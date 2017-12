Snart öppnar januarifönstret – Silly season surrar av rykten

Den 26-årige nederländaren har varit i ständig utveckling sedan han lämnade Groningen för fyra och ett halvt år sedan. Celtic betalade drygt 28 miljoner kronor, för att två år senare sälja honom vidare till Southampton för 143 miljoner.

Nu krossar Liverpool transferrekordet genom att lägga upp 75 miljoner pund – 830 miljoner kronor. Tidigare toppnotering var de 598 miljoner Kyle Walker kostade när Manchester City köpte honom från Tottenham för ett halvår sedan.

Att affären blev klar innan fönstret öppnade beror på att managern Jürgen Klopp vill skaka av sig konkurrensen från Manchester City, som också var ute efter nederländaren.

Men januarifönstret ger också en sista möjlighet att ”casha in” på spelare som har utgående kontrakt, och inte är intresserade av en förlängning. Spelare som annars kommer att gå gratis som Bosman när kontrakten löper ut sex månader senare.

I Premier League är Arsenal laget som ur ett rent ekonomiskt perspektiv har mest att vinna på att sälja under januarifönstret, för att få ut delar av marknadsvärdet på de spelare som har utgående kontrakt.

Enligt Transfermarkt.de är marknadsvärdet på kvintetten Alexis Sanchez, Mesut Özil, Jack Wilshere, Santi Cazorla och Per Mertesacker 148 miljoner euro, motsvarande 1,48 miljarder kronor.

Det är dock bara Sanchez, Özil och Wilshere som hamnar i skyltfönstret, och som efter nyår har möjlighet att inleda diskussioner med andra klubbar. Wilshere har dock uttryckt att han helst stannar i Arsenal, och har erbjudits ett kontaktsförslag som han funderar på.

Mertesacker kommer att sluta efter säsongen, och sedan gå in som manager för Arsenals ungdomsakademi.

Cazorla har varit skadad sedan hösten 2016, och genomgick nyligen sin nionde fotoperation. Det är osäkert om han någonsin kommer tillbaka i spel.

I Manchester U spelar åtta man på utgående kontrakt. I fem fall har managern Jose Mourinho beslutat utnyttja den option som innebär automatisk förlängning av kontrakten med ett år. Det handlar om Ander Herrera, Juan Mata, Luke Shaw, Daley Blind och Ashley Young. Därmed inte sagt att spelarna stannar, men genom att utnyttja optionen får Mourinho betänketid.

Däremot finns frågetecken kring Marouane Fellaini, och stora frågetecken runt Michael Carrick, hjärtopererad i höstas, och Zlatan Ibrahimovic.

Under hela december har det surrats om tänkbara övergångar under januari. Här följer ett axplock:

Manchester U sägs vara berett att lägga upp 664 miljoner för Juventus brasilianske vänsterback Alex Sandro. Men även Chelsea, Manchester City och PSG finns med i bilden.

Uniteds manager José Mourinho ska enligt Manchester Evening News också ha en önskan att förstärka truppen med en anfallare som kan ta positionen som ”tia”. Kan vara en indikation på att han i nuläget inte ser Zlatan Ibrahimovic som en startspelare under våren. Rykten säger att det är 24-årige Paulo Dybala, Juventus, som Mourinho vill ha. Men det kostar, runt 660 miljoner kronor. United pratar också med Bordeaux om 20-årige, brasilianske anfallaren Malcom.

Marouane Fellaini spelar på utgående kontrakt i United. Enligt Manchester Evening News är det osäkert om han vill stanna, trots att han erbjudits nytt kontrakt. PSG följer utvecklingen, och kan tänka sig att ta Fellaini som Bosman till sommaren.

Barcelona förbereder ett bud på franske anfallaren Antoine Griezmann. Klubbens president träffade nyligen Griezmanns familj, vilket rört upp känslor. 25-åringen har kontrakt med Atletico Madrid till halvårsskiftet 2022. Eventuell övergång är tänkt till sommaren.

Real Madrid vill stärka offensiven. Ryktena florerar. Med en gemensam nämnare. Gareth Bale är tänkt som en teaser, i jakten på namn som Neymar eller Eden Hazard.

Chelsea är intresserat av anfallaren Wilfried Zaha, Crystal Palace. 25-åringen har blommat ut igen sedan han återvände till Crystal Palace hösten 2014, efter en misslyckad säsong i Manchester U. Även Arsenal och Manchester City nämns som tänkbara intressenter. Prislapp cirka 440 miljoner kronor.

