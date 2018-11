I potten finns tillgången till utländska stjärnspelare, klubbarnas ekonomi och inte minst statusen och ekonomin för hela Premier League, i dag den ledande ligan i världen.

Effekterna syntes redan inför den här säsongen. Osäkerhet inför framtiden kombinerat med en vikande kurs för det brittiska pundet innebar att Premier League inte längre var det självklara valet för många utländska spelare.

Tottenham lyckades exempelvis inte landa ett enda nyförvärv, och skyllde på Brexit.

Dessutom tappade Premier League för första gången intäkter när tv-avtalen med Sky och BT tidigare i år omförhandlades för perioden 2019–2022. Slutsumman landade på 4,4 miljarder pund, jämfört med 5,1 miljarder för nuvarande treårsavtal.

I svenska pengar motsvarar det ett intäktstapp på cirka 8 miljarder kronor.

Frågan är vilken annan europeisk liga som gynnas av Brexit?

Kanske kan italienska Serie A ta tillbaka förlorad mark och locka till sig spelare som inte klarar kraven för ett brittiskt arbetstillstånd? Klubbar i tyska Bundesliga kan också vara attraktiva för samma kategori spelare.

I dag är det fritt fram för brittiska klubbar att värva arbetskraft (spelare) från medlemsländerna i EU, då de omfattas av den fria rörligheten på den gemensamma arbetsmarknaden. För spelare från länder utanför EU krävs arbetstillstånd.

Efter Brexit blir EU-spelaren likställd med spelare från Sydamerika, Asien och Afrika. Det kommer att krävas arbetstillstånd för att lyfta lön i en brittisk klubb.

Om EU-spelare i dag skulle omfattas av samma regler som gäller för spelare som kommer från länder utanför EU skulle cirka 25 procent av spelarna i Premier League inte beviljas arbetstillstånd.

Regelverket är inte helt enkelt.

För att få arbetstillstånd måste spelaren få ett så kallat GBE, vilket innebär att styrelsen i FA ger sitt godkännande. Ett liknande förfarande sker inom näringslivet, där spetskompetens mäts innan ett arbetstillstånd kan beviljas.

Och det finns olika nivåer, beroende på hur det landslag spelaren representerar är placerat på Fifa-rankningen.

Ranking 1–10 innebär att spelare måste ha deltagit i minst 30 procent av landskamperna under de senaste två åren.

Ranking 11–20, minst 45 procent av landskamperna.

Ranking 21–30, minst 60 procent.

Ranking 31–50, minst 75 procent.

För en svensk spelare gäller alltså minst 60 procent av landskamperna de senaste två åren, då Sverige är rankat 25:a i världen.

Vilket i praktiken innebär att en spelare som Kristoffer Olsson, AIK, inte skulle kunna återvända till England, eftersom han spelat för få landskamper.

AIK:s Kristoffer Olsson har inte spelat tillräckligt många landskamper för att få återvända till England efter Brexit. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Undantag kan göras. Då vägs transfersumman, den överenskomna lönen, samt statusen på den tidigare klubben samman. Men det krävs att transfersumman kvalar in bland de 25 procent högsta under senaste året, eller att spelaren blir en av de 30 högst betalda i Premier League.

Exempel på spelare som inte hade fått arbetstillstånd om Brexit redan då varit en realitet är N’Golo Kanté, Riyad Mahrez och Alexandre Lacazette.

Duon Kanté och Mahrez var nyförvärven som var drivande när Leicester sensationellt vann Premier League 2016.

Kanté, som värvades från franska Caen, hade inte varit i närheten av den franska landslagstruppen när han kom till England.

Mahrez, född i Frankrike av algeriska föräldrar, hämtades från Le Havre i den franska andraligan. Han var inte ordinarie i Algeriets landslag när han kom till England.

Lacazette hade bara ett fåtal landskamper under de senaste två åren när Arsenal köpte loss honom från Lyon sommaren 2017.

Den internationella spelarmarknaden är enorm. För att ta ett exempel är inte mindre än 2.030 brasilianska spelare spridda över världen den här säsongen. 84 av dem spelar i de fyra stora ligorna i Europa, varav 19 i Premier League.

Men ett landslag kan inte svälja fler än 25–30 spelare, hur stor tillgången än är. Och med Brexit hade därför spelare som Kenedy (Newcastle), Leo Bonatini (Wolves), Bernardo (Brighton), Andreas Pereira (Manchester U) och Bernard (Everton) aldrig beviljats arbetstillstånd, eftersom de inte spelar landskamper.

Leo Bonatini, Wolverhampton. Foto: Robbie Stephenson/JMP/REX/Shutterstock

I anslutning till Brexit har FA lyft frågan om en ändring av begränsningen av utländska spelare, från 17 per klubb till 12.

I dag ligger 14 av de 20 klubbarna i Premier League över ett eventuellt nytt gränsvärde.

Manchester City, Tottenham, Brighton, Huddersfield och Watford har fyllt kvoten. Chelsea, Liverpool, Fulham och West Ham har 16 utländska spelare, Arsenal och Wolverhampton 15, Manchester United och Newcastle 14, Leicester 13.

En nyordning skulle innebära att dessa klubbar skulle tvingas stuva om i sina spelartrupper. Fler inhemska spelare måste beredas plats.

