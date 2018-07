Toppbetyg till svenska spelarna mot Schweiz

Resultat: 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 Emil Forsberg (67)

Publik: 64.042

Matchbetyg: 5

Bygger helt och hållet på det svenska avancemanget, inte på spelet. Sverige låg rätt i de defensiva positioner och stängde ytorna för Schweiz. Sverige hade de klart bästa chanserna i första halvlek, genom Berg och framför allt Ekdal. Med 23 minuter kvar av matchen kom utdelningen, ledningsmål av Forsberg. Schweiz gick upp på tre anfallare med dryga kvarten kvar. Men Sverige försvarade fortet. Och Robin Olsens räddning på tilläggstid var ohyggligt viktig.

Matchens lirare

Albin Ekdal gjorde en fantastisk match. Han hade skadekänning redan tio minuter in på andra halvlek, men fortsatte, och drev på laget.

Jannes val

Gustav Svensson blev förbundskaptenens val som defensiv mittfältare när Sebastian Larsson inte kunde medverka på grund av avstängning.

Lustig avstängd

Mikael Lustig drog på sig ett gult kort tidigt i matchen. Därmed avstängd i kvartsfinalen.

Sveriges kommande VM-match:

På lördag den 7 juli: vinnaren Columbia-England i kvartsfinal i Samara.

Spelarbetyg:

Robin Olsen (mv) 5

Säkerheten själv de gånger han tvingades ingripa. Inte minst räddningen på tilläggstid.

Mikael Lustig (ut 82) 4

Rutinerad nog att fortsätta spela sitt spel, trots tidigt kort.

Victor Nilsson Lindelöf 5

Hela tiden rätt placerad. Trygg och stabil. Snäppet bättre än Granqvist.

Andreas Granqvist 5

Alltid rätt, alltid där med en rensning när det som mest behövdes.

Ludwig Augustinsson 5

Såg till att Shaqiri tvingades byta kant i slutet av första halvlek för att få utrymme.

Viktor Claesson 4

Inte lika framträdande offensivt som tidigare. Men tungt defensivt jobb. Höll iskallt i bollen på slutet.

Gustav Svensson 4

Städade väldigt skickligt framför backlinjen i sin första tävlingsmatch från start.

Albin Ekdal 5

Skulle ha bredsidat in ett ledningsmål strax före halvtid. Tufft uppvaktad när Sverige ställde om, men en gigant under 90 minuter.

Emil Forsberg (ut 82) 5

Gjorde sin bästa insats i turneringen. Äntligen utmanade han förvararna. Och han gjorde målet.

Marcus Berg (ut 90) 4

Fortfarande inga mål turneringen, trots nya bra chanser. Slet kopiöst i det defensiva spelet.

Ola Toivonen 4

Höll det schweiziska mittförsvaret sysselsatt och under press. Låg alltid rätt i position.

In:

Martin Olsson (in 82), Emil Krafth (in 82) och Isaac Kiese Thelin (in 90) spelade för kort tid för att betygsättas.

