillsammans med den här drömmen om 2022, och de påminner om ett klubblag. De spelar som en slags militär enhet.

Både Qatar och Förenade Arabemiraten har investerat enorma summor i fotboll de senaste 15 åren, bland annat genom att köpa Paris Saint-Germain och Manchester City. I januari var det svenska landslaget i Qatar på läger, just nu är AIK i Dubai. De är inte ensamma.

Länder som för någon generation sedan var ganska tuffa att leva i, har nu massor av pengar att spendera. Och fotboll är en statussymbol i Mellanöstern, säger Uri Levy.

– Bilden av Qatar var att de var ett land i tredje världen, med shejker och slavar. Och de ville visa världen att de är större, de är nytänkande, de är moderna, de är civiliserade. Att stå värd för VM, den största mänskliga ritualen i vår tid, är såklart ett sätt att uppgradera sin status, säger han.

I princip allt som skrivs i västerländska medier om Qatar är negativt, säger Uri Levy, och James Montague håller med. Han menar att både Qatar och Förenade Arabemiraten rättmätigt har kritiserats för arbetsförhållandena bland landets migrantarbetare, och det så kallade kafalasystemet.

– Det går inte att titta på de glänsande fasaderna utan att inse att de har byggts på slavars bekostnad. För tio år sedan brydde sig ingen om det. Det krävdes att Qatar vann värdskapet för VM 2022 för att det här problemet skulle nå det internationella medvetandet, säger James Montague, som själv har besökt migrantarbetarläger där han sett fruktansvärda förhållanden.

Kim Källström kritiserades i veckan när han i en intervju i Qatar sade att det inte kommer fram i svenska medier att det har skett förbättringar i landet. Han har både rätt och fel, menar James Montague. Det finns en process mot reformer, men den är långsam och ojämn.

– Lustigt nog så är en av sidoeffekterna av blockaden att den åtminstone i retoriken har snabbat upp hur Qatar har hanterat den här frågan. För blockaden är också ett pr-krig – hur övertygar man folk att man är på rätt sida?

– Någonting har hänt där, och samma sak händer inte i Förenade Arabemiraten, i Saudi eller Bahrain. Det beror mycket på VM. Qatar har inte kritiserats tillräckligt, men jag hoppas att den kritik som finns har lett till en del förändring. Medan om du kritiserar den emiratiska regimen så hamnar du i fängelse eller får din dator hackad.

