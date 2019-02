Inför säsongen 2019 har AIK tappat mittfältsstjärnan Kristoffer Olsson till ryska Krasnodar, för cirka 50 miljoner kronor. Även mittbacken Alexander Milosevic har lämnat klubben för Nottingham Forest. Det är stora luckor att fylla och kanske finns svaren i Salétros och Daniel Granli. Båda två är tillgängliga för spel när AIK möter Jönköping Södra i Svenska cupens första gruppmatch på lördagen.

Anton Salétros lämnade AIK 2018 för spel i Ryssland. Nu är han alltså tillbaka på lån till sista juni 2019.

– Det känns väldigt bra, kul att vara tillbaka och träffa alla. Formen känns god och jag har ändå haft en försäsong i Ryssland. Det ska bli kul att börja spela tävlingsmatcher och se var jag står. Jag har inte spelat 90 minuter än i år så vi får se om det blir 90 minuter på lördag, säger Salétros.

Tiden i FK Rostov började bra men mot slutet blev det mindre speltid.

– Jag spelade hälften av matcherna på en första sejour utomlands vilket jag tycker är godkänt. Jag gjorde väl inte så många poäng eller prestationsmässiga matcher, jag gjorde inte skillnaden vilket jag är medveten om också. Jag vet att jag kan tillföra mer i ett lag än vad jag gjorde där.

I Ryssland krävs det också att fem spelare med rysk bakgrund finns på planen, något som också kan ha varit en anledning till den minskade speltiden.

– Ibland var det konkurrenssituationen, ibland baserat på min prestation. Det är inget man ska skylla på men det klart att det påverkade, säger Salétros.

Dialogen mellan parterna har varit bra och en utlåning till svenska mästarna kändes rätt.

– Jag kan AIK väl och klubben har en bra organisation. De har erfarna spelare som jag kan lära av men även lära från Rikard Norling och de andra tränarna. Jag känner att det finns stora utvecklingsmöjligheter här, säger han och fortsätter.

– Jag kan bidra med energi och ledarskap även fast jag är så ung. Förmodligen även göra lite mål och poäng och hjälpa laget att få en bra start på det här året, säger 22-åringen.

Salétros är medveten om konkurrensen på AIK:s mittfält med bland annat Larsson och Kofi Adu.

– Det finns såklart väldigt bra spelare i AIK. Det gäller att visa framfötterna på varje träning och match och visa att det är jag som ska ha platsen, säger han.

Salétros deltog inte i träningslägret i Dubai, men det gjorde ett annat nyförvärv. Norrmannen och mittbacken Daniel Granli kommer senast från spel i norska Stabæk.

– Det känns stort att komma hit och det känns verkligen bra att vara här. Det här är en mycket bra klubb.

Daniel Granli kommer senast från spel med norska Stabæk. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Han beskriver sig själv som en teknisk och stabil försvarare.

– Jag är ganska snabb för att vara mittback och bra i uppspelsfasen. Jag tycker också att jag är bra med boll, det är mina bästa kvaliteter. Sedan har jag också en vinnarskalle och duktig på att vinna närkamper, säger 24-åringen.

Han har inte hunnit göra några tävlingsmatcher för AIK men säger att han hört att det finns skillnader mellan spelet i Norge och spelet i Sverige.

– Det är lite mer spelande fotboll i Sverige. Jag tror också att det är ett litet steg uppåt, att spelet i Sverige är lite bättre utifrån det man hört från spelare som gått mellan ligorna. Av matcherna jag sett tror jag spelet kan passa mig bra, säger Daniel Granli.

Sedan tidigare har AIK värvat in anfallaren Chinedu Obasi som gör sin tredje sejour i klubben. Saku Ylätupa har hämtats in från Ajax och under torsdagen gjorde AIK klart med försvararen Magnar Ødegaard, senast från Tromsø.

