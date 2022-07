Fotbolls-EM 2022: Guide till samtliga lag

Grupp C (Sveriges grupp)

Medaljkandidaterna

SVERIGE

Premiär: Nederländerna, 9 juli, klockan 21.00, i Sheffield.

Senaste EM 2017: Kvartsfinal.

Världsrankning: 2.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Brons. OS 2021: Silver.

Förbundskapten: Peter Gerhardsson.

Tre stjärnor:

Kosovare Asllani, anfallare, Milan, 32 år.

Fridolina Rolfö, anfallare, Barcelona, 28 år.

Stina Blackstenius, anfallare, Arsenal, 26 år.

Senaste landskamperna:

28 juni, träningsmatch, Sverige–Brasilien 3–1.

12 april, VM-kval, Sverige–Irland 1–1.

7 april, VM-kval, Georgien–Sverige 0–15.

Kommentar:

Det svenska laget har gått från att vara en utmanare om medaljerna, till fullfjädrad guldkandidat. Under de fem åren som förbundskaptenen Peter Gerhardsson tillsammans med Magnus Wikman och det övriga ledarteamet funnits vid rodret har Sverige gått mot att vara ett spelförande lag, som spelar med hög press och ofta klarar av att nöta ner motståndet – oavsett vilka som står på andra sidan.

En stor del av truppen håller nu till i de ledande storklubbarna i Europa. Försvarsklippan Magdalena Eriksson är lagkapten i Chelsea, Stina Blackstenius öser in mål i Arsenal och Fridolina Rolfö har en given startplats i Barcelona. Viktigaste spelaren är dock alltjämt mittfältsgeneralen Caroline Seger, 37 år, från Rosengård. Seger styr det svenska spelet i offensiven och är även viktig defensivt. Det märks direkt på det svenska spelet om hon inte är på planen.

Det offensivt lagda Sverige växlar mellan att spela med två eller tre centrala försvarare. Men oavsett uppställning spelar laget med ett högt försvarsspel som siktar på att så snabbt som möjligt återta bollen.

Efter VM-bronset 2019 och OS-silvret 2021 är det många som tror att Sverige kommer kunna gå hela vägen och vinna sin första mästerskapstitel sedan EM-guldet 1984.

Stina Blackstenius och Caroline Seger är två nyckelspelare i den svenska EM-truppen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

NEDERLÄNDERNA

Premiär: Sverige.

Möter Sverige: 9 juli, klockan 21.00, i Sheffield.

Senaste EM 2017: Guld.

Världsrankning: 5.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Silver. OS 2021: Kvartsfinal.

Förbundskapten: Mark Parsons.

Tre stjärnor:

Vivianne Miedema, anfallare, Arsenal, 25 år.

Lieke Martens, mittfältare, Paris Saint-Germain, 29 år.

Dominique Janssen, back, Wolfsburg, 27 år.

Senaste landskamperna:

2 juli, träningsmatch, Nederländerna–Finland 2–0.

28 juni, VM-kval, Nederländerna–Belarus 3–0.

24 juni, träningsmatch, England–Nederländerna 5–1.

Kommentar:

Titelförsvarande Nederländerna nämns bland förhandsfavoriterna, men få tror att de kommer kunna gå hela vägen. Har en ny förbundskapten sedan ett år tillbaka i 35-årige engelsmannen Mark Parsons, som tidigare bland annat blivit amerikansk mästare med Portland Thorns. Parsons har fått det svåra uppdraget att efterträda Sarina Wiegman (som numer tränar England), som ledde ”de orangea lejoninnorna” till EM-guld och VM-silver.

Nederländerna har flera spetsspelare, bland dem yttermittfältaren Lieke Martens som nyligen bytt Barcelona mot PSG. 29-åringen spelar med fart och fin teknik, och tycker om att utmana en mot en på vänsterkanten. Har haft en del skadeproblem under tiden i Barcelona.

Största stjärnan är Arsenal-anfallaren Vivianne Miedema – en lurig spelare som är rörlig i anfallet och har ett enormt sinne för att göra mål. Miedema gjorde tio mål i OS i fjol trots att Nederländerna bara tog sig till kvartsfinal, och 25-åringen är också den mesta målskytten genom tiderna i engelska Women’s Super League.

På mittfältet har Nederländerna rutinerade Sherida Spitse som med ett grymt tillslag är ett hot i uppspelen och på fasta situationer. Även i backlinjen finns högkvalitativa spelare och nästan ett överflöd av duktiga innerbackar som Wolfsburgs Dominique Janssen, Chelseas Aniek Nouwen och Stefanie van der Gragt som spelar i Ajax.

