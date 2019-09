Sent mål sänkte MFF mot Dynamo Kiev

Malmö FF fick det som väntat tufft borta mot gruppfavoriten Dynamo Kiev i Europa League-premiären. Det började inte så farligt – hemmalaget skapade några chanser i den första halvleken men inte värre än att det kändes kontrollerat av MFF.

I den andra halvleken växte Dynamo Kiev däremot ut till det tunga lag man är på pappret. Ukrainarna är rankade 25:a i Europa jämfört med MFF som är 90:e lag, och skillnaden mellan lagen blev tydlig. Dynamo Kiev skapade mängder av chanser och MFF var utspelat och stressat vid flera tillfällen, tappade boll och hade svårt att etablera ett eget spel.

Men trots påtryckningarna hade Dynamo Kiev förtvivlat svårt att få in bollen bakom Johan Dahlin, mycket just tack vare flera jätteräddningar av MFF-målvakten. Det höll hoppet om en poäng för Malmö levande i 83 minuter. Men då frispelades Vitaliy Buyalskiy i straffområdet och gjorde inga misstag när han placerade in 1–0. MFF hade en bra chans att kvittera kort efteråt, men fick lämna Ukraina med 0–1 och noll poäng.

För Malmö väntar närmast i Europa League-gruppspelet Köpenhamn på hemmaplan den 3 oktober.