Fotbollsikonen Pelé död

Edson Arantes do Nascimento, känd under sitt artistnamn Pelé, anses vara en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han är den ende som vunnit tre stycken VM-guld, och var en komplett anfallare som både hade förmågan att göra mål – och spela fram sina medspelare.

Han föddes den 23 oktober 1940 i staden Três Corações i sydöstra Brasilien. Pelé växte upp under fattiga förhållanden och upptäcktes på fotbollsplanen av den tidigare landslagsmannen Waldemar de Brito, som tog med honom till Santos FC där han skrev på sitt första seniorkontrakt som 15-åring.

Det stora internationella genombrottet skedde under fotbolls-VM i Sverige 1958. Den då 17-åriga Pelé gjorde bland annat två mål i finalen på Råsunda och utsågs till mästerskapets bästa unga spelare.

– När Pelé satte Brasiliens femte mål kände jag helt ärligt för att applådera, sade den svenske backen Sigge Parling efter finalen, enligt Fifas webbplats.

Pelé ledde även Brasilien till VM-guld 1962 och 1970.

Pelé firar VM-guldet 1970 på Aztekastadion i Mexico City. Brasilien besegrade Italien med 4–1 i finalen och Pelé utsågs till turneringens bästa spelare. Foto: AP

Under sin klubblagskarriär representerade Pelé främst den brasilianska klubben Santos FC, där han spelade 19 säsonger mellan 1956–1974. 1975 flyttade Pelé till USA och New York Cosmos. Han var då 35 år gammal och långt ifrån sin bästa form, men hans sejour i landet anses ha haft stor betydelse för att få amerikanerna att få upp ögonen för fotboll och öppnade också dörren för fler sydamerikanska och europeiska storstjärnor att spela i Nordamerika.

Två år senare, 1977, lade Pelé fotbollsskorna på hyllan för gott.

Pelé på Råsunda fotbollsstadion i Solna 2012 i samband med tidernas sista landskamp på arenan. 1958 spelades VM-finalen mellan Sverige och Brasilien på Råsunda. Det mästerskapet blev den nu bortgångne fotbollslegendarens stora genombrott. Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Efter karriären arbetade Pelé främst arbetat som ambassadör för olika fotbollsprojekt, men också för flera FN-organ. Han var involverad i välgörenhetsarbete och startade 2018 en egen organisation som syftar till att stötta barn som växer upp i fattigdom världen över.

I september 2021 diagnosticerades Pelé med cancer i tjocktarmen. Mitt under fotbolls-VM i Qatar lades han in på Israelita Albert Einstein-sjukhuset i São Paulo, och ryktades få palliativ vård. På läktarna i Doha hyllades legendaren av de brasilianska fansen. I samband med Brasiliens åttondelsfinal mot Sydkorea syntes en stor flagga med texten ”Get well soon”, och spelarna poserade med en banderoll till ikonens ära.

De brasilianska spelarna håller upp en banderoll med en hälsning till Pelé efter VM-åttondelsfinalen mot Sydkorea i Qatar, 5 december 2022. Foto: Lemmy K//Shutterstock

Familjen meddelade först att läget var stabilt, och Pelé stöttade också det brasilianska laget och stjärnan Neymar på sociala medier efter förlusten i VM-kvartsfinalen mot Kroatien.

Dagarna före julafton rapporterade flera medier att hälsoläget förvärrats för Pelé.

Vid klockan 15:27 på torsdagen, lokal tid, somnade Pelé in fridfullt på sjukhuset i São Paulo.

”Vi älskar dig oändligt mycket. Vila i frid”, skriver hans dotter på Instagram.

Pelé dog av organsvikt orsakad av cancern, rapporterar Reuters.

”Hans budskap i dag blir ett arv för kommande generationer: Kärlek, kärlek, kärlek – för alltid”, skriver Pelés anhöriga i ett inlägg på hans Instagram.

Pelé blev 82 år gammal.