Nederländerna vann EM-guld senast på hemmaplan 2017. I årets mästerskap i England tror många att de får svårt att försvara titeln. Foto: Alex Gottschalk/TT

Utmanaren

SCHWEIZ

Premiär: Portugal, 9 juli, klockan 17.00, i Leigh.

Möter Sverige: 13 juli, klockan 18.00, i Sheffield.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 20.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Nils Nielsen.

Tre stjärnor:

Ramona Bachmann, mittfältare, Paris Saint-Germain, 31 år.

Ana-Maria Crnogorcevic, anfallare, Barcelona, 31 år.

Lia Wälti, mittfältare, Arsenal, 29 år.

Senaste landskamperna:

30 juni, träningsmatch, Schweiz–England 0–4.

24 juni, träningsmatch, Tyskland–Schweiz 7–0.

2 april, VM-kval, Schweiz–Italien 0–1.

Kommentar:

Schweiz har bara kvalificerat sig för två mästerskap tidigare; det förra EM-slutspelet och VM för sju år sedan. Men trots att det är en bit kvar till de europeiska toppnationerna finns det kvalitet i laget. Fotbollen är under utveckling i landet och fler och fler får chansen att utvecklas i bra miljö i den tyska ligan. Under danske förbundskaptenen Nils Nielsens ledning spelar Schweiz ett organiserat 4–4–2, och låter sina stjärnspelare sticka ut.

Största stjärnan är Sverigebekanta Ramona Bachmann. 31-åringen har ett förflutet i både Umeå och Rosengård, har vunnit fem SM-guld och spelar nu i PSG. I klubblaget är hon inte ordinarie, men i landslaget byggs nästan allt i anfallsspelet kring henne. Bachmann är en spelare som växer med ansvar och lär dra på sig mycket uppmärksamhet från motståndarnas försvarare.

Även i anfallet finns en klasspelare: Barcelonas Ana-Maria Crnogorcevic. Hon är den som gjort flest landslagsmål för Schweiz (67 stycken), är snabb och kylig i avslutslägen.

Schweiz är också ett lag med många långa spelare som kan bli giftiga på fasta situationer. Längst av alla är rutinerade mittbacken Rahel Kiwic med sina 185 centimeter.

Schweiz lagkapten Ramona Bachmann. Foto: Jan Kaefer/TT

Övriga

PORTUGAL

Premiär: Schweiz, 9 juli, klockan 17.00, i Leigh.

Möter Sverige: 17 juli, klockan 18.00, i Leigh.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 30.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Francisco Neto.

Tre stjärnor:

Francisca ”Kika” Nazareth, anfallare, Benfica, 19 år.

Dolores Silva, mittfältare, Braga, 30 år.

Jéssica Silva, anfallare, Benfica, 27 år.

Senaste landskamperna:

28 juni, träningsmatch, Portugal–Australien 1–1.

25 juni, träningsmatch, Portugal–Grekland 1–0.

23 juni, träningsmatch, Portugal–Grekland 4–0.

Kommentar:

Portugal blev sista lag in i EM, efter att Ryssland stängts av på grund av kriget i Ukraina. Portugal föll annars mot just Ryssland i playoffspelet till EM. Mötte Sverige i Algarve Cup i våras, då vann svenskorna med 4–0. Portugal är ett litet men tekniskt lag med snabba spelare som har bra bollbehandling. Hotar mest i kontringsspelet, och kan även hota i djupled om motståndarnas backlinje inte hänger med. Har under de sju åren som förbundskaptenen Francisco Neto haft hand om laget utvecklat sitt taktiska kunnande. Tidigare ville Portugal alltid spela sig fram över hela planen, vilket gjorde dem sårbara för ett högt presspel, men har nu hittat en större variation i sina uppspel. Majoriteten av spelarna håller till i den inhemska ligan, men flera av dem har erfarenhet från spel i länder som Frankrike, Tyskland och USA, och dessutom spel i Champions League.

19-åriga Francisca ”Kika” Nazareth är en lovande anfallstalang som gillar att utmana med sina dribblingar. Ytterligare spelare att se upp med är de tre som alla heter Silva i efternamn: målskytten Diana, mittfältsmotorn Dolores och snabba framspelaren Jéssica.

Grupp A

Medaljkandidaten

ENGLAND

Premiär: Österrike, 6 juli, klockan 21.00, i Manchester.

Senaste EM 2017: Semifinal.

