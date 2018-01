Silly season: In och ut i de allsvenska klubbarna

AIK

In:

Enoch Kofi Adu, mittfältare, Akhisar Belediyespor.

Robert Lundström, back, Vålerenga.

Budimir Janosevic, målvakt, BP.

Noah Sonko Sundberg, back, Sundsvall.

Ut:

Johan Blomberg, mittfältare, Colorado Rapids.

Stefan Ishizaki, mittfältare, Elfsborg.

Simon Thern, mittfältare, Heerenveen.

Agustin Gomez, back, Defensa y Justicia.

Noah Sonko Sundberg, back, Östersund.

Chinedu Obasi, anfallare, klubb ej klar.

Kommentar: Enoch Kofi Adu kan fylla luckan efter Ishizaki men Blombergs djupledsspel kan bli svårare att ersätta. Lyckas man behålla Obasi så kan Malmö få en match.

IF Brommapojkarna

In:

Mohanad Jeahze, back, IFK Norrköping.

Eric Johana Omondi, mittfältare, Vasalunds IF.

Alexander Nilsson, mittfältare, IK Sirius.

Rasmus Alm, mittfältare, Landskrona Bois.

Moustafa Zeidan, mittfältare, Syrianska FC.

Martin Rauschenberg, back, Gefle IF.

Petar Petrovic, anfallare, IFK Värnamo.

Fritiof Björkén, back, Östers IF.

Ut:

Viktor Gyökeres, anfallare, Brighton.

Carl Starfelt, back, IFK Göteborg

Luca Gerbino Polo, anfallare, IK Frej.

Victor Fors, back, IK Frej.

Joel Qwiberg, back, San Jose Earthquakes.

Kyle Konwea, back, klubb ej klar.

Budimir Janosevic, målvakt, AIK

Kommentar: Succétränaren Olof Mellberg lämnade och tongivande spelare som Gyökers och Starfelt har lockats bort. Nya spelare som Zeidan och Alm kommer garanterat tvingas jobba hårt.

Dalkurd FF

In:

Oliver Berg, mittfältare, Odds BK.

Ut:

Frank Pettersson, målvakt, Jönköping.

Mohamed Bangura, anfallare, klubb ej klar.

Robertino Kljajic, målvakt, klubb ej klar.

Kujtim Bala, anfallare, slutar.

Kommentar: Det är inte bara spelare som kommer och går. Klubben flyttar från Borlänge till Uppsala men kommer att spela sina matcher i Gävle. Fler spelare måste in om Dalkurd ska hänga kvar.

Djurgårdens IF

In:

Hampus Finndell, mittfältare, FC Groningen.

Dzenis Kozica, mittfältare, Jönköping.

Jonathan Ring, mittfältare, Kalmar FF.

Johan Andersson, back, IK Sirius.

Ut:

Kim Källström, mittfältare, slutar.

Magnus Eriksson, mittfältare, San Jose Earthquakes.

Gustav Engvall, anfallare, Bristol City.

Elliot Käck, back, IK Start.

Tim Björkström, back, klubb ej klar.

Joseph Ceesay, anfallare, Frej (lån).

Haruna Garba, anfallare, Gzira United (lån).

Kommentar: Flera riktigt tunga tapp och julklapparna Bosse Andersson bjöd på motsvarade inte förväntningarna, fansen vill ha mera. Erikssons flytt kommer att bli riktigt kännbar.

IF Elfsborg

In:

Stefan Ishizaki, mittfältare, AIK.

Ut:

Lasse Nilsson, anfallare, slutar.

Anders Randrup, back, klubb ej klar.

Kommentar: Med Ishizaki i laget får Elfsborg tillbaka en trygg spelare som också är ett föredöme på träningarna. Nilsson slutar och det är bara att tacka en profil för den tid som gått.

Hammarby IF

In:

Simon Sandberg, back, Levski Sofia.

Neto Borges, back, CA Tubarao.

Ut:

Birkir Saevarsson, back, Valur Reykjavík.

Stefan Batan, back, klubb ej klar.

Rômulo, anfallare, Suphanburi.

Oliver Silverholt, mittfältare, Östers IF.

Kommentar: Det var den här säsongen tränaren i Hammarby skulle visa resultat – då fick tränaren Jakob Michelsen sparken. Saevarsson väljer bort Hammarby, Sandberg och Borges ska stärka det ihåliga försvaret.

BK Häcken

In:

Alexander Angelin, back, Utsikten.

Ut:

Egzon Binaku, back, Malmö FF.

Kommentar: Det blir AIK-touch på Häcken i år också då Andreas Alm tar över som tränare efter Mikael Stahre. En ut och en in, det kommer hända mer innan fönstret stänger.

IFK Göteborg

In:

Vajebah Sakor, mittfältare, Willem II.

Andre Calisir, back, Jönköping.

Ut:

Martin Smedberg-Dalence, mittfältare, Bolívar.

Sören Rieks, mittfältare, klubb ej klar.

