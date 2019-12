Sex år efter succén i Champions League är Málaga på väg mot tredjedivisionen

Fansen stöttar fortfarande laget, publiksnittet hemma på La Rosaleda är nära 17.000 åskådare. Men det handlar mer om lidande än om jubel. Släpper laget in mål innebär det nästan utan undantag poängtapp. Det saknas tempo och kreativitet på mittfältet, vilket innebär att anfallarna får för få, eller för dåliga, bollar att jobba med.

Málagas ras visar på svårigheterna i spansk fotboll. Att ta upp kampen med giganterna Barcelona och Real Madrid, att etablera verksamheten på en position som regelbundet ger en biljett till det europeiska cupspelet, har en hög prislapp.

Och börjar man nosa på en position i det segmentet räcker inte engångsinvesteringar, utan det kräver en uthållig ekonomisk bas, och en ägare med framtidsvisioner.

Det har Málaga saknat, och saknar fortfarande. Och de är inte ensamma.

En första version av vad som i dag är Málaga CF bildades redan 1904. Sedan existerade klubben under olika namn fram till 1948, som officiellt är året för bildandet.

Året efter tog klubben steget upp i La Liga för första gången, och pendlade sedan mellan ettan och tvåan fram till konkursen 1992, som innebar ombildning och nystart i fjärde divisionen säsongen efter.

Det var först vid millennieskiftet som Málaga etablerade sig i La Liga. Ekonomin var dock inte helt balanserad och 2010 inleddes en ny era med Qatar-baserade shejk Abdullah Al-Thani som ny ägare.

Med oljepengar från Qatar gjordes en satsning, etablerade namn som Willy Caballero, Martin Demichelis, Julio Baptista, Eliseu, Javier Saviola, Roque Santa Cruz och Isco köptes in. Det räckte till fjärde plats våren 2012, vilket gav en biljett till Champions League.

Malagas Isco och Dortmunds Lukasz Piszczek under kvartsfinalen i Champions League i april 2013. Foto: Miguel Angel Morenatti/AP

Málaga gjorde sedan succé i Champions League. Laget vann gruppen efter en förlustfri svit mot Milan, Anderlecht och Zenit St Petersburg. Slog sedan ut Porto i åttondelen, innan man ställdes mot Borussia Dortmund i kvarten.

Efter 0–0 hemma ledde laget med 2–1 i returen när matchuret passerat 90 minuter. Men Marco Reuss kvitterade en minut in på tilläggstid, och Felipe Santana gjorde målet som tog Dortmund till semifinal, sekunderna före slutsignalen.

Efter äventyret i Europa har Málaga successivt dalat, både sportsligt och ekonomiskt. Våren 2018 slutade klubben sist i La Liga. Och vägen tillbaka tenderar att vara en lång, brant uppförsbacke.

Den 50-årige ägaren, shejk Abdullah Al-Thani, som skulle ge Málaga en guldålder, är numera hatad av fansen. I stället för att skjuta till kapital har han dränerat klubbkassan. Vilket inneburit att det spanska fotbollförbundet nu kräver att Málaga genererar kapital genom spelarförsäljningar innan man beviljar klubben nya spelarlicenser. Problemet är bara att det inte finns så värst mycket att sälja.

Málagas ägare shejk Abdullah Al-Thani (i mitten) är hårt kritiserad av klubbens supportrar. Foto: Sergio Torres/AP

För sportchefen José Luiz Pérez Caminero innebar det att han strax före säsongsstarten tvingades avbryta fem påbörjade spelarköp, bland dem köpet av den japanska stjärnan Shinji Okazaki från Leicester.

En besviken Caminero tog då en offentlig strid med Al-Thani. Vilket slutade med att han fick sparken i slutet av oktober, vilket fördjupade krisen ytterligare.

Det har lett till att tusentals fans har protesterat, både inne i centrala Málaga och utanför La Rosaleda, då de skanderat ”Al-Thani gå nu! Málaga är vi”.

Och Málagas borgmästare Francisco de la Torre har offentligt uttryckt att han är bekymrad, och sagt att han vill att Al-Thani lever upp till sitt ansvar som klubbägare.

Från Qatar svarade Al-Thani på Twitter:

”Jag vet att det är en svår tid, men allting får sin lösning snart. Snälla, oroa er inte. Gud är med oss.”

Men gud har bara varit med Málaga tre gånger den här säsongen. Fler matcher har laget inte vunnit.

Malága är inte den enda spanska klubben som har problem. Racing Santander, som under 2000-talet haft såväl Olof Melberg som Kennedy Bakircioglu och Marcus Rosenberg på lönelistan, sladdar också i andraligan.

Klubben, som gjort 43 säsonger i La Liga, hamnade under tvångsförvaltning i december 2011, på grund av ett gigantiskt skuldberg. Två säsonger senare spelade Racing Santander i tredjeligan, och återhämtningen låter vänta på sig. Just nu ligger laget under nedflyttningsstrecket i andraligan.

Runt millennieskiftet utmanades institutionerna Barcelona och Real Madrid av först Deportivo La Coruña och sedan Valencia CF.

Deportivo vann La Liga 1999/00 och var sedan ligatvåa de efterföljande två säsongerna.

Valencia var i Champions League-final både 2000 och 2001, vann sedan La Liga både 2001/02 och 2003/04, och följde upp med att vinna Uefa-cupen våren 2004.

Deportivo La Corunas Quique Gonzalez visar frustration under matchen mot Cadiz i spanska andraligan i våras. Nu ligger laget på nedflyttningsplats till tredjedivisionen. Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Zuma Press/TT

Men framgångarna hade ett pris, för båda klubbarna.

I takt med att stjärnorna i truppen blev färre och färre föll Deportivo sakta mot de lägre regionerna i tabellen, har sedan 2010 kämpat runt nedflyttningsstrecket, och ramlat ur La Liga tre gånger.

Den här säsongen handlar det om att försöka rädda vad som räddas kan. Deportivo ligger sist i andraligan.

I Valencia smiddes stora planer efter ligagulden. 2006 började man projektera en ny modern arena, Nou Mestalla, med plats för 80.000 åskådare. Bygget inleddes året efter, men pengarna tog slut, och bygget är fortfarande inte slutfört.

Finanskrisen som kom just 2007 drabbade den spanska byggsektorn väldigt hårt, bankåtertaganden blev en stapelvara och bankerna införde lånestopp.

Sett till hela landet föll nyproduktionens försäljningspriser till cirka 70 procent av den prisnivå som rådde före krisen. Och Nou Mestalla står som ett skelett i stadsbilden.

Valencia har inte åkt ur La Liga sedan guldåren i början av 2000-talet. Men satsningen som skulle etablera klubben som ett topplag vid sidan av Barcelona och Real Madrid kom av sig när pengarna tröt. Just nu är Valencia ett mittenlag i tabellen.

Och med Deportivo La Coruña och Valencia ur leken var det bara Atlético Madrid kvar, som kunde utmana Barça och Real om ligatiteln.

Atlético vann La Liga 2013/14. Övriga säsonger sedan 2003/04 har det bara handlat om giganterna. Barcelona har vunnit tio titlar, Real fyra.

Och det är Barcelona och Real Madrid i de båda tätpositionerna så här långt även den här säsongen, trots att de har en match mindre spelad än konkurrenterna, på grund av det inställda derbyt för en dryg månad sedan.