Världsrankning: 8.

Senaste mästerskapen: VM 2019: 4. OS 2021: Kvartsfinal (som Storbritannien).

Förbundskapten: Sarina Wiegman.

Tre stjärnor:

Lauren Hemp, mittfältare, Manchester City, 21 år.

Leah Williamson, mittfältare/mittback, Arsenal, 25 år.

Lucy Bronze, back, Barcelona, 30 år.

Senaste landskamperna:

30 juni, träningsmatch, Schweiz–England 0–4.

24 juni, träningsmatch, England–Nederländerna 5–1.

16 juni, träningsmatch, England–Belgien 3–0.

Kommentar:

Hemmanationen tillhör de absolut största favoriterna, och förväntningarna finns att damerna ska klara av det som herrarna så när gjorde förra sommaren – ta hem EM-guldet på Wembley. Laget har utvecklats de senaste åren, i takt med att kvaliteten på den inhemska ligan Women’s Super League vuxit. England tränas sedan i fjol av Sarina Wiegman som tidigare ledde Nederländerna till både EM-guld 2017 och VM-silver 2019.

Wiegman har introducerat nya taktiska alternativ, och hoppas kunna få ut det mesta ur truppen som är full av unga, spännande spelare. England har gått mot att vara ett lag med snabba yttrar och en central forward som vill spela sig fram via sina duktiga innerbackar som lagkaptenen Leah Williamson och Millie Bright. Längst fram väntas Manchester Citys Ellen White stå för många mål, men England har också matchvinnare i Whites klubbkamrat Lauren Hemp, centrala spelfördelaren Keira Walsh och Arsenalforwarden Bethany Mead.

England har få svagheter. Möjligen kan pressen av att spela på hemmaplan bli en.

Det finns höga förväntningar på Lauren Hemp och England inför EM på hemmaplan. Foto: Nigel Roddis/TT

Utmanaren

NORGE

Premiär: Nordirland, 7 juli, klockan 21.00, i Brighton & Hove.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 11.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Kvartsfinal. OS 2021: –.

Förbundskapten: Martin Sjögren.

Tre stjärnor:

Ada Hegerberg, anfallare, Lyon, 26 år.

Caroline Graham Hansen, anfallare, Barcelona, 27 år.

Ingrid Syrstad Engen, mittfältare, Barcelona, 24 år.

Senaste landskamperna:

29 juni, träningsmatch, Danmark–Norge 1–2.

25 juni, träningsmatch, Norge–Nya Zeeland 2–0.

12 april, VM-kval, Norge–Polen 2–1.

Kommentar:

Superstjärnan Ada Hegerberg bojkottade landslaget i flera år, i protest mot hur det norska förbundet behandlade damfotbollen. Nu är anfallaren – utsedd till världens bästa 2018 – tillbaka och ser till att svenska förbundskaptenen Martin Sjögrens lag blir starkare än på länge. Nästan samtliga utespelare hör hemma i europeiska toppklubbar, och Norge har även spetskvaliteter i Barcelonas Caroline Graham Hansen och till exempel snabba vänstermittfältaren Guro Reiten. Ordinarie förstamålvakten Cecilie Fiskerstrand saknas på grund av en korsbandsskada, och det finns frågetecken för vem som ska vakta målet under mästerskapet.

Norges svenske förbundskapten Martin Sjögren tillsammans med stjärnspelarna Ada Hegerberg (mitten) och Caroline Graham Hansen. Foto: Vegard Grøtt/Bildbyrån

Övriga

NORDIRLAND

Premiär: Norge, 7 juli, klockan 21.00, i Brighton & Hove.

Senaste EM 2017: –.

Världsrankning: 47.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Kenny Shiels.

Tre stjärnor:

Rachel Furness, mittfältare, Liverpool, 34 år.

Simone Magill, anfallare, Everton, 27 år.

Jacqueline Burns, målvakt, Häcken, 25 år.

Senaste landskamperna:

23 juni, träningsmatch, Belgien–Nordirland 4–1.

12 april, VM-kval, Nordirland–England 0–5.

8 april, VM-kval, Österrike–Nordirland 3–1.

Kommentar:

Mästerskapsdebuterande Nordirland är lägst rankat i turneringen. Tog sig till EM genom att slå ut Ukraina i playoff. Lever mycket på inställning och hjärta och med fokus på försvarsspelet. Har duktiga spelare i målskyttarna Simone Magill och Rachel Furness, och en duktig målvakt i Jacqueline ”Jackie” Burns som tillhör Häcken. Lär dock få det svårt i EM.

