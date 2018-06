Sverige–Brasilien: Historien om VM:s främsta klassikermöte

Första gången Sverige och Brasilien möttes i VM-sammanhang var i Frankrike 1938. Sverige hade enkelt tagit sig vidare genom att Österrike lämnat walkover, på grund av att Hitler ockuperat landet, och Kuba hade besegrats med 8–0. I semifinalen förlorade Sverige mot Ungern och ställdes mot Brasilien i bronsmatchen i Bordeaux. Stjärnan i det brasilianska laget var Leônidas da Silva som i franska tidningar kallades L'homme de caoutchouc, gummimannen, för hans bicykletas.

I första halvlek gjorde Elfsborgs Sven Jonasson 1–0 och IFK Göteborgs Arne Nyberg 2–0 och Sverige såg ut att ta sin första VM-medalj. Just innan halvtid reducerade Brasilien och i andra halvlek vaknade Leônidas da Silva till och gjorde två mål. Brasilien vann med 4–2 och Sverige fick åka hem utan medalj.

VM 1950. Slutspel, 1–7. Brasiliens Chico sparkar bollen ur Sveriges målvakt Kalle Svenssons händer. Matchen spelades inför minst 138.000 åskådare, den högsta publiksiffran i svensk landslagshistoria. Foto: Pressens bild/TT

Under andra världskriget gömde Fifas vicepresident VM-pokalen i en skokartong under sängen och VM 1942 och 1946 ställdes in. Först 1950 var världen redo igen och världsmästerskapet förlades till Brasilien som storsatsade genom att bygga Maracanã – världens största fotbollsarena. Sveriges förbundskapten, engelsmannen George Raynor, hade lett Sverige till OS-guldet i London 1948 och chockade fotbollsvärlden när hans landslag stod för den första skrällen under VM 1950.

Inför fullpackade läktare med Italienättlingar vann Sverige med 3–2 över Italien på den ståtliga arenan Pacaembu i São Paulo. I och med att Sverige senare spelade 2–2 mot Paraguay var världsmästarna utslagna. Första matchen i slutspelet var mot Brasilien på Maracanã. Inför 138.000 åskådare åkte Sverige på sin största förlust någonsin: 7–1. Ändå fick målvakten Kalle Svensson smeknamnet Rio-Kalle. Vad som åsyftades var dock inte de sju målen han släppte in utan hans bragdräddningar mot Spanien i den andra matchen på Maracanã som Sverige vann med 3–1.

1958. Final, 2–5. Det brasilianska laget springer ärevarv med den svenska flaggan efter finalsegern. Foto: Pressens Bild/TT

Nästa gång Sverige ställdes mot Brasilien var på hemmaplan, i VM-finalen 1958 på Råsunda. Eftersom båda landslagen spelade i gult arrangerade Fifa en lottning om vem som skulle få spela i sin reservdräkt. Brasilien förlorade lottningen och ställdes inför ett problem. Landslagsledningen hade inte ens tänkt tanken att de skulle kunna möta värdnationen och hade därför inte tagit med sig någon reservdräkt. Det fanns inget annat att göra än att gå ut på stan och köpa 16 blå pikétröjor. På kvällen sprättade materialaren av emblemen på de gula tröjorna och sydde fast på de blå.

Eftersom Brasiliens skyddshelgon Nossa Senhora Aparecida var klädd i en blå kappa trodde den vidskepliga landslagschefen att blått skulle ge dem tur. Ändå började finalen med att den 36-årige Nils Liedholm chockade Brasilien med att göra 1–0 efter fyra minuter. Kort efter sköt Nacka Skoglund en lobb som gick mot högra krysset och som målvakten Gilmar missade. Om inte vänsteryttern Zagallo nickat bort bollen vid mållinjen hade det stått 2–0 och de brasilianska nerverna hade påmints om VM-förlusten mot Uruguay på Maracanã 1950.

Brasilien höll ihop och vann finalen med 5–2. Att det var just i Sverige som Brasilien blev världsmästare för första gången gör att våra länder har en unik kontakt. Vad som ytterligare förstärker banden är hur Brasilien behandlades i Sverige.

– Jag kommer ihåg hur er kung kom ned på planen, delade ut medaljerna och kramade om våra spelare. Det var stort, säger radiokommentatorn Osires Nadal.

VM 1978. Gruppspel, 1–1. Lagbild på den svenska startelvan inför gruppspelsmatchen i fotbolls-VM mot Brasilien Foto: Jan Collsiöö/TT

Nästa gång Sverige mötte Brasilien var i första gruppspelsmatchen under VM 1978 i Argentina. Efter 37 minuter blev det favorittippade Brasilien taget på sängen när Malmö FF:s Thomas Sjöberg gjorde 1–0. Just innan halvtid kvitterade A Seleção och resultatet höll sig i andra halvlek. I slutminuten fick Brasilien en hörna och bollen nickades i mål av Flamengos stjärna Zico. I stället för att blåsa för mål blåste den walesiske domaren av matchen och menade att han hade gjort det innan bollen gick i mål.

