Uppgifter: Våldtäktsanmälan mot Ronaldo har dragits tillbaka

Den 27 september förra hösten anmälde Kathryn Mayorga på nytt Cristiano Ronaldo för våldtäkt. Och Las Vegas-polisen öppnade utredningen mot portugisen igen.

Övergreppet ska ha inträffat 2009 i Las Vegas i samband med en fest.

Kathryn Mayorga gjorde en polisanmälan direkt. Denna ska dock ha dragits tillbaka sedan Mayorga fått 2,67 miljoner kronor i hemlighet av fotbollsstjärnan, enligt läckta dokument som Der Spiegel publicerade i april 2017.

Hösten 2018 publicerade magasinet en lång intervju med Kathryn Mayorga i samband med att hon på nytt anmält Cristiano Ronaldo.

– Jag har haft allvarliga sammanbrott och gång på gång klandrat våldtäkten för det. Jag klandrar honom, och jag klandrar mig själv för att ha skrivit under det avtalet, sa hon till Der Spiegel.

Så sent som i mars rapporterade New York Times att Juventus ställt in sin medverkan i en sommarturnering i USA för att undvika att Ronaldo skulle tas om hand av amerikanska myndigheter på grund av våldtäktsutredningen.

Men nu läggs alltså utredningen ner, rapporterar den väl ansedda sajten Bloomberg.

I maj 2019 ska ska Kathryn Mayorga ha dragit tillbaka sin anmälan mot Cristiano Ronaldo. Någon anledning till varför detta har skett har inte offentliggjorts. Bloomberg har sökt parterna utan framgång.

Cristiano Ronaldo har själv, och genom sina advokater, konsekvent nekat till alla anklagelser.