ÖSTERRIKE

Premiär: England, 6 juli, klockan 21.00, i Manchester.

Senaste EM 2017: Semifinal.

Världsrankning: 21.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Irene Fuhrmann.

Tre stjärnor:

Manuela Zinsberger, målvakt, Arsenal, 26 år.

Nicole Billa, anfallare, Hoffenheim, 24 år.

Sarah Zadrazil, mittfältare, Bayern München, 29 år.

Senaste landskamperna:

26 juni, träningsmatch, Belgien–Österrike 0–1.

22 juni, träningsmatch, Österrike–Montenegro 4–0.

12 juni, träningsmatch, Österrike–Danmark 1–2.

Kommentar:

Tog sig överraskande till semifinal i EM 2017. Bygger mycket på en stark defensiv och har en världsmålvakt i Arsenals Manuela Zinsberger. Österrike är farliga i kontringsspelet, och har en utpräglad målskytt i Hoffenheim-anfallaren Nicole Billa som utsågs till Årets spelare i Tyskland.

Grupp B

Medaljkandidaterna

SPANIEN

Premiär: Finland, 8 juli, klockan 21.00, i Milton Keynes.

Senaste EM 2017: Kvartsfinal.

Världsrankning: 7.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Åttondelsfinal. OS 2021: –.

Förbundskapten: Jorge Vilda.

Tre stjärnor:

Alexia Putellas, mittfältare, Barcelona, 28 år.

Patricia ”Patri” Guijarro, mittfältare, Barcelona, 24 år.

Maria Pilar ”Mapi” León, back, Barcelona, 27 år.

Senaste landskamperna:

1 juli, träningsmatch, Italien–Spanien 1–1.

25 juni, träningsmatch, Spanien–Australien 7–0.

12 april, VM-kval, Skottland–Spanien 0–2.

Kommentar:

Baserat på Barcelonas framstormning de senaste åren håller många fram Spanien som en guldkandidat i sommar. Tio spelare i den spanska EM-truppen hör hemma i den katalanska storklubben och kommer samspelta till mästerskapet. Spanien har starka spelare på nästan samtliga positioner. Det spanska landslaget har inte förlorat en match på två år. Men då ska man komma ihåg att de inte heller var kvalificerade för OS i Tokyo.

Klarast lysande stjärnan just nu är Barça-mittfältaren Alexia Putellas som i fjol tilldelades Ballon d’Or, priset som världens bästa spelare. Spanien spelar som förväntat en bollinnehavsinriktad fotboll som utgår från mittfältet. Där styr Alexia tillsammans med klubbkamraterna Patricia ”Parti” Guijarro och Aitana Bonmatí. Till det kommer ett högt försvarsspel med stor frenesi.

Spanien fick stryka anfallaren Jennifer Hermoso från EM-truppen under uppladdningen på grund av en knäskada. Hermoso, som nyligen berättade att hon lämnar Barcelona och flyttar till Mexiko, har varit spansk damfotbolls stora profil det senaste decenniet och även landslagets mest pålitliga målskytt. Trots tappet blir Spanien att räkna med som guldkandidat. Hermoso lär ersättas på topp av en annan spelare med näsa för mål – Real Madrid-anfallaren Esther González.

Alexia Putellas fick i fjol Ballon d’Or, priset som världens bästa spelare. Foto: Cesare Purini/TT

TYSKLAND

Premiär: Danmark, 8 juli, klockan 21.00, i London.

Senaste EM 2017: Kvartsfinal.

Världsrankning: 5.

Senaste mästerskapen:

VM 2019: Kvartsfinal. OS 2021: –.

Förbundskapten: Martina Voss-Tecklenburg.

Tre stjärnor:

Sara Däbritz, mittfältare, Lyon, 27 år.

Lea Schüller, anfallare, Bayern München, 24 år.

Alexandra Popp, anfallare, Wolfsburg, 31 år.

Senaste landskamperna:

24 juni, träningsmatch, Tyskland–Schweiz 7–0.

12 april, VM-kval, Serbien–Tyskland 3–2.

9 april, VM-kval, Tyskland–Portugal 3–0.

Kommentar:

För ett par år sedan verkade det som om Tyskland inte kunde göra annat än att vinna. Tyskorna vann åtta av nio EM-slutspel mellan 1989 och 2013, och grusade ofta Sveriges chanser på vägen. Men de senaste åren har det hänt något. På EM senast, 2017, tog sig laget bara till kvartsfinal. Samma sak i VM 2019 då Sverige till slut besegrade Tyskland, också i kvartsfinal.