– Tänk dig att du gör VM-premiär och får ditt segermål bortdömt. Domaren stal min chans, säger Zico till den brasilianska dagstidningen O Globo.

Till ingen nytta klagade spelarna på beslutet att blåsa av när bollen var i luften. Än i dag är det bortdömda målet den mest polemiska händelsen i mötena mellan Sverige och Brasilien. Vad som stärker Zicos misstankar om att domaren Clive Thomas var jävig var att precis innan hörnan skulle slås rusade domaren fram till Ronnie Hellström och viskade något som fick Hellström att slappna av.

– Den domaren fick aldrig mer döma en VM-match, säger Zico.

Nästa gång A Seleção ställdes mot Sverige var under gruppspelet i VM i Italien 1990. Brasilien vann premiärmatchen med 2–1, trots att Tomas Brolin var i högform och gjorde ett av sina vackraste mål. Sverige tog sig inte vidare och Brasilien åkte ur mot Argentina i åttondelen. Det snopna resultatet gjorde att båda landslagen var ordentligt peppade inför VM 1994, då länderna åter lottades i samma grupp. Brasilien tog inga risker och kontrakterade videofilmaren Jorge Pereira till att spionera på lagen i gruppen.

– Det gick så där. Kamerun kom på oss och Ryssland skickade in sina säkerhetsvakter, berättar han för DN.

När det var dags att filma Sverige var det ingen som reagerade att han och Flamengos före detta vänsterback Júnior satte sig högst upp på läktaren och filmade träningarna.

– Video var en helt ny teknik då. Ingen annan gjorde det. De antecknade med papper och penna. Vi filmade högt upp från läktaren och fick en helt annan förståelse för spelupplägget, säger Jorge Pereira.

VM 1994. Gruppspel, 1-1. Kennet Andersson jublar efter 1–0-målet i gruppspelsmatchen mot Brasilien i Detroit. Foto: Jack Mikrut/TT

Någon större hjälp av spioneriet märktes inte när Sverige mötte Brasilien på Pontiac Silverdome i Detroit. Redan efter 23 minuter fick Brolin till ett perfekt inlägg till Kennet Andersson som lobbade in 1–0 över en chanslös Taffarel. Först i andra halvlek kvitterade Romário och Brasilien tog första platsen i gruppen, men fick ändå möta värdnationen USA i åttondelen, medan Sverige fick betydligt enklare Saudiarabien. Efter att Sverige slagit ut Rumänien på straffar och Brasilien besegrat Holland i kvartsfinalen ställdes länderna mot varandra igen i semifinalen. Filmaren Jorge Pereira flög åter ned från Brasiliens läger i San Francisco för att smygfilma Sverige.

– Jag kommer ihåg att det var bråttom. Redan samma kväll flög vi hem igen och räckte över kassetten till Parreira (Brasiliens förbundskapten), berättar Jorge Pereira.

VM 1994. Semifinal, 0–1. Romário firar sitt mål som tar Brasilien till final. Foto: Jack Mikrut/TT

För att vara på säkra sidan bytte även Fifas president, brasilianaren João Havelange, ut domaren inför matchen. I stället för en europeisk domare blev det en sydamerikan – colombianen José Torres Cadena. Arton minuter in i andra halvlek, när det fortfarande stod 0–0, gav det utdelning. Lagkaptenen Jonas Thern visades ut för att ha stämplat Brasiliens lagkapten Dunga.

Med en man mindre på plan kunde inte Sverige hålla koll på det anfallande Brasilien och i den 80:e minuten hoppade den 167 centimeter korte Romário över våra backar och tog Brasilien till final genom att nicka in 1–0.

– Om det inte varit för utvisningen hade semifinalen säkert gått till förlängning, och då hade allt kunnat hända, säger Brasiliens fotbollskommentator Walter Casagrande till DN.

Han har varit anfallsstjärna i Porto och Torino och är sedan tolv år tillbaka den främste fotbollskommentatorn i Brasiliens största tv-kanal Rede Globo. Han såg Sveriges sista playoffmatch mot Italien förra året och är imponerad.

– Står man pall för det trycket i Milano kan man slå vem som helst, säger han.

Casagrande önskar att Brasilien undviker Tyskland i åttondelen och hoppas på åter en VM-klassiker mellan Sverige och Brasilien.

– Vi brukar lite skämtsamt säga att Sverige är vår pålitliga stamkund. Ni förlorar alltid, säger han och lägger upp ett gapskratt.