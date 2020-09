Fotbollen till regeringen: ”Släpp in oss i dialogen”

Idrotten har väntat på ett besked om lättnader av publikrestriktionerna från den 1 oktober. Men när regeringen i förra veckan kom med beskedet löd det kort att restriktionerna kvarstår.

Reaktionerna från bland annat fotbollen blev starka och nu höjer de rösten på nytt.

”Till stora köpcentra kan mellan 10.000 och 30.000 personer per dag tillåtas resa, utan kontroll alls. Elitfotbollen ser inte ut att få ta emot ens ett par hundra besökare, vid ett fåtal gånger per klubb, i höst. Allsvenskan, damallsvenskan, superettan och elitettan vill också öppna upp under egenansvar – och vi vill göra det på ett säkert sätt”, skriver Svensk elitfotboll i ett uttalande som undertecknats av Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska fotbollförbundet, Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam och Lars-Christer Olsson, ordförande Svensk elitfotboll.

Ett förslag på att ta in 500 personer, jämfört med nuvarande 50, från och med oktober utreddes av regeringen, men på grund av att smittspridningen återigen ökar i Sverige sker ingen förändring av restriktionerna i nuläget, meddelade Stefan Löfven (S) i förra veckan.

I uttalandet från fotbollen efterfrågar man nu en bättre dialog med regeringen och berörda myndigheter:

”Andra länder i Europa öppnar i direkt dialog med sina respektive regeringar upp för publik på läktarna, i vissa länder är det till och med tillåtet med 10.000 åskådare eller mer, beroende på arena. Och ändras smittläget så tar man steg tillbaka, likaså under ansvarsfull dialog.”

”Släpp in oss i dialogen, mildra näringsförbudet och låt oss visa att vi kan fortsätta ta ansvar. Särbehandla oss framför allt inte negativt under tystnad.”