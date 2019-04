Tårögd Lindahl: ”Att fasas ut sakta känns tufft”

Att Hedvid Lindahl inte får mycket speltid i Chelsea är ingen nyhet. När hon efter torsdagens landslagsträning på Friends arena berättade om hur det känns var hon nära tårarna för en stund.

– Nu kommer jag att bli känslosam. Det är tufft, det är det. Man vill alltid känna att man spelar en viktig roll, och att fasas ut sakta känns tufft, det ska jag vara ärlig och säga.

För signalerna hon har fått är att hon är på väg bort från klubben. Hon har ett utgående kontrakt.

– Ja, de andra målvakterna har blivit erbjudna kontrakt och inte jag, så det är tufft.

Lindahl startade säsongen som förstamålvakt, men sedan dess har bland annat den tyska målvakten Ann-Katrin Berger värvats.

Hedvig Lindahl är 35 år, och säger att hon har hjälp av sina erfarenheter genom karriären.

– Jag är ingen duvunge, hade jag varit 25 hade det varit ännu tuffare, tror jag. Framförallt har jag lärt mig hantera känslor som kommer. Jag tror att alla vill känna sig sedda och behövda, det är mänskligt. Och jag tror att jag har fått med mig metoder för att kunna rensa ut, för att vara redo. Jag kan inte gå in i en match som på lördag och vara ”all over the place”.

Vad Hedvig Lindahl ska göra härnäst, om det inte blir en förlängning med Chelsea, vet hon inte, säger hon.

– Jag ska bara försöka vara här och nu och göra så gott jag kan. Förhoppningsvis öppnas det någonting för mig.

Hon utesluter allsvenskan, eftersom hon vill spela i en klubb med en realistisk chans att ta sig långt i Champions League.

– Om jag ska vara ärlig så vill jag spela i ett lag som Chelsea. Nu har de inte erbjudit mig ett kontrakt, det kan ju förändras såklart. Men det är så det ser ut i dagsläget.

– Jag vet att jag kan bidra fortfarande i de största matcherna.

I landslaget, som spelar inför rekordpublik i lördagens träningsmatch mot Tyskland, har förbundskapten Peter Gerhardsson däremot valt henne som nummer ett.

– Jag är tacksam att han har varit så tydlig både i medierna och till mig. Det känns tryggt. I det här fallet behöver jag trygghet, tror jag.

Träningen inleddes med att herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson talade inför gruppen.

– När det nu blev så att de ska spela här på lördag blev jag väldigt glad. Jag pratade med Peter (Gerhardsson) och frågade om jag inte fick komma förbi en träning och säga hej och önska lycka till med VM, säger han.