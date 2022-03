Fotbollstränaren besegrade Real Madrid i höstas – försvarar nu Ukraina

Hundratals civila har dött, städer har bombats och maten håller på sina håll på att ta slut. Men en dryg vecka efter Rysslands invasion har det ukrainska motståndet inte fallerat – snarare tvärtom visat på styrka och motståndskraft.

DN har tidigare skrivit om hur Ukrainas idrottsprofiler har fått nya roller under kriget. En som kan sorteras in under samma kategori är Jurij Vernydub.

Han är enligt egen utsago tolv mil från de värsta striderna i Ukraina – men betydligt längre från Madrid och Santiago Bernabeu där hans moldaviska klubb Sheriff Tiraspol i höstas besegrade Real Madrid i Champions League.

”Vi kunde ha åkt till Moldavien och det är fortfarande ett alternativ för mina barn, deras fruar och för mina barnbarn. Men jag och min fru kommer att stanna här”, skriver Jurij Vernydub i en text publicerad på BBC.

Likt resten av världen vaknade Vernydub på torsdagen den 24:e februari upp till nyheten om att Ryssland invaderat Ukraina. Då befann han sig i Portugal med laget för att spela match mot Braga.

Efter matchen reste han tillbaka till Tiraspol, beläget i den rysktalande utbrytarregionen Transnistrien, och begav sig sedan direkt vidare till Ukraina för att ta värvning.

”Jag får inte berätta vad min roll i armén är. Nu får vi instruktioner. Varje minut är vi redo att gå dit de säger åt oss att gå. Jag har inte använt mitt vapen än, men jag är redo. Alltid”, skriver Jurij Vernydub.

I Jurij Vernydubs frånvaro fortsätter Sheriff Tiraspol att spela fotboll – men han berättar också att oroliga spelare hör av sig för att höra hur han mår. En av dem är den peruanske spelaren Gustavo Dulanto som på Twitter bad för sin tränares säkerhet.

Likt många andra är Vernydub full av beundran för den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky och hävdar att kriget har enat Ukraina som nation.

Samtidigt är förhoppningen att en dag återvända till fotbollen.

”Tanken på fotboll motiverar mig. Fotboll är mitt liv. Jag hoppas att det här kriget inte kommer att vara länge. Vi kommer att vinna och jag kommer att återvända till mitt älskade jobb”, skriver Jurij Vernydub.