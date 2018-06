Teknikens under hjälpte Frankrike till seger

De franska supportrarna mässade sitt stridsropslika ”Allez, les Bleus!”, när DN.s utsända vandrade till den väldiga Kazan Arena i Tatarstans välmående huvudstad under lördagen.

Australierna, på ytan mer avspända, sjöng ”Que sera, sera – what ever will be, will be.”

Det som sker, det sker.

Frankrikes startelva blev som väntat den yngsta sedan Les Bleus åkte färja i dagar för att spela öppningsmatchen i historiens första VM i Uruguay 1930. Endast tre spelare var över 25 år, endast målvakten Hugo Lloris över 30.

Av den ungdomliga glöden syntes inte mycket i första halvlek, när Frankrike hade förtvivlat svårt att rubba Australiens kompetenta muskelfotboll

En bit in i andra halvlek började publiken göra vågen ett antal varv runt Kazan Arena, ett osvikligt tecken på att matchen är tråkig.

Men i andra halvlek tog det fart.

Atletico Madrids Antoine Griezmann föll i straffområdet. Domaren, Andres Cunha från Uruguay, lät först spelet fortsätta, men stegade sedan ut till sidlinjen för att konsultera det nya videogranskningssystemet VAR, som tillåter domarna att titta på bilder i efterhand i kniviga situationer.

Domare Cunha konstaterade att en tåspets träffat ett smalben och formade en rektangel med händerna framför sig, innan han pekade på straffpunkten. En charad som kan bli en symbol för detta VM.

Antoine Griezmann satte straffen säkert – och blev därmed historisk som förste spelare att göra ett VAR-mål i VM.

Griezmann knöt näven i en spartansk segergest. Inget jubel, inga leenden.

Hela det franska laget formade en sammanbiten klunga i offensivt straffområde. Nu krävdes vaksamhet, än kunde mycket gå fel för fransmännen.

Och så blev det, bara några minuter senare. Mittbacken Samuel Umtiti orsakade en drullputtig straff när han fick plötsliga problem med koordinationen i straffområdet.

Efter att missat att nå ett inlägg med huvudet, petade Barcelonabacken försynt till bollen med lyft arm, som om han hoppades att ingen skulle märka något.

Domaren behövde inget VAR-system och blåste för VM:s hittills mest lättdömda straffspark.

Den australiske lagkaptenen Mile Jediniak, en kusligt Hanif Bali-liknande straffspecialist, gjorde inget misstag. Kvitterat: 1-1.

I 80:e minuten drog fransmännen nytta av ännu ett teknologiskt framsteg i fotbollsvärlden. Den tröge Paul Pogba blixtrade till i ett elegant väggspel, med underbarnet Kylian Mbappé och den inbytte Olivier Giroud. Pogbas lobb studsade i ribban, ner i marken och ut. Men med en snabb blick på sitt armbandsur - där domarna inom en sekund får signaler från målteknologisystemet GLT - kunde Andres Cunha döma mål.

Den australiska publiken krävde anfallsförstärkning och började ropa efter Tim Cahill, den 38-årige nationalidolen, som gjort fler landslagsmål än någon annan för sitt land.

Tim Cahill är utan tvivel Australiens Zlatan, om man då menar en åldrad legend som numera gör fler kladdiga reklamuppdrag än minnesvärda matcher.

Cahill blev hårt kritiserad efter ett sponsrat målfirande i playoffmatchen mot Syrien i VM-kvalet. Han skippade då sitt vanliga målfirande, en maskulin boxningsmatch mot hörnflaggan, för att istället forma händerna till ett T, efter en resebyrå, vars namn vi inte skriver ut för att inte fullborda reklamkuppen.

T-gesten är omöjlig under VM, eftersom FIFA är noga med vilka varumärken som får förekomma i världsmästerskapen.

”Men kanske får vi ett A för Adidas. Eller M för McDonalds och C för Coca Cola”, säger en australisk supporter vi mötte före matchen. Han formade armarna till en nästan komplett version av gaydiscogruppen Village Peoples YMCA-dans, som en blinkning till FIFA:s storsponsorer.

Men Cahill byttes aldrig in. Istället fick VM:s yngste spelare göra debut, 19-årige yttern Daniel Arzani, som därmed fullbordade VM:s vackraste framgångssaga. För sex månader sedan spelade han juniorfotboll i Melbourne FC. I januari gjorde han sin första seniormatch och landslagsdebuten skedde så sent som i juni.

Och nu alltså VM-debut (utan större avtryck, men ändå) inför mer än 40 000 åskådare på Kazan Arena, som inte var riktigt fullsatt. Dock inte lika katastrofalt tom som stadion i Jekaterinburg under fredagen, där FIFA nu ska undersöka varför 6000 platser stod tomma i matchen mellan Uruguay och Egypten.

Före matchen skämtade franska journalister om att den ryska publiken, som redan känner till KGB, nu också ska få lära känna KGD - den hajpande anfallstrion Kylian (Mpappé), Griezmann och Dembélé.

Men istället blev det VAR och GLT som hjälpte Frankrike till en föga övertygande, men ack så viktig seger.