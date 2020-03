Fotbollsspelaren kraschade sedan piloten förgiftats av gas

Olyckan inträffade den 21 januari 2019 då Sala var på väg från Nantes i Frankrike till sin nya klubb Cardiff sedan han två dagar tidigare hade skrivit under ett kontrakt med Cardiff City. Övergångssumman var 175 miljoner kronor.

Enligt haveriutredningen hade piloten, som flugit planet till Nantes från Cardiff, upptäckt flera problem med planet. Bland annat ett oljeläckage, dåligt tryck i bromssystemet och problem med varningssystemet för överstegring.

Haveriutredningen visar nu att kolmonoxid läckte in i planet via värmesystemet under flygningen tillbaka, vilket gjorde att piloten förlorade kontrollen.

Piloten, vars kropp ännu inte har återfunnits, saknade också licens att flyga kommersiellt och hade heller ingen träning när det gällde nattflygning.

”Pilotens förmåga att kontrollera planet var sannolikt påverkad av effekterna av en kolmonoxidförgiftning, men han verkar ha haft någon sorts kontroll också i slutet av flygningen”, skriver utredarna i sin rapport.

Enligt utredarna hade piloten försökt ta sig under ett lågt molntäcke, men påverkad av den giftiga och luktlösa kolmonoxiden gjorde han en missbedömning och tvingades snabbt ta upp planet från den branta dykning det då befann sig i, skriver BBC.

Detta misslyckades och planet började brytas sönder i luften; såväl stjärtfenan som delar av de båda vingarna slets loss.

Salas själv hade hunnit förlora medvetandet innan planet störtade i Engelska kanalen, skriver haveriutredarna.