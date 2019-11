Tusentals supportrar firade Djurgården: ”Helt magiskt”

Stämningen var på topp bland besökarna, framför allt när fotbollslaget anlände 15.00. Ledda av lagkapten Marcus Danielson klev spelarna upp på Stadions läktare och tog emot supportrarnas jubel.

– Det var helt magiskt där ute och kul att se alla människor så glada, säger Kevin Walker.

En av de som fick störst jubel när han presenterades av speakern var Djurgården sportchef Bosse Andersson. Med händerna utsträckta stod Andersson länge och tog emot jublet. Och sportchefen var märkbart tagen över att få fira guldet på just Stockholms stadion.

– Jag har stått här förut och jag vet hur det är. Jag är jävligt tacksam över att få uppleva det, säger han.

– Det var självklart att vi skulle fira på Stadion. Det är här vi har vår historia. Vi är den enda klubb i Stockholm som har vår historia kvar.

Djurgården inledde sitt firande redan under lördagskvällen då spelare, ledare, vänner och supportrar samlades på Fotografiska vid Slussen i Stockholm. Och några av spelarna var märkbart slitna på söndagen. Jesper Karlström hade bara sovit en timme under natten och mittfältaren Jonathan Ring bekräftar att festandet pågick långt in på småtimmarna.

– Det var en galen fest bara. Det var en fantastisk kväll och vi hade otroligt roligt, säger han.

– Jag tror de flesta hade svårt att komma upp. Det var många som var trötta när vi sågs i dag.

Djurgårdens SM-guld var klubbens första sedan 2005.

