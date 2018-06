VM-feber på Island – då får fansen vara med på matchgenomgången

Jag vet inte hur mycket mitt samvete tillåter mig att berätta om vad jag är med om, även om exklusivitetsskimret kring situationen mattas en aning av att en utsänd från en japansk nyhetsbyrå och en kille från fransk radio står en bit ifrån mig. Vi får inte vara här egentligen, men ingen kontrollerar särskilt noga, och vi blev kvar.

Det är en grådimmig eftermiddag i Reykjavik, dit den svenska sommarhettan inte nått. Utanför är det inte många grader över tio, inne på sportbaren Ölver stiger värmen av kanske 50 eller 60 kroppar när supporterföreningen Tólfans medlemmar dricker öl, äter pizza och pratar i den syrefattiga lokalen. Utan någon särskild fanfar alls står plötsligt herrlandslagets förbundskapten, Heimir Hallgrímsson, framför en projektorduk och tar till mikrofonen.

Om två timmar ska Island spela sin sista match på ön innan landslaget drar iväg till VM. Det mest unika med deras uppladdning inför mästerskapet är kanske vad som sker nu. Sin vana trogen, sedan han började jobba med landslaget tillsammans med Lars Lagerbäck för sju år sedan, kommer Heimir Hallgrímsson till Ölver och håller en genomgång med fansen inför varje hemmamatch, och presenterar startelvan. Överenskommelsen är att ingen tar några bilder eller avslöjar för någon journalist vad som sägs.

– Ingen har någonsin sagt ett ljud, säger Sigrúdur Sveinsdottir när hon står och röker utanför efter mötet.

Och förmanar DN:s utsända.

– Du måste hålla…, säger hon vänligt och drar fingret över munnen som att hon stänger en dragkedja.

Hit till Tólfans pub Ölver kommer förbundskaptenen för att ha genomgång med fansen. Men då får man inte fotografera. Foto: Malena Johansson

Så jag säger inte för mycket, men i Hallgrímssons ambitiösa powerpointpresentation ingår en redogörelse för all personal som följer med till VM och deras roller, inklusive några skämt på ett par personers bekostnad. En del filmmaterial på Lionel Messi när han dribblar förbi backar visas, och sedan är det en frågestund på fem minuter, där bland annat en man ställer sig upp och säger att han inte undrar någonting, han vill bara ge tränaren en kram. Och så gör han det. Startelvan till kvällens träningsmatch mot Ghana gås igenom, och presenteras grafiskt med bild och förnamn.

För första gången i historien ska lilla Island, med 330.000 invånare, åka till VM. Nu har även fansen fått sin sista tränargenomgång.

Men hur har de lyckats slå sig in bland världens 32 bästa lag?

Beställer man mat på ett kafé eller lunchställe i Reykjavik är systemet att man uppger sitt förnamn, och när maten är klar ropas det ut. Kontinuerligt kallar personalen på person efter person, som om alla kände till varandra. Den intima miljön på en ö som inte har fler invånare än Malmö, är en självklar förutsättning även för landets fotboll.

I området Vesturbæjar, väster om stadskärnan, är den gamle Hammarbyspelaren Pétur Marteinsson med och driver ett kafé, kaffihús, som det heter på isländska. På klingande svenska hälsar han välkommen och leder upp till sitt kontor på ovanvåningen, där han jobbar med flera olika projekt. Bland annat som konsult åt fotbollsförbundet kring planerna att bygga en ny landslagsarena på ön.

Det blir dyrt, men med det nya Nations League för landslagsspelet spelas en del matcher i november och mars. Då finns det inga utomhusplaner på Island. Utan en ny arena kommer Island få ringa upp Friends i Stockholm och be att få spela där, säger Marteinsson.

– Det finns aldrig pengar, men egentligen är det en fråga om vad Island vill göra med fotbollen. Vill Island ha fotboll och spela landskamper, då måste vi bygga om den gamla arenan.

De senaste dagarna har folk börjat prata allt mer fotboll nere på kaféet, säger han. Sedan succén i EM för två år sedan har tron bara växt.

– Då trodde alla att okej, nu kan vi vakna ur våra drömmar och känna på allvaret. Nu är det slut. Men vi kommer vidare från gruppen, vi vinner mot England i åttondelsfinal och kommer till kvartsfinal. Det är stort för Island, med spelare som nästan ingen vet vilka de är. Det finns en stor stjärna som är Gylfi Sigurdsson, resten vet jag inte om någon i Sverige kan namnet på. Om de inte har spelat i Hammarby. Sedan fortsätter resan, Lagerbäck slutar, vår tandläkartränare Heimir Hallgrímsson tar över, och då börjar islänningarna att tänka, ”okej, nu är det slut. Nu är drömmen över. Det var bra medan det varade”, säger Pétur Marteinsson.

