Uefa-miljonerna redan borta – Östersund tigger pengar från fansen

22 februari 2018 nådde Östersund den absoluta höjdpunkten. Jämtlandslaget besegrade Arsenal på The Emirates med 2–1, i returen i sextondelsfinalen i Europa League.

Det räckte inte för avancemang. Men den sensationella segern gav eko i Europa. Den visade att framgångarna på vägen fram till utslagsrundan inte varit en tillfällighet. På vägen dit hade Östersund slagit ut turkiska Galatasaray, grekiska PAOK och Hertha Berlin, dessutom spelat jämnt med Athletic Bilbao.

Ordföranden Daniel Kindberg spann som en katt efter slutsignalen i London. Han såg Champions League runt hörnet, allt var möjligt.

Två månader senare tog han timeout från ordförandeposten, på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

När Kindberg försvann från det sportsliga rampljuset började glansen runt Östersunds FK att falna. Laget som gjorde succé i Europa League är skingrat för vinden. Och i dag återfinns klubben på den nedre halvan i den allsvenska tabellen.

Dessutom börjar pengarna sina. Trots den höga omsättning klubben hade under 2018, genererad av spelarförsäljningar och spel i Europa League, fanns endast 10 miljoner kronor i kassan vid utgången av 2018.

Och turbulensen runt klubben har inneburit ett sponsortapp på cirka 7 miljoner kronor den här säsongen.

Mot den bakgrunden startar nu Östersund en kampanj för att få in pengar. Och man använder halsdukstricket.

Privatpersoner får köpa en halsduk för 600 kronor, företag för 1.000 kronor.

”Året har varit tufft”, skriver Östersund på klubbens hemsida.

Anledningen till situationen är enligt klubbens styrelse att man betalat av lån och fordringar till externa parter, totalt 23 miljoner kronor.

Men styrelsen lyfter också fram att spelarförsäljningar också innebär kostnader, till tidigare klubbar, agenter och andra intressenter.

Engelsmannen Graham Potter kom till Östersund i december 2010, till ett lag som harvade på nivå fyra i seriepyramiden.

Potter inledde ett lagbygge som kom att bli unikt. Med fingertoppskänsla värvade han spelare för ingen kostnad alls från lägre divisioner. Spelare som han upplevde hade potential, och som fick en andra chans under hans ledning.

På två säsonger avancerade Östersund från division 2 Norrland till superettan. Hösten 2015 slutade Östersund tvåa i superettan, och tog klivet upp i allsvenskan.

Daniel Kindberg styrde klubben. Graham Potter implementerade sin spelidé, förädlade sina värvningar, och ledde laget till seger i cupfinalen våren 2017, 4–1 mot IFK Norrköping.

En framgång som gav biljetten till Europa.

Haussen inför sextondelsfinalen var enorm, storklubben Arsenal stod för motståndet. Det var fullsatt på Jämtkraft Arena vid avspark, trots att det var en smällkall februarikväll och snön låg i meterhöga drivor runt planen.

Det var som en saga, med Potter i huvudrollen. Men Arsenal trampade i gång rejält, i kylan, och vann med 3–0.

Europasagan fick ändå ett lyckligt slut, i och med segern på Emirates en vecka senare.

Åderlåtningen av Potters lagbygge hade dock inletts månaden innan mötena med Arsenal. Ytterbacken Gabriel Somi, som Potter tagit gratis från Syrianska, kunde inte motstå en flytt till USA, och gick gratis till New England Revolution.

Och mittfältsmotorn Fouad Bachirou, som Potter hämtat gratis från skotska Grenock Morton tre år tidigare, såldes till Malmö FF för sju miljoner kronor.

Och nu, 18 månader efter mötena med Arsenal, är det inte mycket som återstår av den framgångsrika truppen.

Saman Ghoddos är i franska Amiens, Ken Sema är utlånad från Watford till Udinese, Brwa Nouri har flyttat till Bali, Dennis Widgren är i Hammarby, Curtis Edwards jagar allsvenskt guld med Djurgården, Alhaji Gero är i Helsingborg, Hosam Aiesh spelar för IFK Göteborg, Sotirios Papagiannopoulos är såld till FC Köpenhamn och Tesfaldet Tekie är tillbaka i belgiska Gent.

Ekonomiskt har alla spelförsäljningar varit bra för klubbkassan. Räknar man in försäljningen av anfallaren Modou Barrow till Swansea 2014 har Östersund fått in cirka 115 miljoner kronor på spelarförsäljningar under de senaste fem åren.

Samtidigt som man i stort sett endast värvat gratis. Dyraste inköpet är mittbacken Tom Petterson som kostade cirka en miljon kronor när han kom från IFK Göteborg för tre år sedan.

Ser man bara till 2018 sålde Östersund spelare för nära 90 miljoner kronor. I den summan ingår de 8 miljoner kronor man fick i ersättning av Swansea för tränaren Graham Potter.

Dessutom gav den framgångsrika resan i Europa League en bruttointäkt på cirka 70 miljoner kronor i pris-, marknads- och tv-intäkter från Uefa.

Mot den bakgrunden ska man väga att klubbens kassa per den sista december 2018 endast innehöll 10 miljoner kronor…

