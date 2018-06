Svenska småklubbar tjänar på de svenska landslagsstjärnorna

Den svenska anfallaren Marcus Berg är från Torsby och startade karriären i IFK Velen i småorten Rådom, strax utanför Torsby, med några hundra invånare där han inte alls stack ut som en stjärna.

– Han var egentligen bara en kille i mängden. Men att han var mer intresserad än andra kunde man läsa av. Karriären tog egentligen fart när Jonatan (Marcus storebror) och han gick till IFK Göteborg från Torsby IF, säger Anders Welenstrand som i dag är ordförande i IFK Velen.

När Berg lämnade IFK Göteborg blev han utlandsproffs i Nederländerna (FC Groningen), Tyskland (Hamburg SV), Grekland (Panathinaikos FC) och nu Förenade Arabemiraten (Al Ain).

Både IFK Velen och Torsby IF har fått ekonomisk ersättning tack vare Marcus Bergs klubbyten, så kallade solidaritetspengar – utbildningsbidrag som går oavkortat till ungdomsverksamheten som delas ut vid övergångar.

När en spelare skriver sitt första professionella kontrakt ska ersättning utgå till samtliga klubbar som medverkat i spelarens utbildning mellan 12 och 21 år.

– Det är inga monstersummor. Men det är naturligtvis bra pengar för vår lilla förening, säger Anders Welenstrand.

Summan är inte i närheten av de pengar som division 1-klubben Västerås SK fick då Victor Nilsson Lindelöfs övergång från Benfica till Manchester United blev klar.

I Rådom och Torsby är man framför allt stolta över sin forwardsstjärna.

– Han var ingen stjärna, men Marcus var väldigt intresserad, minns Anders Welenstrand som var spelare i A-laget när Marcus Berg var med i pojklaget.

Då var det naturligtvis ingen som kunde ana att det var en blivande VM-spelare som fanns i ungdomsfotbollen.

I dag har IFK Velen knappt någon ungdomsverksamhet, men ett seniorlag finns i division 5.

– På 80- och 90-talet blomstrade föreningen, då var det en babyboom i samhället. Men nu är det en utflyttningsbygd. Vi har ett seniorlag, damlag, veteranlag och knatteverksamhet, säger han.

Nyligen var det ett glödhett derby mot Torsby IF – klubben som också känner sig ansvarig för Marcus Bergs utbildning.

På Twitter beskrivs matchen som riktig fotboll, sportbagar med varm öl och lukt av gödsel. Mopeder tutar när de kör förbi.

På läktarna diskuteras det vilken klubb som fostrade Marcus Berg.

– Så illa är det inte, men det är inte samma prestige som på 70- och 80-talet. Då var det inte möjligt att gå mellan klubbarna.

I lilla Rådom, med ett par hundra invånare, har man sett fram mot VM.

– Det märks i bygden att fler är intresserade av fotboll och mästerskap den här gången när Marcus är med. Dessutom har han ju Ola Toivonen från Degerfors med sig, säger Anders Welenstrand och fortsätter:

– Det är otroligt stort att vi i lilla Rådom har varit med och fostrat en så stor spelare som Marcus Berg, som alltså är en av VM-truppens två spelare från Värmland.

Av förbundskapten Janne Anderssons 23 VM-spelare kommer flest från Skåne, fem stycken.

Lagkaptenen Andreas Granqvist är från Påarps Gif och ytterbacken Martin Olsson från Högaborgs BK.

Stockholm/Uppland är representerade av fyra spelare – samtliga från plantskolan Brommapojkarna.

Från Småland härstammar tre spelare och från Värmland, Närke och Västergötland två var.

Hallands bidrag till VM är målvakten Karl-Johan Johnsson och från Södermanland kommer Sebastian Larsson och i Västmanland började Victor Nilsson Lindelöf sin bana.