Island, med en förbundskapten som fortfarande lär göra ett och annat arbetspass på sin tandläkarmottagning, fick en tuff VM-kvalgrupp. De vann den.

– Så jag tror att vi har slutat tänka att det är en stor dröm. Det är en resa som är helt naturlig, det är naturligt att vi är med, men vi ska bara hålla i den här tron att vi kan gå vidare från gruppen. Det är kul att träffa killarna i laget och tränaren och prata med dem, att de verkligen tror att de kan vinna alla matcher. Även om det är mot alla odds, att vi kan vinna VM.

Till och med vinna VM?

– Det är en liten chans, men den chansen är större i deras huvud än i alla andras huvud.

Pétur Marteinssons enda roller i fotbollen nuförtiden är som studioexpert när landslaget spelar, och som del i projektet att bygga en ny landslagsarena. Foto: Malena Johansson

Island har fått en tuff grupp i VM och möter Argentina i första matchen, sedan Nigeria och Kroatien. Medan resten av världen undrar hur ett så litet land ens kan vara i VM, funderar islänningarna på hur långt de kan gå.

– Som alltid när saker förändras så är det många faktorer som spelar in. Mentalt tror jag att det spelar roll att Island är ett örike, vi har inte kunnat jämföra oss så mycket med andra. Vi är få, och på den internationella scenen får man alltid spela mot mycket större nationer. Då slutar man liksom att respektera de andra. Det spelar ingen roll om det är Sverige eller USA, alla är mycket större. Vi har inte den stora respekten för andra länder. Det är egentligen en idiotisk tro på oss själva. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än idiotiskt, för man borde inte ha den tron. Men det har funnits länge, säger Marteinsson.

Efter sin sista sejour i Hammarby återvände Pétur Marteinsson till Reykjavik 2007, precis innan den stora kraschen kom. Bankkollapsen på Island 2008 var den största som något land gått igenom, relativt sin storlek.

– Det var speciellt, för när man kom tillbaka på semester till jul och så under den här ekonomiska bubblan, då upplevde jag att det var en enorm optimism i samhället. Alla körde kanondyra nya bilar, reste på en massa resor. Så för mig, att komma från ett väldigt stabilt samhälle i Stockholm till Island under den här bubblan, det var som att komma till någonting helt annat. Sedan hände kraschen. Då blev det väldigt mycket pessimism, och det var väldigt tråkigt. Men på något sätt så var det bästa som kunde hända Island. För att leva i en bubbla som inte är hållbar är inte bra. Så vi fick tänka om och prioritera i politiken och kulturen, och jag tycker att det isländska samhället är mycket bättre i dag än det var under bubblan. Det var en ”blessing in disguise” att få kraschen, säger han.

Mycket av bebyggelsen på Island påminner om enkla och småskaliga versioner av någonting från det forna Sovjet snarare än skandinavisk arkitektur. Men vid hamnen finns det stora konserthuset, en genomskinlig, modern byggnad med en fasad som ser ut att vara uppbyggd av olika grönskimrande prismor, som hann börja byggas innan bubblan sprack. Runt om i landskapet finns också en helt annan sorts byggnader, som kom till för femton, tjugo år sedan, i en stor satsning på fotboll. Inomhusplanerna, där pojkar och flickor kan spela året om under ledning av välutbildade tränare, har framhållits som en viktig förklaring till landets framgångar.

Breidabliks inomhushall gör att det går att spela fotboll året om. Här spelar förutom A-lagen många pojkar och flickor. Foto: Malena Johansson

VM-lagets stora stjärna Gylfi Sigurdsson, som spelar i Everton, växte till exempel upp med att spela i storklubben Breidabliks inomhushall. En bit utanför Reykjavik tornar den upp sig, en stor hangar som mest liknar en av alla fyrkantiga outletbutiksbyggnader som smälls upp utanför stadskärnor. Inuti fylls den helt av en enda stor konstgräsplan.

På Kópavogsvöllur, Breidabliks hemmaarena som ligger bredvid hallen, tränar damlandslaget inför en viktig VM-kvalmatch mot Slovenien om några dagar, stärkta av att ha slagit jätten Tyskland i höstas. Det var Islands damlandslag som var först att representera landet i en stor turnering, i EM 2009, och samarbetet är tätt mellan herr- och damlandslag.

Och ingen glömmer damerna nu när herrarna är på väg mot VM, försäkrar förbundskapten Freyr Alexandersson.

– Vi vet att vi har stöd, från folket, från medierna, så vi bara förbereder oss för att vinna matchen på måndag, sedan njuter vi av VM och att titta på dem, och sedan kommer vi tillbaka till kvalet i september och försöker få till vår egen VM-plats i Frankrike nästa år.

