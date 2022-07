Fotbolls-EM söndag 31 juli: Allt du behöver veta inför finalen

EM, söndag 31 juli

Vad händer?

Final:

18.00 England–Tyskland, Wembley, London. SVT.

Vägen till semifinalen

Tyskland: 4–0 mot Danmark, 2–0 mot Spanien, 3–0 mot Finland, 2–0 mot Österrike (kvartsfinal), 2–1 mot Frankrike (semifinal).

England: 1–0 mot Österrike, 8–0 mot Norge, 5–0 mot Nordirland, 2–1 mot Spanien, efter förlängning (kvartsfinal), 4–0 mot Sverige (semifinal).

Världsrankningen

England: 8.

Tyskland: 5.

Läget i lagen

England har inte rapporterat in några skade- eller sjukdomsbekymmer, utan ska ha samtliga 23 spelare tillgängliga för spel. Förbundskaptenen Sarina Wiegman har hittills valt att starta med samma elva spelare i samtliga matcher. Efter flera succé-inhopp – bland annat semifinalen mot Sverige – har flera röster höjts för att anfallaren Alessia Russo ska få plats i startelvan. Men vågar Wiegman bänka rutinerade Ellen White?

Tysklands Klara Bühl testade positivt för covid-19 samma dag som semifinalen mot Frankrike och missar även finalmatchen. Förbundskaptenen Martina Voss-Tecklenburg hoppas dock att Bayern München-anfallaren ska hinna testa negativt så att hon kan komma till arenan som åskådare.

Englands skyttedrottning Beth Mead lyfts upp av lagkamraten Rachel Daly. Foto: Nigel Keene/Shutterstock

Kampen om skytteligan

Både Beth Mead i England och Alexandra Popp i Tyskland har gjort sex mål vardera och delar på skytteligaledningen i EM inför finalen. 31-åriga Wolfsburgsanfallaren Popp har gjort mål i samtliga fem matcher Tyskland spelat. 27-åriga Arsenalspelaren Mead gjorde EM:s första mål, när England slog Österrike med 1–0, och slog sedan till med ett hattrick i storsegern över Norge (8–0).

Båda skyttedrottningarna gjorde också mål i sina respektive semifinaler: Popp stod för båda Tysklands mål mot Frankrike (2–1) och Mead gjorde det första av Englands fyra mål mot Sverige.

”Alexander Papp”

I och med Alexandra Popps hysteriska målform har skämtsamma röster på sociala medier höjts för att Tysklands herrlandslags förbundskapten Hansi Flick borde ta ut henne till herr-VM i Qatar i vinter under namnet ”Alexander Papp”. Som svar på det dök Popp upp på en pressträff inför finalen iförd bakåtvänd keps och lösmustasch.

”Jag är glad över att vara här”, sade Popp med märkbart djupare tonläge på rösten.

Tidigare EM-facit

EM brukar vara Tysklands turnering. Laget har vunnit guld åtta gånger, på tio försök. 2017 tog mästerskapet oväntat slut redan i kvartsfinalen (förlust mot Danmark), men innan dess hade Tyskland sex raka titlar.

För hemmanationen England är det 13 år sedan den senaste EM-finalen. 2009 förlorade England tung med 2–6 mot – Tyskland.

Citatet

”Allt vi har lärt oss, alla matcher och alla mästerskap. Alla stunder vi har varit med om kulminerar på söndag. Man lär sig mycket från förluster men när man får vinna gottgör det allting.” – Englands 35-åriga innermittfältare Jill Scott, som är den enda i laget som var med i EM-finalförlusten mot Tyskland 2009.

Tidigare möten

Tyskland har historiskt sett ett stort övertag på England. Tyskorna har gått segrande från sex av de tolv senaste mötena, fyra har slutat oavgjort och England har bara vunnit två. Dock kom en av de segrarna senaste lagen möttes, i en träningsmatch i februari i år då England vann med 3–1 i Wolverhampton. England mål gjordes då av Ellen White, Millie Bright och Fran Kirby. Tysklands mål gjordes av Lina Magull.

