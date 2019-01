Oavgjort indikerar att revanschen inte var fullständig, sett till resultatet. Men spelmässigt hade Janne Andersson en hel del att glädjas åt. Sverige gjorde en riktigt bra andra halvlek och dominerade matchbilden.

– Hade det varit en tävlingsmatch hade jag varit synnerligen irriterad över att vi släppte in 2–2 på slutet, sade Janne Andersson till C More efter matchen.

Matchens stora utropstecken var anfallaren Viktor Gyökeres och mittfältaren Tesfaldet Tekie.

20-årige Gyökeres, som gick från BP till Brighton för drygt ett år sedan, är stor, stark och rörlig. Han visade att han kan bli den arvtagare till Marcus Berg som Janne Andersson söker.

– Man blir jätteglad när man ser honom. Han är stark i närkamperna, oöm och tekniskt duktig. Han spelar klokt och samtidigt framfusigt, sade Andersson till C More.

Tekie, utlånad från belgiska Gent till Östersund, visade en bländande teknik och var arkitekten bakom den svenska upphämtningen. 21-åringen rörde sig över stora ytor och dyrkade upp den isländska defensiven.

Förbundskaptenen plussade även mittfältaren Simon Thern. Och han konstaterade att han var ”ganska nöjd, men inte jättenöjd” med årets vinterturné, som är den årliga inventeringen av kommande landslagsspelare.

Janne Andersson mönstrade en nästan helt ny startelva, jämfört med förlustmatchen mot Finland (0–1) i tisdags.

Den enda som startade på nytt var ytterbacken Joel Andersson.

Erik Hamrén jagade sin första seger som förbundskapten för Island. Han är säkert lättad över det oavgjorda resultatet, trots att det var sjunde raka utan seger.

Det var rappare svenskt spel än mot Finland. Innerbackarna Filip Dagerstål och Sotirios Papagiannopoulos drev upp bollen och sökte passningsvägar på djupet. Ytterbackarna tog initiativ. Det var också större rörlighet hos mittfältare och forwarder.

Negativt var dock att anfallarna Muamer Tankovic och Viktor Gyökeres för ofta var felvända i den första halvleken, vilket innebar att det var svårt att hota bakom den isländska backlinjen.

Målvakten Oscar Linnér, AIK, gjorde tillsammans med Jonathan Levi och Tesfaldet Tekie landslagsdebut.

För AIK-målvaktens del inleddes debuten med en kalldusch. Redan i den fjärde minuten gjorde Ottar Magnus Karlsson 1–0 för Island. Ett rappt, lågt avslut som smet in vid höger stolprot.

Island spelade kontrollerat, låg kompakt i defensiven, och var det lag som skapade mest i offensiv sista tredjedel före paus.

Ottar Magnus Karlsson var nära att nicka in ytterligare ett mål efter 26 minuters spel, när han lämnade omarkerad vid bortre stolpen på en hörna. En hörna som för övrigt kom efter en kvalificerad räddning av Oscar Linnér på ett lågt avslut från Gudmundur Thorarinsson.

En nick i svårt läge av Tankovic efter dryga halvtimmen var Sveriges bästa möjlighet i första halvlek.

I andra halvlek tog Sverige över matchen. Mycket beroende på att yttermittfältarna Tesfaldet Tekie och Jonathan Levi klev in i planen och lät ytterbackarna, tvillingarna Adam och Joel Andersson, ta hand om breddspelet.

Med den överbelastningen centralt stressade man Island, vann boll högt upp i planen och skapade utrymme på kanterna mot en centrerad isländsk defensiv.

Kvitteringen kom redan två minuter in på andra halvlek. Tekie, som rörde sig över stora ytor, öppnade upp Islands defensiv, bollen gick ut till Simon Thern, som hittade Viktor Gyökeres inne i boxen. Den förra BP-spelaren nöp till direkt.

Knappt 20 minuter senare tryckte Simon Thern in 2–1 i nättaket. Islänningarna protesterade och ville ha målet bortdömt för offside. Och visst, Thern var offside när han fick bollen, men det var en isländsk vrist (Bödvar Bödvarsson) som styrde fram Alexander Franssons passning.

Sverige såg ut att gå mot en trygg seger. Men Island kom i en sista forcering. Och Jon Dagur Thoresteinsson kunde rulla in 2–2 på tilläggstid.