Freyr Alexandersson menar att damer och herrar har ett liknande spel, och precis samma mentalitet.

– Kanske kan vi överraska hela världen och ta förstaplatsen i gruppen från Tyskland. Det hade varit fantastiskt.

Pétur Marteinsson håller med om att hallarna är en faktor i framgångarna, men poängterar också att fotboll alltid har varit populärt på Island. Utanför landslagsarenan Laugardalsvöllur, som tar 10.000, finns en staty över Islands första fotbollsproffs, Albert Gudmundsson som spelade i Arsenal och Milan på -40 och -50-talen. Hans barnbarnsbarn med samma namn är med i dagens VM-trupp.

Det herrlandslag som först tog sig till EM i Frankrike för två år sedan och sedan charmade hela världen med sin vinnande fotboll, sin seger mot England och sina vulkanklappningar med fansen, är också en väldigt speciell generation. Många i dagens landslag har spelat tillsammans sedan de var 13, 14 år. Island har haft tur, säger Pétur.

– De var tio, tolv år när Island nästan kom med i VM-slutspel. De var på matcherna och kollade på Eidur Gudjohnsen och de andra spelarna. Vi mötte världsmästarna Frankrike här 1998, och spelade oavgjort. Då kände den här unga generationen: ”Fan, vi är nära. När jag är i den åldern, då ska jag komma till VM”.

Nu är de där.

Islands försvarare Kari Arnason och Ghanas Jospeh Attanah i fredags landskamp i Reykavik. Foto: Haraldur Gudjonsson/AFP

En annan faktor var att Island anställde, som Pétur Marteinsson kallar honom, ”Kung Lars Lagerbäck”. Svensken kom 2011, och den nuvarande förbundskaptenen Heimir Hallgrímsson var redan då hans assisterande.

En annan som har hängt med Island sedan dess är Lagerbäcks gamle partner Roland Andersson. Han är kvar än i dag i tränarstaben, och hjälper till med allt möjligt, både att scouta motståndare och kring träningsplanerna.

Egentligen är det bara Lagerbäck som har försvunnit från den organisation som byggts upp, säger svensken över en eftermiddagscappuccino på spelarhotellet.

– I de flesta matcher, mot de bästa lagen i Europa, står det kanske 7–4 i kvalitet till motståndarna. Sedan måste man kompensera det med att göra saker spelartaktiskt riktigt, att fatta rätt beslut och inte göra onödiga misstag. Och de har verkligen ställt upp på det, säger Roland Andersson.

De flesta spelarna i Island svarar på frågor på en eller annan renklingande engelsk dialekt, och Roland Andersson påpekar att de alla fått lämna Island tidigt för att spela utomlands, vilket kräver tuffhet. Innan dess har de uppfostrats i det isländska systemet, med sina inomhushallar och satsning på pedagogik.

– Idrottshallarna är samlingspunkter på vintrarna. Det är inte så bra väder här, så man samlas i hallarna.

Hur märker man att spelarna har spelat ihop sedan de var barn?

– Jag tycker att det är en väldig ärlighet spelarna sinsemellan. Man kan säga till varandra ganska skarpt, och nästan skälla ut varandra, och sedan nästa sekund så är det på ett annat sätt. På det sättet märker man att de verkligen känner varandra som människor. Vem man kan vara hårdare mot, och vem man behöver ta lite mjukare. Det finns en bra spänning i gruppen på så sätt. Det är inte bara soft music. Jag tror det är bra, att man vågar säga till varandra på skarpen ibland.

Respektlösheten, det som Pétur Marteinsson kallar ”idioti”, har imponerat stort på Roland Andersson.

– De kan vara väldigt mjuka och behagliga, men när det kommer till att kriga på plan, då kommer vikingatagen fram. På nåt sätt som egentligen är ganska osannolikt. När man kommer ut och ska hjälpa varandra, då sitter man i vikingabåten allesammans. Det fascinerar mig.

Förbundskapten Heimir Hallgrímsson och stjärnan Gylfi Sigurdsson. Foto: Malena Johansson

Inställningen kombineras med den struktur som Lars Lagerbäck och Roland Andersson har ägnat ett yrkesliv åt att lära ut.

– Man får aldrig glömma det. Det går inte att sätta de här killarna framför en laptop och lära dem hur de ska göra, utan ut på plan, så gör vi övningarna. Det glöms ofta i dagens fotbollsdebatt, att coaching är ett praktiskt jobb. Om det regnar och blåser, så sätt ut spelarna och ge dem övningar som gör att de förstår hur de ska agera, förstår hur de ska interagera mellan varandra i situationer. Nästan hjärntvätta dem. Ska vi försvara såhär, är bollen här ska du dit och du dit, och så om igen. Det är inte det roligaste, men när man får resultat så inser spelarna att det krävs.