Chelseas manager Antonio Conte har enligt Daily Mail inte gett upp hoppet om att kunna köpa loss mittfältaren Arturo Vidal från Bayern München. kostnad 590 miljoner. Och man visar även intresse för belgiske yttermittfältaren Yannick Carrasco, som Atletico Madrid kan tänka sig att sälja i januari.

Chelsea låter förstå att mittbacken David Luiz är till salu. Arsenal, Bayern München, Juventus och Real Madrid är enligt engelsk media intresserade.

Alexis Sanchez, som spelar på ett utgående kontrakt i Arsenal, har tackat nej till ett kinesiskt bud som skulle gett honom 4,4, miljoner kronor i veckan. Manchester City försökte köpa loss honom för 650 miljoner redan i somras, men affären sprack. Nu är även PSG intresserat. Sanchez sågs i Paris i mellandagarna. Och med tanke på kontraktssituationen räknar inte Arsenal med att få ut mer än 387 miljoner kronor.

Manchester United uppges villigt att betala Mesut Özil en sign-on bonus på 90 miljoner kronor om han spelar ut kontraktet med Arsenal och lämnar klubben som Bosman till sommaren. De kan dock få konkurrens av Barcelona, som enligt spanska Marca kan tänka sig att köpa loss tysken nu i januari. Även Inter är intresserat.

Arsenal har erbjudit Juventus 387 miljoner för marockanske försvararen Mehdi Benatia, men fått nej.

Arsenal har också ställt en fråga till PSG om tyske anfallaren Julian Draxler. Det står 440 miljoner kronor på prislappen.

Everton nye manager Sam Allardyce vill gärna köpa loss Arsenals anfallare Olivier Giroud, men han misstänker att en eventuell affär spricker för att Girouds fru inte vill flytta norr om Londonförorten Watford. Därför riktar nu Allardyce blicken mot Cenk Tosun i Besiktas, värderad till cirka 225 miljoner.

Everton är också intresserat av att köpa loss Charltons 20-årige försvarare Ezri Konsa.

West Ham vill förstärka med Sevillas mittfältare Steven N'Zonzi, men kan få konkurrens av Everton och Arsenal.

Watford har erbjudit mittfältaren Abdoulaye Doucoure ett nytt femårskontrakt, värt 775.000 kronor i veckan. Doucoure har varit en av höstens bästa spelare i Premier League.

Newcastles serbiske anfallare Aleksandar Mitrovic vill lämna klubben. 23-åringen får dåligt med speltid, trots att klubben skriker efter en målskytt. Och Mitrovic behöver speltid inför sommarens VM-slutspel.

Bayern München betalar 150 miljoner för Hoffenheims anfallare Sandro Wagner, som ansluter direkt efter årsskiftet.

Borussia Dortmunds anfallare Pierre-Emerick Aubameyang har förlängt kontraktet ett år, till sommaren 2021.

Dortmund uppges dessutom vilja värva anfallaren Maximiliano Romero, 18-åring från Buenos Aires-klubben Vélez Sarsfield, för 120 miljoner kronor. Dåliga nyheter för Alexander Isak, som haft svårt att övertyga klubbledningen.

West Bromwichs 29-årige mittback Jonny Evans är på väg bort från The Hawthorns. Manchester U, som sålde nordirländaren till West Brom för två och ett halvt år sedan, Arsenal, Leicester och Manchester City sägs vara intresserade.

Daniel Sturridge har svårt att slå sig in i Liverpools startelva. Managern Jürgen Klopp kommer därför att låna ut 28-årigen under våren. Troligen lånar Liverpool även ut 18-årige anfallaren Ben Woodburn, för att ge honom behövlig speltid under våren.

Enligt italienska Tuttosport är Juventus intresserat av Liverpools mittfältare Emre Can, som spelar på utgående kontrakt. De kan tänka sig att släppa 22-årige yttern Marko Pjaca som en del i affären.

Leicester förbereder ett bud på Benficas ytterback Andre Almeida.

Brighton visar intresse för Spartak Moskvas anfallare Ze Luis, landslagsman för Kap Verde.

Crystal Palace, Everton och Burnley uppges visa intresse för franska Angers kamerunske landslagsman Karl Toko Ekambi.

Kinesiska klubben Chongqing Dangdai Lifan har avskrivit planerna på att värva Andrés Iniesta på Barcelona, då de anser att Iniesta inte är tillräckligt bra för att spela i den kinesiska ligan.