Som lockbete skulle FA kunna tänka sig att ge GBE, det vill säga bevilja arbetstillstånd, till samtliga utländska spelare som skriver kontrakt med en Premier League-klubb. Men om ett sådant undantag verkligen kan genomföras, med politikernas goda minne, återstår att se.

Att skära ner på antalet utländska spelare ligger i FA:s intresse, då andelen inhemska spelare i Premier League i nuläget är försvinnande liten.

I ligaomgången för tre helger sedan var det bara 62 inhemska spelare som startade matcherna, av totalt 220 spelare.

Och då ska man veta att med inhemska menas spelare som fostrats i klubbarnas akademier under tre år från 16 till 21 års ålder, och de behöver nödvändigtvis inte vara engelsmän.

Chelseas mittfältare Cesc Fabregas är ett bra exempel. Redan som 17-åring kom han till Arsenal, från Barcelona. Han gjorde sina tre ”akademiår” med råge, och betraktas därför som inhemsk spelare.

Motsatt exempel är Tottenhams Eric Dier, som växt upp i Portugal, skolats i akademin hos Lissabon-klubben Sporting CP, och sedan gjort två ligasäsonger med Sporting. Trots att han på landslagsnivå representerar England faller han ändå in i utlänningskvoten.

Efter Brexit ändras också reglerna för klubbarnas akademier. De kommer inte längre att kunna skriva kontrakt med spelare från Europa som är under 18 år. En värvning typ Fabregas till Arsenal blir inte längre möjlig.

Sebastian Larsson gick som ungdomsproffs till Arsenal. En väg som i och med Brexit stängs. Foto: Gareth Bumstead/Bildbyrån

I dagens svenska landslag finns tre spelare som med nya regler inte hade kunnat ta sina karriärvägar via England – Sebastian Larsson och Kristoffer Olsson som båda gick till Arsenal som 16-åringar, och Martin Olsson som skrev kontrakt med Blackburn som 17-åring.

De stora klubbarna i Premier League har ägarbilder och varumärken som klarar att hantera Brexit. De har råd att fortsätta att investera i världsstjärnor som utan problem klarar kraven för att få arbetstillstånd.

Men många fruktar att klyftan mellan Premier League och serierna under kommer att vidgas.

Hårt satsande Wolverhampton är ett bra exempel. Klubben vann Championship i våras, och tog klivet tillbaka till Premier League.

Truppen innehöll 15 utländska spelare, varav åtta portugiser, som gav laget den spetskvalité som ledde till serieseger.

Ett Storbritannien utanför EU, med krav på arbetstillstånd, hade inneburit att endast två av portugiserna hade kunnat skriva kontrakt med Wolves, landslagsveteranerna Rui Patricio och João Moutinho.

Övriga sex portugiser, liksom två spanjorer, en fransman och en belgare hade inte klarat att möta kraven.

Så i förlängningen innebär Brexit att lagen i Championship, League One och även League Two inte längre kommer att kunna förstärka trupperna med talanger eller hyggliga ligaspelare från länder som Nederländerna, Belgien, Frankrike, Portugal, Spanien, Polen, Slovakien och så vidare – eftersom de allra flesta saknar ekonomiska muskler för att köpa in spelare i den kategori som kan möta kraven för arbetstillstånd.

I stället får de lita till inhemsk talangutveckling, kombinerat lånespelare från de stora klubbarnas reserv- och U21-trupper.

Och vad gäller Premier League kommer färre utländska spelare innebära att prislappen på inhemska stjärnor, typ Raheem Sterling, John Stones eller Harry Kane, justeras uppåt.

Värdet på inhemska stjärnor som Harry Kane kommer att gå upp. Foto: Tim Ireland/AP

En indirekt ”Englandspremie” existerar visserligen redan. Men efter Brexit blir bra inhemska spelare än mer hårdvaluta, eftersom tillgången är begränsad, och alla lag får fler luckor att fylla.

Samtidigt kommer de tre klubbar som flyttas upp i Premier League varje säsong att stå inför ett kraftigare investeringsbehov än tidigare, för att kunna möta konkurrensen. Speciellt kommer de klubbar som inte omfattas av den generösa, treåriga fallskärm som tilldelas de lag som åker ur Premier League att behöva hitta extern finansiering. Premier League innebär att de tvingas ut på den internationella spelarmarknaden, för att hitta spelare som klarar kraven på arbetstillstånd. Annars går hissen ner till Championship direkt.

Vad händer med de EU-spelare som redan finns i Storbritannien när Brexit är ett faktum?

Med stor sannolikhet kommer de att få vara kvar.

Men frågan är hur deras situation påverkas när de spelat ut sina kontrakt? Om kontrakten går att omförhandla, eller om spelarna tvingas söka sig till en annan liga om de inte uppfyller kriterierna för ett arbetstillstånd.

Och vad händer med alla utländska tränare?

Den här säsongen tränas 70 procent av lagen i Premier League av utländska tränare. Motsvarande siffra i Championship är 21 procent.

Hur mäts de i processen kring ett arbetstillstånd?

Så långt har diskussionerna inte kommit. Just nu ägnar sig FA, Premier League och The Football League, liksom politikerna i Westminster, åt att släcka de akuta bränderna. Var och en på sitt håll.