I våras åkte laget dessutom på en chockartad förlust borta mot Serbien i VM-kvalet.

Många av framgångarna kom med Silvia Neid som förbundskapten. Hon lämnade efter OS-guldet 2016, och sedan dess har laget genomgått en generationsväxling.

I årets EM saknas dessutom rutinerade mittfältsstjärnorna Dzsenifer Marozsán som är knäskadad och Melanie Leupolz som är gravid. Dock är lagkaptenen Alexandra Popp tillbaka efter ett år av skador.

Trots motgångarna är Tyskland ändå att räkna med. Tyskorna har fortfarande ett köpstarkt lag som med sitt höga försvarsspel, taktiska kunnande och sina outtröttliga djupledslöpningar alltid är ett hot. Lägg därtill all den vinnar- och mästerskapsrutin som finns i landet och Tyskland kan absolut blanda sig i medaljstriden.

Lagkaptenen Alexandra Popp blir viktig för Tyskland. Foto: Jan Kaefer/TT

Utmanaren

DANMARK

Premiär: Tyskland, 8 juli, klockan 21.00, i London.

Senaste EM 2017: Silver.

Världsrankning: 15.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Lars Söndergaard

Tre stjärnor:

Pernille Harder, anfallare, Chelsea, 29 år.

Sofie Svara, mittfältare, Real Madrid, 21 år.

Signe Bruun, anfallare, Manchester United, 29 år.

Senaste landskamperna:

29 juni, träningsmatch, Danmark–Norge 1–2.

24 juni, träningsmatch, Danmark–Brasilien 2–1.

12 juni, träningsmatch, Österrike–Danmark 1–2.

Kommentar:

Tog sig överraskande till final i EM 2017. Missade VM senast, men har fortsatt att utvecklas och ser på pappret starkare ut än för fem år sedan. Danmarks största stjärna är Chelsea-anfallaren Pernille Harder, och i anfallet finns också spetskvaliteter i Signe Bruun och Nadia Nadim som är tillbaka i landslaget efter skadefrånvaro. Den tuffa gruppen talar emot Danmark, men det finns skrällpotential.

Övriga

FINLAND

Premiär: Spanien, 8 juli, klockan 21.00, i Milton Keynes.

Senaste EM 2017: –.

Världsrankning: 29.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Anna Signeul.

Tre stjärnor:

Tinja-Riikka Korpela, målvakt, Tottenham, 36 år.

Linda Sällström, anfallare, Vittsjö, 34 år.

Tuija Hyyrynen, back, Juventus, 34 år.

Senaste landskamperna:

2 juli, träningsmatch, Nederländerna–Finland 0–2.

27 juni, träningsmatch, Finland–Japan 1–5.

12 april, VM-kval, Finland–Georgien 6–0.

Kommentar:

Finland leds av svenska förbundskaptenen Anna Signeul, som tidigare var framgångsrik efter förmåga med Skottland. Det finländska laget har många spelare med internationell rutin, men saknar spel. Framför allt i anfallet. Lär spela försvarsinriktat, och duktiga målvakten Tinja-Riikka Korpela kommer behöva glänsa.

Finland leds av svenska förbundskaptenen Anna Signeul. Foto: Jose Breton/TT

Grupp D

Medaljkandidaten

FRANKRIKE

Premiär: Italien, 10 juli, klockan 21.00, i Rotherham.

Senaste EM 2017: Kvartsfinal.

Världsrankning: 3.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Kvartsfinal. OS 2021: –.

Förbundskapten: Corinne Diacre.

Tre stjärnor:

Marie-Antoinette Katoto, anfallare, Paris Saint-Germain, 23 år.

Wendie Renard, mittback, Lyon, 31 år.

Kadidiatou Diani, anfallare, Paris saint-Germain, 27 år.

Senaste landskamperna:

1 juli, träningsmatch, Frankrike–Vietnam 7–0.

25 juni, träningsmatch, Frankrike–Kamerun 4–0.

12 april, VM-kval, Frankrike–Slovenien 1–0.

Kommentar:

Det franska landslaget lämnar ingen oberörd. Trots att landet alltid får fram både stjärnor och talanger har laget inte lyckats ta sig förbi kvartsfinalerna i något stort mästerskap på ett decennium. Även inför det här mästerskapet plågas ”Les Blues” av interna konflikter. Välmeriterade målvakten Sarah Bouhaddi bojkottar landslaget och finns inte med i England på grund av en konflikt med förbundskaptenen Corinne Diacre.

