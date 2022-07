Fotbolls-EM lördag 9 juli: Dags för Sverige

EM, 9 juli

Vad händer?

Grupp C

18.00 Portugal–Schweiz, Leigh Sports Village, Leigh. TV4.

21.00: Nederländerna–Sverige, Bramall Lane, Sheffield. TV4.

Skadeläget

Anfallsstjärnan Stina Blackstenius kommer inte att spela från start. Det avslöjade förbundskaptenen Peter Gerhardsson på presskonferensen inför matchen. Blackstenius har haft en känning i låret. Hon har kunnat träna för fullt de senaste dagarna, men Sverige bedömer att hon inte är redo för 90 minuter än.

– Det kan vara lite oroväckande för Nederländerna också; när kommer hon komma in och vad kommer hon ställa till med? säger Gerhardsson.

Inte heller mittbacken Linda Sembrant, som haft problem med en vad, är aktuell för startelvan.

Arenan

Bramall Lane ligger i industristaden Sheffield och har under EM plats för 23 000 åskådare. Den byggdes 1862 som en arena för cricket. Till vardags är den hemmaarena för Sheffield Uniteds herrlag, som spelar i andradivisionen Championship (inte att förväxla med lokalkonkurrenten Sheffield Wednesday som numer håller till en division under United, i League One).

Matcharenan Bramall Lane i Sheffield. Foto: Adam Ihse / TT

Tuff motståndare

Nederländerna vann EM på hemmaplan senast, 2017, och tog silver på VM 2019. Den största utmanaren till Sverige om gruppsegern. Sverige har inte vunnit en landskamp mot Nederländerna sedan inför VM 2015. Senast lagen möttes var i VM-semifinalen 2019 – då vann ”de orangea lejoninnorna” med 1–0.

Anfallsduellen

Anfallsspetsarna i respektive lag, Vivianne Miedema i Nederländerna och Stina Blackstenius i Sverige, är lagkamrater i Arsenal till vardags, och har till och med ett gemensamt artistnamn – ”Vivstenius”. Englands Beth Mead som gjorde EM:s första mål när England besegrade Österrike med 1–0 spelar också i Arsenal och ser fram emot duellen mellan sina lagkamrater – om Blackstenius kommer in.

– De kommer säkert ha gjort sin hemläxa om varandra. Jag ser verkligen fram emot att se den matchen, sa hon efter premiärmatchen.

Kaptensbindeln

Får Sverige klartecken kommer lagkaptenen Caroline Seger att spela med en regnbågsfärgad kaptensbindel på armen. Sverige använde sig av en sådan i genrepet mot Brasilien för att visa stöd för hbtq-rörelsen, vilket blev extra aktuellt dagarna efter masskjutningen mot en gaybar i Oslo.

– Det var skönt att få markera och göra någonting, och frågar du mig tycker jag alltid att vi ska spela med den, sade Magdalena Eriksson då.

Lagkaptenen Caroline Seger med regnbågsbilden på armen tackar publiken efter EM-genrepet mot Brasilien på Friends arena i Solna. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

”Vi har firat färdigt. Det är en ny tid nu.”

Nederländernas målvakt och lagkapten Sari van Veenendaal sade på fredagens presskonferens att hennes landslag inte får något gratis av att gå in som regerande mästare:

– Det är en annorlunda situation. Vi har gått vidare och alla andra har gått vidare.

Den andra matchen

Portugal blev sista lag in i EM – efter att Ryssland stängdes av på grund av landets invasionskrig i Ukraina. Är sämst rankat i hela turneringen och bör inte kunna rubba något av de andra lagen. Schweiz däremot har potential att kunna störa både Sverige och Nederländerna.

Största stjärnorna är Sverigebekanta mittfältaren Ramona Bachmann, Paris Saint-Germain, och anfallaren Ana-Maria Crnogorcevic som spelar i Barcelona.

Troliga startuppställningar Nederländerna–Sverige

Nederländerna (4–3–3): Sari van Veenendaal – Lynn Wilms, Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen – Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse – Jill Roord, Vivianne Miedema, Lieke Martens.

Övriga truppen: Daphne van Domselaar (mv), Barbara Lorsheyd (mv), Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Merel van Dongen, Damaris Egurrola, Victoria Pelova, Lineth Beerensteyn, Esmee Brugts, Renate Jansen, Romée Leuchten.

Förbundskapten: Mark Parsons.

Sverige (4–3–3): Hedvig Lindahl – Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson – Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Caroline Seger – Sofia Jakobsson, Lina Hurtig, Fridolina Rolfö.

Övriga truppen: Jennifer Falk (mv), Zecira Musovic (mv), Nathalie Björn, Amanda Nildén, Linda Sembrant, Emma Kullberg, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Johanna Rytting Kaneryd, Olivia Schough, Rebecka Blomqvist, Elin Rubensson.

Förbundskapten: Peter Gerhardsson.

Huvuddomare: Cheryl Foster, Wales.

