Storstryk för svenskorna mot Barça

Efter paus fick CD Tacón, med Asllani och Jakobsson från start, in en reducering till 1–4 – men roligare blev det inte. Barcelona växlade upp på nytt, öste in fem mål till och kunde se inbytte svenskbekantingen Jennifer Hermoso fira hattrick. 29-åringen, med ett förflutet i Tyresö FF, hoppade in i den 53:e minuten och gjorde tre mål sista 20 minuterna.

Inför matchen, som hade målats upp som ett första ”El Clásico” då CD Tacón nästa år byter namn till Real Madrid, varnade Kosovare Asllani för att Barça har kommit mycket längre i sitt truppbygge än det nystartade CD Tacón – men att hon ändå skulle försöka njuta.

– Det är en hyfsad premiär att få, sade Asllani.

Härnäst för hennes lag väntar hemmapremiär mot Huelva nästa söndag.