Kommentar: Den spelarflykt det talades om under hösten har inte blivit verklighet. Rieks måste ersättas. Sakor, norrman född i Liberia, kom in på lån redan under hösten i fjol.

IFK Norrköping

In:

Jordan Larsson, anfallare, NEC Nijmegen.

Lars Krogh Gerson, back, Sundsvall.

Ian Smith, back, Santos de Guápiles.

Isak Pettersson, målvakt, Halmstad.

Ut:

Nikola Tkalcic, back, Sarpsborg, Norge.

Andreas Hadenius, back, Halmstad BK.

Markus Falk Olander, back, klubb ej klar.

Mohanad Jeahze, back, BP.

Kommentar: Jordan Larsson är onekligen en intressant värvning och Lars Krogh Gerson är tänkt som en ledare i laget när Andreas Johansson trappar ned.

Kalmar FF

In:

–

Ut:

David Elm, back, slutar.

Stefan Larsson, back, slutar.

Kommentar: Rasmus Elm gör ett nytt försök men Nanne Bergstrand behöver få in nya spelare för att fylla luckorna eftersom han tappar ett par av sina trotjänare där bak.

Malmö FF

In:

Eric Larsson, back, Sundsvall.

Egzon Binaku, back, BK Häcken.

Arnor Traustason, mittfältare, Rapid Wien.

Ut:

Anders Christiansen, mittfältare, Gent.

Jo Inge Berget, anfallare, klubb ej klar.

Erdal Rakip, mittfältare, klubb ej klar.

Magnus Wolff Eikrem, mittfältare, klubb ej klar.

Anton Tinnerholm, back, New York City FC.

Felipe Carvalho, back, Vålerenga.

Kommentar: Ett flertal riktigt tunga förluster, Berget och Rakip ersätter man inte hur som helst. Två backar in räcker inte för att få igång den offensiv som behövs för spel i Europa.

IK Sirius

In:

Charbel George, mittfältare, Syrianska FC.

Axel Björnström, back, Vasalaund.

Ut:

Andreas Eriksson, mittfältare, slutar.

Ante Björkebaum, anfallare, slutar.

Niklas Busch Thor, mittfältare, slutar.

Diego Montiel, mittfältare, Örgryte.

Jakob Bergman, back, Varbergs Bois.

Johan Andersson, back, Djurgården.

Alexander Nilsson, mittfältare, BP.

Kim Skoglund, back, klubb ej klar.

Gustav Thörn, back, Sandviken.

Kyria Kambusi, mittfältare, Sandviken.

Kommentar: En tung trio slutar och ytterligare ett antal spelare försvinner. Charbel George är intressant men truppen behöver flera profiler inför det ”svåra” andra året i allsvenskan.

Gif Sundsvall

In:

–

Ut:

Eric Larsson, back, Malmö FF.

Lars Krogh Gerson, mittfält, IFK Norrköping.

Marcus Danielson, back, klubb ej klar.

Kristinn Steindorsson, mittfältare, Hafnarfjordur.

Kristinn Sigurdsson, mittfältare, Valur Reykjavik.

Linus Sahlin, back, klubb ej klar.

Smajl Suljevic, mittfältare, klubb ej klar.

Jaudet Salih, mittfältare, klubb ej klar.

Kommentar: Är det ingen som vill spela för Sundvall? Nu måste spelare in för att ersätta Eric Larsson och Lars Krogh Gerson, att islänningarna försvinner betyder mindre.

Trelleborgs FF

In:

Sebastian Ohlsson, mittfältare, Degerfors.

Ut:

Kristian Haynes, mittfältare, slutar.

Fredrik Persson, målvakt, slutar.

Magnus Andersson, försvarare, slutar.

Dino Islamovic, anfallare, Östersund.

Robin Jacobsson, försvarare.

Kommentar: Kristian Haynes slutar men ska assistera som tränare. Fredrik Persson tycker också att han gjort sitt och Dino Islamovic får chansen att spela i Europa League med Östersund.

Örebro SK

In:

Simon Amin, mittfältare, Karlslunds IF.

Daniel Björnquist, back, Eskilstuna.

Albin Granlund, back, IFK Mariehamn.

Ut:

Maic Sema, mittfältare, klubb ej klar.

Anton Fagerström, målvakt, klubb ej klar.

Jonathan Lundberg, anfallare, Rynninge.

Logi Valgardsson, back, klubb ej klar.

Patrik Haginge, back, slutar.

Damien Plessis. mittfältare, klubb ej klar.

Kommentar: Daniel Björnquist är tillbaka för att fylla luckan efter de backar som försvinner. Efter 13 säsonger i ÖSK tackar Patrik Haginge för sig.

Östersunds FK

In:

Dino Islamovic, anfallare, Trelleborg.

Tesfaldet Tekie, mittfältare, Gent.

Noah Sonko Sundberg, back, AIK.

Ut:

Gabriel Somi, back, New England.

Kommentar: Tesfaldet Tekie, 20 år, har gjort 32 allsvenska matcher för IFK Norrköping och hann med ett år i Gent, nu ska han skolas in av Graham Potter.