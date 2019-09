Tung AIK-seger efter omdiskuterade mål

AIK:s starka form fortsätter – liksom förmågan att ta poäng av Häcken. 2–1-segern var 17:e raka utan förlust mot Hisingslaget och innebar fortsatt guldvittring i allsvenskan.

Chinedu Obasi gav AIK ledningen i första halvlek och Sebastian Larsson fastställde slutresultatet på straff halvvägs in i den andra.

Båda målen föregick av omdiskuterade situationer i Häckens straffområde, som domaren Glenn Nyberg båda gångerna bedömde till AIK:s fördel.

– En tung seger i många bemärkelser. Vi har inte råd att tappa många poäng om vi vill vara med i guldstriden, sade Sebastian Larsson till C More.

Han fortsatte.

– Länge sedan jag gjorde så här många mål, sade Larsson.

Det var två formstarka lag som ställdes mot varandra i den hårda vinden, som pinade Västkusten under söndagen.

AIK hade sju vinster på det åtta senaste.

Häcken, fyra segrar på de fem senaste, och hemmalaget, fyra poäng från förstaplatsen, behövde definitivt en seger för att haka på i guldstriden.

Med nyförvärvet, ghananen Kwame Kizito, på topp för första matchen från start var det också Häcken som började bäst.

Ledningsmålet var nära då Daleho Irandust försökte en fräckis med en lobb från 35 meter när Oscar Linnér var långt ute, men bollen smet strax utanför krysset. Kizito prövade Linnér med en nick och Joona Toivio styrde ett inlägg utanför från nära håll.

Men det blev AIK som tog ledningen. Anton Saletros hade haft ett bra läge innan han skickade in ett inlägg i straffområdet efter 25 minuter. Där hade Chinedu Obasi en duell med Rasmus Lindgren.

Häckenförsvararen föll framåt i duellen och AIK-anfallaren tog elegant ned bollen på brösten dunkade in den i mål.

Häcken tyckte det var frispark eftersom Obasi hade händerna i ryggen på Lindgren.

Det tyckte inte domare Glenn Nyberg, som vid situationen varnade både Lindgren och visade upp andretränaren Christian Lundström på läktaren.

– Jag satte bara upp händerna när han krockade in i mig. Domaren dömer, sade Obasi efter sitt femte mål för säsongen till C More i pausen.

Häcken och Irandust fick en utmärkt chans att kvittera på nick i slutet av halvleken, men 1–1-målet kom i stället direkt efter paus och var riktigt vackert.

Erik Friberg vann en tuff duell på mittfältet och bollen hamnade hos Kizito, som rullade den vidare till Paulinho och sekunden senare var kvitteringen ett faktum, när brassen knorrade upp bollen i krysset.

Paulinho har en förmåga att hamna i händelserna centrum och gjorde det i den här matchen också – i den 66:e minuten i negativ bemärkelse.

I en duell i eget straffområde lade han armen om Karol Mets axel och AIK-aren gick omkull. Glenn Nyberg blåste på sin assisterande domares inrådan straff och blev åter impopulär hos hemmapubliken.

Sebastian Larsson satte bollen stenhårt och otagbart intill Peter Abrahamssons vänstra stolpe och så var AIK i ledning på nytt.

Resten av matchen blev det ett hårt hemmatryck mot Oscar Linnér och AIK-målvakten fick storspela för att freda sitt mål. Först lyckades han i sista stund styra undan ett skruvat inlägg från Irandust och sedan var han på rätt plats när Paulinho prövade från distans med vänstern.

Mitt i segerglädjen drabbades AIK av ett bakslag när skyttekungen Tarik Elyounoussi fick sin tredje varning, vilket betyder att han missar derbyt mot Hammarby.