I kriterierna för att ta sig in på listan räknas många faktorer in. Bland annat antal titlar, antal säsonger och hur framträdande man varit i klubbarna man spelat i. Notera att listan baseras på spelare som spelat i England från år 2000 och framåt. Därför valdes inte Anders Limpar, Jesper Blomqvist, Glenn Hysén och Roland Nilsson.

1. Fredrik Ljungberg

Från Halmstad BK till Arsenal 1998.

Med övergångssumman 4,5 miljoner euro blev den 21 år unga Fredrik Ljungberg just då den dyraste svenska spelaren i historien. Det blev minst sagt succé. Ljungberg vann sex inhemska titlar med Arsenal. Säsongen 2001/2002 gjorde han 17 mål totalt, varav 12 mål på 25 matcher i ligan, och var högst bidragande till Arsenals ligaguld. Utöver det blev han en bärande spelare i det lag som kom att kallas The Invincibles efter att Arsenal gått obesegrat genom ligan säsongen 2003/2004.

Meriter i Arsenal: 2 Premier League-titlar, 3 FA-cuptitlar, Community Shield, Champions League-final 2005/2006. Premier Leagues bästa spelare 2001/2002.

Matcher/mål i England: Arsenal 325/71, West Ham United 28/2.

Klubbar: Halmstad BK, Arsenal FC, West Ham United, Seattle Sounders, Chicago Fire, Celtic FC, Shimizu S-Pulse, Mumbai City.

Zlatan Ibrahimovic vann tre titlar med Manchester United och var fram till skadan lagets bästa spelare. Foto: Tim Ireland/AP

2. Zlatan Ibrahimovic

Från Paris St. Germain till Manchester United 2016.

Det går så klart att diskutera om man kan placera sig så här högt upp med lite drygt en och en halv säsong i Premier League. Men Ibrahimovic gjorde 17 mål på 28 matcher under sin debutsäsong i ligan. Han vann dessutom tre titlar, inklusive Europa League (den enda titel klubben saknade). Zlatan Ibrahimovic tystade kritikerna innan en ligamentskada i april 2017 satte stopp för hans framfart. Han blir ihågkommen som den bästa svensk som spelat i klubben.

Meriter i Manchester United: Community Shield, ligacupen och Europa League.

Matcher/mål i England: 53/29.

Klubbar: Malmö FF, Ajax, Juventus FC, Inter Milan, FC Barcelona, AC Milan, Paris St. Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy.

Olof Mellberg räknas som en av Sveriges bästa backar genom tiderna, även i England vad han framgångsrik. Foto: John Sibley/Bildbyrån

3. Olof Mellberg

Från Racing Santander till Aston Villa 2001.

Den välvuxna mittbacken var stark, stor och väldigt bra i luftrummet. Något han fick god användning av under sina sju säsonger i Aston Villa där han blev en ledare och försvarsgeneral. Säsongen 2003/2004 lyckades laget med små medel placera sig sexa i tabellen och även nå semifinal i ligacupen. I augusti 2006 blev han den första målskytten på Arsenals då nybyggda arena Emirates Stadium.

Meriter i Aston Villa: Uefa Intertoto Cup 2001, semifinal i ligacupen 2004.

Matcher/mål i England: 254/8.

Klubbar: Degerfors IF, AIK, Racing Santander, Juventus, Olympiakos, Villa Real, Köpenhamn.

Sebastian Larsson började sin karriär på brittisk mark i Arsenal, fortsatte därefter i Birmingham. Foto: Jon Super/AP

4. Sebastian Larsson

Från Eskilstuna U19 till Arsenal 2001.

Debuten för Arsenals a-lag kom i ligacupmatchen mot Manchester City 2004. Men det blev lite speltid i den engelska toppklubben och 2006 lånades han ut till Birmingham som senare köpte loss honom. Där blev Larsson snabbt en tongivande spelare. Därefter blev det spel i Sunderland och Hull City. Larsson var mycket fruktad för sin fina högerfot på fasta situationer och uppskattades för sin inställning på planen.

Meriter i England: Ligacupen med Birmingham 2010/2011.

Matcher/mål i England: 458/41.

Klubbar: Eskilstuna, Arsenal, Birmingham, Sunderland, Hull City, AIK.

Anders Svensson lämnade Sverige för Southampton där han blev en tongivande spelare. Foto: Sören Andersson/Bildbyrån

5. Anders Svensson

Från Elfsborg till Southampton 2001.

Känd för sitt passningsspel och sina frisparkar fångade Anders Svensson Southamptons intresse och affären var i hamn sommaren 2001. Snart var han ett givet val på det centrala mittfältet under tränare Gordon Strachan. Klubben tog sig till final i FA-cupen mot Arsenal. Det är den största framgången laget hade under Svenssons tid i klubben.

Meriter i Southampton: Final i FA-cupen 2003.

Matcher/mål i England: 137/11.

Klubbar: Guldhedens IK, Hestrafors IF, Elfsborg, Southampton.

