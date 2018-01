Sandberg hittade tillbaka till Hammarby

Allsvenskan 2018 är några månader bort. Så här är läget i lagen just nu under silly season – spelare som värvats och spelare som förlorats.

Det är småkyligt i luften och Hammarbys rookie har precis klarat av sitt första träningspass.

Han känner sig inte helt obekant med omgivningarna runt träningsanläggningen i Årsta.

Simon Sandberg har varit här förr, men det var ett tag sedan.

Den förre Häcken–spelaren var på väg till Hammarby redan som 15-åring.

2009 provspelande han under vecka men fick åka hem till Göteborg och hamnade i stället i BK Häckens ungdomsakademi.

– Ja, jag var här och testade, men det blev inget då. Men nu är det gött att vara här, säger Sandberg på klingande göteborgska.

Simon Sandberg debuterade i allsvenskan som 19-åring.

60 matcher fanns på kontot innan han 2016 fick chansen utomlands.

Men det blev bara en säsong i Sofia Levski.

När det stod klart att han skulle flytta hem från Bulgarien jagades han av flera allsvenska klubbar.

– Jag trivdes jättebra i Bulgarien, men det blev lite konstigt i slutet som gjorde att jag fick bryta kontraktet. Det blev inte så bra som jag hade tänkt mig och nu är jag här, säger Simon Sandberg.

Hammarby visade tidigt intresse och presenterade en plan som var intressant för Simon Sandberg.

Då var den nu sparkade Jakob Michelsen fortfarande tränare i klubben.

– Det är inget som påverkar mig. Jag träffade aldrig Jakob, säger Sandberg som skrivit ett tvåårskontrakt.

Nu börjar en ny resa i klubben han ratades av som 15-åring.

- Hammarby är ett lag som vill spela offensivt och det känns som jag kommer att passa bra in. Sedan är det upp till klubben var de vill spela mig. Jag är van att anpassa mig, säger Sandberg.

I BK Häcken spelade han både mittback och högerback.

Vad har du för bild av Hammarby?

– Det är en storklubb i Sverige som vill framåt och jag vill vara en del av den. Jag gillar den tekniska och offensiva fotbollen som Hammarby spelar, säger Simon Sandberg.

Assisterande tränare Stefan Billborn är nöjd med att Sandberg valde Hammarby.

– Det är spelare som är bra med bollen, intelligent och duktig på att ta instruktioner. Simon kommer att bli en stor tillgång för oss. Det är bra att han kan spela både högerback och innerback. Men han är främst tänkt som högerback, säger Stefan Billborn.