– Jag pratar för mycket om den biten, men jag är så fascinerad av det. Jag tycker det är ett kvitto för hela fotbollsvärlden egentligen, även för mindre klubbar hemma i Sverige. Man kan komma långt med bra tränarskap, attityd och inställning. Det handlar inte bara om att kunna snurra runt och göra tvåfotsdribblingar.

På puben Ölver fortsätter Sigrúdur Sveinsdottir och resten av Tólfan att ladda upp inför matchen efter att tränaren har lämnat. Hon är ny i supporterföreningen som blev världsberömd med sin vulkan-klapp tillsammans med spelarna under EM, och hon ska gå på sin andra match ikväll mot Ghana. Den tredje blir på damernas VM-kval på måndag.

– Jag lider av stressymptom, så det här är en väldigt stor seger för mig, att komma hit ensam och vara med i den här gruppen av fantastiska människor, säger hon.

– De har tagit emot mig som en i familjen redan. Alla är välkomna, och jag har aldrig känt mig så välkommen någon annanstans.

Sigrúdur Sveinsdottir tågade med Tólfan till matchen. Foto: Malena Johansson

Benjamín Hallbjörnsson är en av grundarna och ordförande i föreningen. Han far omkring klädd i cowboyhatt, hälsar på folk och kramas, och trummar. ”Benni Bongó” är hans alias, som står på ryggen på landslagströjan han bär.

– Tólfan bildades i mitt vardagsrum på en bra fest efter en match 2007. Det var några som var trötta på den tråkiga stämningen. Vi ville vara supportrar och inte åskådare. Det var början på allt, säger han.

Vad var det som inspirerade er att göra det ni gör nu?

– Jag tror det är nationalism. Stolthet att vara isländare, säger han och klappar över hjärtat medan kamraterna börjar trumma på någon sambatakt.

– Nu måste vi börja, säger Benni Bongó och försvinner mot sin trumma.

Supportergruppen tågar iväg sjungandes mot arenan, med trummorna i två gamla kundvagnar och en stor flagga med Heimir Hallgrímssons ansikte på.

”Benni Bongó” och Tólfans batteri. Foto: Malena Johansson

Så, stämmer det som Pétur Marteinsson säger, att de isländska spelarna tror att de kan vinna VM? Lars Lagerbäck kom tillbaka med sitt Norge och såg till att Island förlorade hemma på Laugardalsvöllur för första gången sedan 2013 förra helgen, sedan släppte laget in två mål mot Ghana i en match som slutade 2–2.

Spelarna skrattar när de hör den eventuellt idiotiska frågan efter Ghanamatchen. De svarar alla ungefär samma sak.

Tror du att ni kan vinna VM?

– Vi tar det match för match, vi trodde att vi kunde vinna EM när vi tog oss vidare från gruppen, vi slog England och sedan var det mycket trötthet i laget, vi spelar med samma spelare hela tiden. Och vi åkte ut tyvärr. Vi tar det match för match, och man vet aldrig, säger den gamle MFF-spelaren Kári Árnason.

Vad som händer när hans generation slutar återstår att se. Islänningarna är vana vid att saker kommer och går.

– Vi byggde mycket med pengar som vi lånade från utlandet. Kanske skulle vi inte ha tagit besluten att bygga fotbollshallarna, eller konserthallen eller vad som helst, om vi inte trodde att det fanns hur mycket pengar som helst. Men det fanns det inte. Det var pengar som var lånade som vi fick betala tillbaka. Som tur är så investerade vi lite också i infrastruktur, som sport är, säger Pétur Marteinsson.

– Framgångarna inom fotbollen hänger säkert ihop med den ekonomiska bubblan som vi trodde skulle vara för evigt. Hoppas bara vi inte får kraschen som vi fick i ekonomin i fotbollen, säger han och skrattar.

Läs mer: Här samarbetar damer och herrar: ”Island står för jämställdhet i allt” Pétur Marteinsson tippar Islands VM Argentina: – Jag tror att Island kommer att göra en fantastisk match mot Argentina, otroligt bra, men jag kan inte garantera att vi kommer att vinna. Jag tror på oavgjort i första matchen, 1–1. Nigeria: – Här finns två väldigt olika kulturer, olika typer av spelare, olika spelstilar. Och jag tror att det passar det isländska landslaget, och jag tror att vi kommer att vinna den matchen. Kroatien: – Vi kommer att förlora mot Kroatien. Vi går vidare från gruppen på fyra poäng. Finalspel: – Du får prata med mig efter åttondelsfinalen, för vi kommer att vinna den också. Jag vet inte vem vi möter, men vi vinner. Sedan blir det kvartsfinal, och där tar det slut. Det blir inget VM-guld. Men det är bara jag, för jag är lite pessimistisk. Grabbarna tror på guld.