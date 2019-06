Frågan inför CL-finalen: Chansar Tottenham med Harry Kane?

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Landslagsanfallarens säsong har varit hackig. Han var borta under sex veckor i januari och februari med en ankelskada. Den 9 april, i det första kvartsfinalmötet med Manchester City i Champions League, halkade han och drog upp ligamentsskadan i ankeln. Sedan dess har han inte spelat.

Men när Tottenham efter stor dramatik slog ut Ajax i semifinalen, segermål i den sjätte tilläggsminuten, var Harry Kane den snabbaste ut från bänken på Amsterdam Arena för att hylla lagkamraterna, som gjort det omöjliga.

Spurs vände 0–1 från hemmamötet och underläge 0–2 i halvtid i returen till avancemang i kraft av fler mål på bortaplan.

Läs mer: Lucas Moura sänkte Ajax – men får han starta finalen?

Och den som fyllde luckan för Kane i anfallet, Lucas Moura, gjorde samtliga tre mål i Amsterdam.

– Det känns bra. Det har inte varit några bakslag under rehabiliteringen, säger Kane till BBC.

– Jag började köra för fullt på träningarna förra veckan. Och den här veckan har det handlat om att hitta tillbaka till den form och det spel jag hade innan skadan.

– Jag känner mig beredd att spela finalen. Men det är upp till managern att bestämma, säger anfallaren.

Harry Kane skadade sig mot Manchester City den 9 april.

Ett delikat problem för Pochettino. Trots två långa skadeuppehåll har Kane trots allt gjort 24 mål i säsongens tävlingsmatcher, varav fem i Champions League, vilket innebär att han är lagets främste målskytt, före sydkoreanen Son Heung-min som gjort 20 mål.

Pochettino väljer att ligga lågt i förhandssnacket rörande Kane. Till BBC säger argentinaren att det är för tidigt att spekulera i om Kane kan starta, inleda på bänken, eller om han ska följa matchen från läktaren.

– Jag prioriterar laget, säger Pochettino till BBC.

– Det handlar om lagkänsla, om kollektivet. Titta på hur vi tog oss vidare. Harry skadades i kvartsfinalen, men vi tog oss ändå till final.

– Det utesluter inte att han fortfarande är en av lagets absolut bästa spelare, i mina ögon en av de tre bästa anfallarna i världen.

– Och det vore givetvis bra om han kan anses hundraprocentigt skadefri och kan spela finalen.

– Men Tottenham handlar inte om Harry Kane och resten av truppen, säger Pochettino för att poängtera att det var kollektivet som tog Tottenham till finalen.

Tottenham möter ett Liverpool som enligt managern Jürgen Klopp är det bästa lag han ställt på benen i en final.

Klopp förlorade Champions League-finalen med Borussia Dortmund 2013 och med Liverpool i fjol. Han förlorade även Europa League-finalen med Liverpool för tre år sedan.

Framför allt fjolårets finalförlust, 1–3 mot Real Madrid, var bitter. Siffrorna speglade inte matchen. Avgörande var häpnadsväckande misstag av målvakten Loris Karius, både vid 0–1 och 1–3, som kostade Liverpool matchen och Karius positionen som förstemålvakt.

Under sommaren försvann han på lån till turkiska Beşiktaş. In kom brasilianaren Alisson från Roma, och spikade igen. Liverpool släppte in minst mål (22) av alla lag i Premier League den här säsongen.

Klopp hoppas att anfallaren Roberto Firmino ska vara klar för spel i finalen, efter skada. Firmino är en av lagets absolut viktigaste spelare, den som skapar ytor för medspelarna framför allt målskyttarna Mohamed Salah och Sadio Mané.

Den ende som definitivt missar finalen är mittfältaren Naby Keita.

I semifinalen gjorde Liverpool en insats liknande Tottenhams. Var mer eller mindre uträknat efter en tung 0–3-förlust borta mot Barcelona i första mötet.

Fick energi efter ett tidigt mål av Divock Origi i returen hemma på Anfield. Sedan gjorde Georginio Wijnaldum två mål på två minuter i början av andra halvlek, och det var därmed lika i målprotokollet med dryga halvtimmen kvar.

Elva minuter före slutet kom sedan Trent Alexander-Arnolds fräcka frispark som helt ställde ett totalt desorienterat Barcelona, och en omarkerad Origi kunde skicka in det avgörande fjärde målet. Miraklet var fullbordat.

På frågan om det här var det största i hans tränarkarriär svarar Klopp något överraskande att det inte var det.

– Nej, det var när jag nådde uppflyttning med Mainz till Bundesliga 2004, säger han till BBC.

– Med tanke på de förutsättningar vi hade, inte minst ekonomiskt, var det ingen som önskade att Mainz skulle ta steget upp.

– Men det är klart. Om vi besegrar Tottenham i finalen får jag kanske omvärdera svaret på frågan, säger Klopp.

Det som skiljer lagen åt är att Liverpool har rutin från stora finaler. Man får backa 35 år i tiden för att hitta Tottenham i en Europafinal, då man vann Uefa-cupen efter finalseger mot belgiska Anderlecht.

Hur ska Tottenham få stopp på Liverpools breda offensiv?

Viktigt blir att få stopp på ytterbackarna Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson, som förstärker offensiven på kanterna när Liverpool vänder spelet.

Här tvingas Pochettino agera vågat, låta snabba spelare som Son Heung-min och Lucas Moura ligga kvar i höga positioner för att stänga ytterbackarnas löpningar.

Taktiken fungerade både mot Manchester City i kvarten, och i den avgörande andra halvleken borta mot Ajax när man säkrade finalplatsen.

Läs mer: Atalanta tog historisk Champions League-plats

Läs mer: Göteborg får Champions League-final 2021

Liverpools tidigare meriter i Europa Champions League (Europacupen): Seger 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84 och 2004-05, final 1984-85, 2006-07, 2017-18. Europa League (Uefa-cupen): Seger 1972-73, 1975-76 och 2000-01, final 2015-16. Cupvinnarcupen: final 1965-66. Visa mer