Hedvig Lindahl har gjort succé i Chelsea och är det givna förstavalet i klubben. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

6. Hedvig Lindahl

Från Kristianstads DFF till Chelsea 2015.

Fick snabbt lovord av Chelseas tränare som den bästa målvakten i ligan. Har varit stabil mellan stolparna och vunnit fem titlar med klubben sedan ankomsten. 2016 nominerades hon för PFA Women’s Player of the Year och tog en plats i ligans bästa elva. Samma år vann hon även diamantbollen för andra året i följd.

Matcher/insläppta mål i England: 44/32.

Meriter i Chelsea: 2 FA WSL, 1 FA WSL Spring Series, 2 Women's FA Cup.

Klubbar: DFK Värmbol, Tunafors SK, Malmö FF, IF Trion, Linköpings FC, Kopparbergs/Göteborg FC, Kristianstads DFF, Chelsea.

Stefan Schwarz blev kvar i Sunderland i fyra säsonger. Foto: Ulf Ryd/Expressen

7. Stefan Schwarz

Från Valencia till Sunderland A.F.C 1999.

Efter ett succérikt 1990-tal med spel i några av Europas toppklubbar avslutade Stefan Schwarz sin karriär med fyra säsonger i Sunderland. Det skulle inte bli några titlar under Schwarz tid i klubben men hans tuffa spelstil och ”aldrig ge upp-vilja” blev högt uppskattade på Stadium of Light av såväl spelare som supportrar. Efter att laget åkt ur säsongen 2002/2003 valde Schwarz att pensionera sig.

(Sejouren i Arsenal var innan 2000-talet, därmed räknas inte den).

Meriter i Sunderland: Placerade sig sjua i tabellen säsongen 2000/2001.

Matcher/mål i Sunderland: 69/3.

Klubbar: Malmö FF, Bayer Leverkusen, Benfica, Arsenal, Fiorentina, Valencia, Sunderland.

Johan Elmander här i en match mot Everton. Foto: Tony O'Brien/Bildbyrån

8. Johan Elmander

Från Toulouse till Bolton 2008.

Elmander spelade tre säsonger i Bolton och gjorde över 100 framträdanden. Under hans sista säsong i klubben nådde laget semifinal i FA-cupen vilket var en stor framgång. Elmander vann också en omröstning för Premier Leagues snyggaste mål genom tiderna, målet kom i en match mot Wolverhampton. 2013 lånades Elmander ut till Norwich från Galatasaray, där han stannade en säsong.

Meriter i England: Semifinal i FA-cupen 2010/2011 med Bolton.

Matcher/mål i England: 142/25.

Klubbar: Holmalunds IF, Örgryte IS, Feyenoord, Djurgårdens IF, NAC Breda, Bröndby IF, Toulouse, Bolton Wanderers, Galatasaray, Norwich City, Bröndby IF, Örgryte IS.

Martin Olsson här mot Branislav Ivanovic i Chelsea. Foto: Alastair Grant/AP

9. Martin Olsson

Från Högaborgs U19 till Blackburn Rovers 2006.

I drygt tio års tid har vänsterbacken från Gävle roterat i engelska klubbar med spel i Premier League och Championship. Given i Blackburn de tre sista säsongerna innan laget åkte ur Premier League 2011/2012. Säsongen 2009/2010 placerade sig Blackburn på tionde plats i ligan. Olsson blev också målskytt i en av semifinalerna mot Aston Villa i ligacupen samma säsong.

Meriter i England: Placerade sig tia i tabellen säsongen 2009/2010. Semifinal i Ligacupen samma säsong.

Matcher/mål i England: 346/10.

Klubbar: Högaborgs BK, Blackburn Rovers, Norwich City, Swansea City.

Kosovare Asllani spenderade en säsong i den blå delen av staden Manchester där hon vann två titlar. Foto: Matt West/REX

10. Kosovare Asllani

Från Paris St. Germain till Manchester City 2016.

Kosovare Asllani bröt kontraktet med den franska klubben för att flytta till Manchester. Trots att den svenska anfallaren bara spenderade en säsong i England vann hon både ligan och den inhemska cupen FA WSL Continental Cup. Från 2017 spelar landslagsstjärnan i Linköping.

Meriter i Manchester City: 2016 FA WSL, FA WSL Continental Cup.

Matcher/mål i England: 15/2.

Klubbar: Linköpings FC, Chicago Red Stars, Kristianstads DFF, Paris Saint-Germain, Manchester City.

Jokrar: Henrik Larsson spelade bara 13 matcher för United, fick en ligamedalj trots att han spelade för få ligamatcher. Victor Nilsson Lindelöf föll på att han blev given först i höst. Förra säsongen spelade han bara 17 matcher varav 4 där han byttes in.

Spelare som utmanade: Jonas Olsson, Niclas Alexandersson, Erik Edman, Tobias Linderoth, Marcus Allbäck, Andreas Johansson, Magnus Hedman, Mathias Svensson.

Källor: wikipedia.se, us.soccerway.com , transfermarkt.com.