Real Madrid är berett att möta utköpsklausulen på 200 miljoner för Athletic Bilbaos spanske landslagsmålvakt Kepa Arrizabalaga.

Barcelona har accepterat att de måste lägga upp närmare 1,5 miljarder kronor om de ska köpa loss 25-årige offensive mittfältaren Philippe Coutinho från Liverpool, vilket skulle göra den brasilianske landslagsmannen till den näst dyraste spelaren genom tiderna, efter landsmannen Neymar (2,179 miljarder).

På managerfronten blev det under torsdagen klart att portugisen Carlos Carvalhal får jobbet i krislaget Swansea, efter sparkade Paul Clement. Carvalhal lämnade motsvarande jobb i Sheffield W så sent som på julafton.

För tre dagar sedan tog Tony Pulis över i Middlesbrough, efter Garry Monk som sparkades dagen före julafton. Pulis fick sparken från West Bromwich fyra dagar innan julafton. Spelare i Premier League med kontrakt som går ut 30 juni 2018 Arsenal Per Mertesacker (mb) 6 miljoner euro, Jack Wilshere (c. mf) 15, Santi Cazorla (cmf) 12, Mesut Özil (o. mf) 50, Alexis Sanchez (vy) 65. Bournemouth Artur Boruc (mv) 1, Rhoys Wiggins (vb) 0,5, Marc Pugh (vy) 2. Brighton Tim Krul (mv) 4, Uwe Hünemeier (mb) 1,5, Gaëtan Bong (vb) 1,5, Liam Rosenior (hb) 1, Bruno (hb) 0,5, Steve Sidwell (cmf) 1. Burnley Anders Lindegaard (mv) 0,5, Stephen Ward (vb) 1,5, Dean Marney (cmf, korsbandsskadad) 1, Fredrik Ulvestad (cmf) 0,75, Scott Airfield (vmf) 3. Chelsea Willy Caballero (mv) 1,5, Eduardo (mv) 1,5, Matej Delac (mv) 0,9. Crystal Palace Wayne Hennessey (mv) 4, Julian Speroni (mv) 0,25, Damien Delaney (mb) 1, Joel Ward (hb) 5, Martin Kelly (hb) 3, Yohan Cabaye (cmf) 15, James McArthur (cmf) 7, Bakary Sako (vmf) 6, Chung-Yong Lee (hy) 1,5, Freddie Lapado (cf) 0,1. Everton Joel Robels (mv) 5, Ross Barkley (omf) 25, Aaron Lennon (hy) 5. Huddersfield Jonas Lössl (mv) 1,5, Robert Green (mv) 0,25, Martin Cranie (mb) 0,5, Dean Whitehead (cmf) 0,25. Leicester Ben Hamer (mv) 0,5, Robert Huth (mb) 5. Liverpool Emre Can (dmf) 22. Manchester City Fernandinho (dmf) 18, Yaya Touré (cmf) 8. Manchester United Daley Blind (vb) 22, Luke Shaw (vb) 18, Michael Carrick (dmf) 1,5, Ander Herrera (cmf) 30, Marouane Fellaini (cmf) 12, Ashley Young (vmf) 5, Juan Mata (omf) 30, Zlatan Ibrahimovic (cf) 8. Newcastle Curtis Good (mb) 0,25, Paul Dummett (vb) 3,5, Massido Haidara (vb) 1,5, Jesús Gámez (hb) 2,5. Southampton Stuart Taylor (mv) 0,25, Jack Rose (mv) 0,1, Florin Gardas (mb) 2,5, Jérémy Pied (hb) 3,5. Stoke Jakob Haugaard (mv) 0,75, Glen Johnson (hb) 5, Charlie Adam (cmf) 3,5, Stephen Ireland (omf) kontraktet går ut 31/12 -17. Swansea Angel Rangel (hb) 1, Sung-Yong Ki (dmf) 7, Leon Britton (cmf) 1, Kenji Gorré (vy) 0,1, Oliver McBurnie (cf) 0,5. Tottenham Michel Vorm (mv) 4. Watford Miguel Britos (mb) 3,5, José Holebas (vb) 2, Ben Watson (cmf) 1. West Bromwich Boaz Myhill (mv) 1,5, Gareth McAuley (mb) 1, Claudio Yacob (dmf) 4, James Morrison (cmf) 5, Chris Brunt (vmf) 4. West Ham James Collins (mb) 2, Diafra Sakho (cf) 10.