Spelarna som slåss om en VM-plats under januariturnén

Jordan Larsson gör debut i fotbollslandslagets landskamp mot Estland i januariturnén. Förbundskapten Janne Andersson ger Larsson chans från start. Jordan Larsson, som nyligen skrivit på för IFK Norrköping, kallades in till landslaget sedan Carlos Strandberg lämnat sent återbud på grund av en lårskada.

Bäst chans av de 23 spelarna har förmodligen Östersunds anfallare Ken Sema, som tog sig in i Janne Anderssons landslagstrupp i höstas. Fick visserligen ingen speltid, men var uttagen mot såväl Luxemburg som Nederländerna i VM-kvalets avslutning, samt till playoffmatcherna mot Italien.

Sema har haft en fin höst med Östersund, på lagets fantastiska resa i Europa League. En resa som fortsätter med sextondelsfinal mot Arsenal i februari.

Även försvararna Johan Larsson och Linus Wahlqvist har varit trupputtagna under VM-kvalet, för att täcka upp för skador/avstängningar.

På deras position, till höger i försvaret, är dock möjligheterna begränsade. Mikael Lustig är given högerback i en startelva i VM, och Emil Krafth har vikarierat under kvalet med stor framgång.

Truppen i Abu Dhabi innehåller nio rena debutanter. En trupp som totalt sett har 47 A-landskamper under bältet.

Mest rutin har Oscar Lewicki och Anton Tinnerholm, som med 14 A respektive 7 A står för nästan hälften av de 47 landskamperna.

Lewicki och Tinnerholm är också de enda som har rutin från tävlingslandskamper, sex respektive en match.

För Tinnerholm handlar det om fem minuter som ersättare för Mikael Lustig i en redan avgjord EM-kvalmatch mot Moldavien hösten 2015.

Lewicki spelade senast i tävlingssammanhang i EM-slutspelet i Frankrike 2016. Under Janne Andersson var han med i den fösta VM-kvaltruppen, mot Nederländerna i augusti 2016, men försvann sedan.

Hur stor är då chansen att gå från en januariturné till spel i tävlingssammanhang senare samma år?

Blickar man bakåt, till 2001, ser man att det är få klarat det. Målvakten Andreas Isaksson är ett lysande undantag.

Isak tog en ordinarie tröja i EM-kvalmatcherna 2003 efter januariturnén samma år. Liksom Rasmus Elm som 2009 gick direkt vidare till att bli en startspelare i VM-kvalet, och Emil Forsberg som 2014 gjorde samma resa, rakt in i EM-kvalet.

Dessutom Anders Svensson, som efter hemkomsten från Southampton, åtskilliga år startat landslagsåret i januari för att sedan gå vidare med tävlingsmatcherna.

Senaste exemplet är Viktor Claesson, som gick rakt in i VM-kvaltruppen efter fjolårets januariturné. Inhoppare i de fyra första matcherna, sedan startspelare mot Luxemburg, Nederländerna och i playoffmatcherna mot Italien.

Fem spelare har lämnat återbud till januariturnén, av olika skäl.

Målvakten Andreas Linde och anfallaren Carlos Strandberg rehabtränar efter skador.

Simon Tibbling tackade nej, med motiveringen att han prioriterar att etablera sig i nya klubben, danska Bröndby.

Malmös mittfältare Erdal Rakip befinner sig i Lissabon för att skriva kontrakt med Benfica.

Offensive mittfältaren Magnus Eriksson är i USA och ordnar med arbetsvisum efter övergången till San Jose Earthquakes.

Något som kan minska kvintettens chanser att konkurrera om VM-platser, då endast två träningslandskamper återstår under våren (24 och 27 mars), innan VM-truppen nomineras i maj. Matcher i Abu Dhabi 7 januari Estland, 18.15 (matchen sänds i C More och TV12) 11 januari Danmark 17.45 (matchen sänds i C More och TV12)