Tvåmålsskytten Rosenberg: Vi kunde bara göra vårt jobb

Han blev tvåmålsskytt i sin sista seriematch.

Men det blev inget nytt SM-guld för Markus Rosenberg – när Malmö FF-ikonens allsvenska saga fick sitt slut i Örebro.

– Klart man grämer sig lite när det inte ser ut att bli guld, sade Rosenberg till C More direkt efter matchen in väntan på att slutsignalen ska ljuda på Östgötaporten.