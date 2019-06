VM-guide: Frågorna, svaren och snackisarna under fredagen

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Matcher, fredag

• Kvartsfinal: Frankrike–USA, 21.00, Parc des Princes i Paris.

Sverigekollen

Svenskorna tränade under torsdagen i över trettiogradig värme i samhället Fougères utanför Rennes. Under fredagen ska de sista detaljerna slipas under ett stängt träningspass. Det lär bli varmt även på lördag kväll i matchen mot Tyskland.

Fyra spelare riskerar avstängning till en eventuell semifinal. Det handlar om Kosovare Asllani, Magdalena Eriksson, Fridolina Rolfö och Sofia Jakobsson som samtliga fått ett gult kort. Asllani lyckades till och med glömma bort sitt gula kort under matchen mot Kanada, där hon fick det.

– Folk messade och skrev att de var rädda att jag skulle få rött kort, säger Asllani.

Frågetecknet: Nu ett utropstecken?

Tysklands storstjärna Dzsenifer Marozsan bröt tån i första gruppspelsmatchen av VM. Sedan dess har hon inte kunnat spela, men under torsdagen tränade 27-åringen för fullt. Tyskorna har imponerat utan henne, men med en Marozsan i form skulle de kunna gå hela vägen till VM-final och kanske till och med vinna turneringen. Det svenska landslaget hade säkerligen hoppats på att slippa Marozsan i kvartsfinalen.

Håll koll på: USA:s startelva

USA har roterat flitigt i startelvorna, på grund av att motståndet tillåtit det och för att undvika avstängningar. Men nu väntar det klart starkaste motståndet hittills och de bästa spelarna ska spela. Lindsey Horan lär kliva in i elvan på nytt, och tvinga bort någon som startade mot Spanien Blir det Tobin Heath, som sänkte Sverige, efter hennes svaga match mot Spanien? Eller kanske Rose Lavelle, som varit en av lagets absolut bästa spelare i VM?

Siffran: 120.000

Så mycket, omräknat från dollar, kostar de dyraste biljetterna till Frankrike–USA i kronor på andrahandsmarknaden enligt Business Insider. Den hajpade värdnationen möter världsettan i Paris i vad som är VM:s hittills största match. Det är oklart om de dyraste biljetterna kommer att säljas (och till just det priset), men intresset är enormt inför matchen som vissa beskrivit som den ”moraliska finalen” i turneringen.

Citatet: ”Vi ska gå in tuffare på henne”

Dzsenifer Marozsán är som sagt spelklar igen efter att ha brutit en tå i början av VM. Det svenska landslaget är inte helt ense om de ska hantera Marozsán bryskt i matchen på lördag.

– Vem som skulle stämpla Marozsán? Ja... Fischer skulle kunna göra det, utan att det är meningen. Hon har bra kraft också, säger lagkaptenen Seger skämtsamt till TT.

Hon betonar samtidigt att man som fotbollsspelare inte funderar över om man ska stämpla en motståndare eller inte.

Nilla Fischer svarar på Segers ord.

– Aldrig att jag medvetet skulle gå in där jag vet att de har ont, det skulle jag säga att jag är hundra procent säker på att ingen av oss är beredd att göra, säger mittbacken.

Men Fridolina Rolfö är åtminstone delvis redo att använda Marozsáns skadeproblem till svenskornas fördel.

– Man går aldrig in med inställningen att skada en motståndare, absolut inte. Men man kan absolut gå tuffare på, att gå in med inställningen att gå in tuffare på henne. Men man går inte in för att skada, säger Rolfö.

Snackisen:

USA:s Megan Rapinoe har de senaste dagarna varit inblandad i en fejd med president Donald Trump. Rapinoe har i samtliga matcher utfört en slags tyst protest under den amerikanska nationalsången. Hon har också meddelat att hon inte skulle acceptera en inbjudan från Trump att besöka Vita huset om USA skulle vinna VM, något som presidenten twittrat argsint om. Räkna med att Rapinoe fortsätter vara i centrum i det amerikanska landslaget, på ett eller annat sätt.

Läs mer:

Fotbolls-VM i Frankrike 2019 – stor guide