Diacre har av flera av de tidigare stjärnorna anklagats för att skapa en negativ miljö. Mittfältsstjärnan Amandine Henry – som inte tagits ut i landslaget trots att hon var med och vann Champions League med Lyon i våras – har i intervjuer sagt att hon och många andra grät varje dag under VM 2019 på grund av ledarskapet.

Konflikterna till trots – Frankrike åker till England med en riktigt stark trupp full av snabba spelare med bländande teknik. Laget har vunnit alla landskamper de spelat sedan början av 2021.

Unga anfallaren Marie-Antoinette Katoto öser in mål både i klubblaget PSG och i landslaget och är en spelare att hålla koll på. Alltid sevärd är också långa mittbacken Wendie Renard som med sina 187 centimeter ständigt är ett hot på fasta situationer. Kan Frankrike för en gångs skull få ihop kollektivet kan de gå hur långt som helst.

Frankrikes stjärnskott Marie-Antoinette Katoto spås vinna skytteligan i EM – om Frankrike går långt. Foto: Franck Fife/TT

Utmanaren

ITALIEN

Premiär: Frankrike, 10 juli, klockan 21.00, i Rotherham.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 14.

Senaste mästerskapen: VM 2019: Kvartsfinal. OS 2021: –.

Förbundskapten: Milena Bertolini.

Tre stjärnor:

Barbara Bonansea, anfallare, Juventus, 31 år.

Cristiana Girelli, anfallare, Juventus, 32 år.

Elena Linari, back, Roma, 28 år.

Senaste landskamperna:

1 juli, träningsmatch, Italien–Spanien 1–1.

12 april, VM-kval, Schweiz–Italien 0–1.

8 april, VM-kval, Italien–Litauen 7–0.

Kommentar:

I Italien är damfotbollen på väg framåt och flera av de stora, välkända klubbarna satsar nu även på sina damlag. Till nästa säsong blir damernas högstaliga helt professionell, vilket ytterligare kommer bidra till utvecklingen. I det italienska laget finns många talangfulla spelare med bra teknik. Spelar en passningsorienterad fotboll med styrkorna i offensiven, och kan med lite tur utmana de allra bästa.

Övriga

ISLAND

Premiär: Belgien, 10 juli, klockan 18.00, i Manchester.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 17.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Thorsteinn Halldórsson.

Tre stjärnor:

Sara Björk Gunnarsdóttir, mittfältare, Lyon, 31 år.

Glódis Perla Viggósdóttir, mittback, Bayern München, 27 år.

Sveindís Jane Jónsdóttir, anfallare, Wolfsburg, 21 år.

Senaste landskamperna:

29 juni, träningsmatch, Polen–Island 1–3.

12 april, VM-kval, Tjeckien–Island 0–1.

7 april, VM-kval, Belarus–Island 0–5.

Kommentar:

Lilla Island tog sig skrällartat till kvartsfinal i EM i Sverige 2013, och är nu på väg att kvala in till sitt första VM (2023). Trots att landet bara har 8 000 registrerade damfotbollsspelare så lyckas Island på något sätt få ihop ett slagkraftigt lag, där de flesta spelar i stora klubbar ute i Europa. Stjärnan och vägvisaren Sara Björk Gunnarsdóttir är tillbaka i landslaget efter att ha fött barn. Kan utmana om en kvartsfinalplats.

BELGIEN

Premiär: Island, 10 juli, klockan 18.00, i Manchester.

Senaste EM 2017: Ut i gruppspelet.

Världsrankning: 19.

Senaste mästerskapen: VM 2019: –. OS 2021: –.

Förbundskapten: Ives Serneels.

Tre stjärnor:

Janice Cayman, anfallare, Lyon, 33 år.

Tine de Caigny, anfallare, Hoffenheim, 25 år.

Davina Philtjens, back, Sassuolo, 33 år.

Senaste landskamperna:

28 juni, träningsmatch, Belgien–Luxemburg 6–1.

26 juni, träningsmatch, Belgien–Österrike 0–1.

23 juni, träningsmatch, Belgien–Nordirland 4–1.

Kommentar:

Har flera spelare med god internationell rutin, bland dem Lyon-anfallaren Janice Cayman som blir en nyckelspelare om Belgien ska ha någon chans att ta sig vidare. Belgien riktar oftast in sig på försvarsspelet, men har svårt att fysiskt orka stå upp mot de allra bästa.

Läs mer:

