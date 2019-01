Lördagens premiärmatch borta mot IK Frej får honom att minnas tillbaka till fjolåret.

– Det var en väldigt speciell match, säger han.

I ett par tidigare träningsmatcher hade Hammarby inte fått låna bollen så det enda Stefan Billborn tryckte på var att man skulle ha långa anfall.

Taktiken lyckades men Hammarby förlorade med 1–4.

– Vi hade över 900 passningar, jag vet inte om Frej ens kom upp i 200. Syftet uppfylldes ju men resultatet blev en katastrof.

På lördag möts lagen på Vikingavallen igen.

– Det är alltid kul med matcher, om det inte blir 1–4, jag tror vi är lite starkare i år faktiskt.

Hammarby har tränat i två veckor och ser matchen som ett rent träningspass.

– Men det är klart att vi vill vinna, det vill vi alltid. Men främst är det vissa grunder i spelet vi vill se, vi kommer spela runt med de spelare vi har och se till att belastningen inte blir för stor.

Alexander Kacaniklic, 27-årig mittfältare som gjort 19 landskamper och debuterade mot Brasilien 2012, har nämnts som ett nyförvärv och Jiloan Hamad, vars kontrakt gick ut inför den här säsongen, har varit med och tränat inne i tältet på Nacka IP.

Men Hammarby skyndar långsamt.

– Vi tittar och är det rätt spelare så är vi jätteintresserade, men vi har inte något emot att det kan ta lite tid för under tiden kan de som inte spelar så mycket få chansen att visa upp sig och vi kan också med tiden se vad det är vi saknar. Lite som vi gjorde förra året när vi tog in David Fällman och Nikola Djurdjic sent.

Lukas Syberyjski är ny tränare i IK Frej och Stefan Olsson har övertagit rollen som sportchef. Båda är nya och kommer från Hammarby.

Ett samarbete mellan klubbarna gör också att det blir lättare för spelare att gå från Hammarby till Frej.

– I stället för att vi har för många spelare så kan spelare 21 till 25 spela där i stället. Sedan får Frej spela som de vill men det är ett sätt för unga spelare att få spela matcher, säger Stefan Billborn.

Även om Hammarby plötsligt ligger IK Frej, nia i superettan i fjol, varmt om hjärtat så hämtade Täbyklubben sitt första nyförvärv för året från Venezuela.

Men inte heller Andrés Hernández kom till Frej utan Hammarbykopplingar.

Hammarbys scoutorganisation såg spelaren på plats i Venezuela och när Stefan Olsson och Lukas Syberyjski fick se inspelade matcher med mittfältaren valde Frej att skriva ett kontrakt på ett år med en option på två år.

Hernández har de två senaste säsongerna varit ordinarie i Portuguesa FC, en klubb som spelar i Primera Division de Venezuela.

”En hårt arbetande central mittfältare med väldigt bra blick för spelet och har en bra förmåga att sätta de offensiva spelarna i spel. Hans defensiva egenskaper kommer tillföra bollvinster och balans till laget samtidigt som han är spelskicklig och kreativ”, beskrivs 26-åringen på Frejs hemsida.

I slutet av veckan blev det klart att snart 20-årige Samouil Izountouemoi lämnar Hammarby där han vunnit SM-guld med både U17- och U19-laget.

Satsningen på unga spelare innebär också att 20-årige mittfältaren Moustafa Zeidan, som förra säsongen startade sju matcher i allsvenskan för BP, får ett ettårskontrakt. Zeidan spelade som 16-åring för Aston Villas akademi och har efter det representerat både Helsingborg och Syrianska.

Det finns fler än Zeidan som har en bakgrund i BP. Richard Spong, som gör ett nytt försök efter många skador, Hjalmar Ekdal, lillebror till Albin, och Amadeus Sögaard, Carolas son, har alla spelat i BP:s juniorlag.