Lena Oberdorf, till vänster, har varit en av Tysklands viktigaste spelare under EM. Foto: Sebastian Gollnow/TT

Håll koll på: Tre tyska stjärnor

● Lena Oberdorf, mittfältare, Wolfsburg.

Togs ut i Tysklands VM-lag redan som 17-åring 2019. Nu har hon hunnit bli 20 år och är redan etablerad på det stjärnfyllda tyska mittfältet. Har dominerat sin del av banan i alla matcher hittills.

● Merle Frohms, målvakt, Wolfsburg.

Har stått för flera viktiga räddningar, inte minst i semifinalen mot Frankrike men där hon tyvärr också noterades för ett självmål.

● Felicitas Rauch, back, Wolfsburg.

Är med ett fantastiskt tillslag ett ständigt hot på fasta situationer, men också långa passningar och skott från distans. Har hittills under EM inte noterats för något mål – men väl två hårda ramträffar.

Håll koll på: Tre engelska stjärnor

● Fran Kirby, mittfältare, Chelsea.

Har tagit sig tillbaka från flera tuffa skador och sjukdomar. Missade i stort sett hela våren på grund av trötthetssymptom, men togs ändå med i EM-truppen. Där har hon gjort succé från sin kreativa, offensiva mittfältsroll.

● Georgia Stanway, mittfältare, Bayern München.

Tidigare i Manchester City, men har nu skrivit på för Bayern München dit hon flyttar efter EM – och spelar alltså mot flera av sina kommande lagkamrater. Har ett grymt skott vilket får publiken att ropa ”skjuuuut” så fort hon har bollen.

● Lucy Bronze, back, Barcelona.

Har precis som Stanway precis lämnat Manchester City och blir till hösten lagkamrat med Fridolina Rolfö i Barcelona. Högerback med många offensiva kvaliteter som gör att hon ständigt är ett hot när hon tar sig fram i banan.

Englands Georgia Stanway. Foto: Justin Tallis/AFP

Domaren

Kateryna Monzul från Ukraina är huvuddomaren som får äran att döma EM-finalen. 41-åriga Monzul dömde även Sveriges kvartsfinal mot Belgien.

2016 blev hon den första kvinnan att döma matcher i den ukrainska herrligan. Hon har även dömt matcher i herrarnas Europa League, Europa Conference League och Nations League samt i herrarnas VM-kval. Monzul har även dömt i tre olika VM-turneringar på damsidan. Däribland VM-finalen 2015 mellan USA och Japan (5–2).

Publikrekord väntas

Finalen kan bli den största EM-matchen någonsin. Samtliga 87 000 biljetter till finalarenan Wembley är sålda, och dyker biljettinnehavarna upp innebär det publikrekord. Den hittills största publiksiffran i en EM-match är från herrarnas final mellan Spanien och Sovjetunionen 1964 på Santiago Bernabéu-stadion i Madrid. Då var 79 115 personer i publiken. Mästerskapet i England har redan före finalen inneburit en fördubbling av det tidigare totala publikrekordet för ett dam-EM. Den totala publiksiffran är efter 30 av 31 matcher uppe i rekordnoteringen 487 683. Vid EM i Nederländerna 2017 var den totala publiksiffran 240 055 för 31 av 31 matcher, enligt Uefa.

Wembley stadium. Foto: High Level/TT

Arenan

Finalen spelas på Wembley Stadium i stadsdelen Wembley i nordvästra London, som är Englands nationalarena för fotboll. Den kallas för ”The Home of Football” – Fotbollens hem. Arenan har kapacitet på 90 000 personer, men tar under Uefa-arrangemang in runt 87 000. Den nuvarande arenan invigdes 2007 och ersatte den gamla arenan med samma namn som stod på samma plats och revs 2002. Wembley är Europas näst största fotbollsarena, efter Camp Nou i Barcelona.

Möjliga startelvor

England (4–3–3): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly – Georgia Stanway, Farn Kirby, Kiera Walsh – Beth Mead, Ellen White, Lauren Hemp.

Tyskland (4–3–3): Merle Frohms – Giulia Gwinn, Felicitas Rauch, Marina Hegering, Kathrin Hendrich – Sara Däbritz, Lena Oberdorf, Lina Magull – Svenja Huth, Alexandra Popp, Jule Brand.

