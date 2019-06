VM-backen om VAR: Man vet ju att ögonen är på en

Fakta. Nya reglerna i VM

Videogranskningssystemet VAR (video assistant referees) är den största förändringen för damerna i sommarens VM. Mål, offsidesituationer, varningar, röda kort etc kan granskas i efterhand, under pågående match, under kortare spelavbrott.

Men även en del andra nyheter gäller i Frankrike:

• Vid inspark, eller frispark i eget straffområde, är bollen i spel så fort den har slagits. Bollen behöver alltså inte längre lämna straffområdet innan medspelare får ta den.

• Möjlighet att dela ut gula och röda kort till ledare.

• Spelare som byts ut ska ta den kortaste vägen till sidlinjen för att lämna planen.

• Målvakterna måste ha minst en fot, inte längre båda, på mållinjen vid straffar.

• Även omedveten hands renderar i frispark om bollen sedan går i mål eller om en spelare gör mål efter att ha tagit med sig bollen med handen.

• Inga spelare från det anfallande laget tillåts stå närmare än en meter från den försvarande muren. (DN/TT)