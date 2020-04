Fotbollens vädjan till kommunerna: ”Slopa planhyrorna”

I onsdags sammanträdde RF:s referensgrupp, som ska ta fram lösningar för hur de 500 miljoner som regeringen anslagit för idrottens krisbekämpning ska fördelas. Budskapet från gruppen är att barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. RF:s ordförande Björn Eriksson betonar samtidigt att idrotten kommer att behöva mer pengar om situationen fortsätter under en längre period.

– Vi försöker nu att klara situationen fram till sommaren, säger Eriksson.

Johan Englund, som är ordförande i division 1-fotbollsklubbarnas intresseorganisation Ettanfotboll, kommer med ett förslag, som han lanserat via sajten Idrottens affärer. Englund vill att landets kommuner hjälper till i krisen och efterskänker alla idrottsföreningars plan- och hallhyror under 2020, även de som redan har betalats in.

– Det här skulle ge direkt effekt för klubbar som nu går på knäna, säger Englund.

För honom är det uppenbart att regeringspengarna inte kommer att räcka till och att svåra frågor uppstår kring hur man ska förmedla pengar mellan bredd och elit och mellan stora och små föreningar.

– Det kommer att skapa en fördelningspolitisk diskussion, som jag är rädd för kommer leda till att pengarna inte har meningsfull effekt för fotbollen, i alla fall inte för de klubbar som befinner sig under Sef-nivå (Svensk elitfotboll). Jag är också rädd för att det kommer att ta tid, säger Englund.

En enkät bland de 32 medlemsklubbarna visar att de gemensamt förlorat drygt nio miljoner kronor fram till 25 mars i uteblivna inkomster och väntas tappa totalt 46 miljoner under 2020.

Som gammal föreningsledare säger sig Englund veta att planhyror är en stor utgiftspost.

– För flera av våra medlemmar ligger kostnaden på runt en miljon kronor om året. Här finns det möjlighet att göra något som ger direkt effekt och som dessutom blir rättvist eftersom stödet skalas upp i förhållande till hur stor verksamhet klubben har, säger Englund, som anser att kommunernas investering skulle ge god effekt på längre sikt.

– Konsekvenserna av den konjunktursvacka som den här krisen skapar kommer att leda till ohälsa, arbetslöshet och problem med integration. Här har kommunerna en möjlighet att för förhållandevis lite pengar göra något som inte bara i det korta perspektivet räddar föreningar som hotas av att gå under utan också skapar något bra bortom den här situationen, säger Englund.

Men många kommuner pressas ju redan i dag hårt ekonomiskt. Skulle de verkligen ha råd med det här?

– Jag har respekt för det, men menar att det här handlar om en relativt liten summa i en kommuns budget, säger Englund, som menar att en utebliven räddningsaktion av föreningslivet kan få svåra konsekvenser och höga framtida kommunala kostnader.

– Det finns beräkningar i kronor och ören hur mycket idrottens samhällsnytta är värd. Det här är en positiv investeringskalkyl, som kommer att ge avkastning över tid, säger Englund, som tycker att även föreningar utanför idrotten skulle få samma stöd med slopad hyra.

Englund presenterade i förra veckan sitt förslag för Svenska fotbollförbundet och dess ordförande Karl-Erik Nilsson, som sitter med i RF:s referensgrupp.

Nu har Nilsson i ett brev till Sveriges kommuner vädjat om att planhyror ska slopas och att kommunerna dessutom ersätter klubbarna för förlorade inkomster i samband med cuper och andra arrangemang samt att man garanterar 2019 års nivåer när det gäller det kommunala lokala aktivitetsstödet.

Englund, som civilt arbetar som finans- och utvecklingschef på LRF, var med om att bygga upp statliga Almi Invests verksamhet. Han säger att det ekonomiska stöd på två extra miljarder som man kunde förmedla under fordonskrisen för drygt tio år sedan var effektivt och visar att det går att använda fungerande och existerande system när det är kristider.

Englund ser planhyror som ett sådant instrument och säger att han tycker att det är något som kultur- och idrottsminister Amanda Lind borde fundera på.