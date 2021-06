Fotbollsvärlden lättad över beskedet om Eriksen

Klubbar runt om i Europa reagerar efter de obehagliga scenerna i EM-matchen mellan Danmark och Finland. Danske Christian Eriksen föll ihop på planen och fick hjärt- lungräddning på plats framför chockade åskådare, spelare och funktionärer.

Det dröjde över en timme innan beskedet kom om att Interspelaren Eriksen stabiliserats och vårdas på sjukhus. Sedan dess har meddelanden av stöd och lyckönskningar strömmat in från fotbollsvärlden.

”Fotbollsvärlden står samma i sitt hopp om goda nyheter. Jag räknar med att se dig tillbaka på planen snart, Chris!”, skriver den portugisiska anfallaren Cristiano Ronaldo på Instagram.

Spelare som engelska Marcus Rashford från Machester United och kroatiska mittfältaren Luka Modrić har också de visat sitt stöd för Christian Eriksen. Liksom den tidigare Didier Drogba och Gary Lineker

The world of football stands together hoping for good news. I’m counting on finding you soon back on the pitch, Chris! Stay strong!

AC Milan, Inters största rival i italiensk fotboll, skickar styrka.

”Christian Eriksen är i våra tankar och våra böner”, skriver Manchester United och liknande budskap kommer från tyska FC Schalke och Svenska fotbollsförbundet.

Arsenal skriver att deras tankar går till Eriksen hans familj och det danska fotbollsförbundet.

”Önskar dig allt gott i din återhämtning Christian”, skriver de.

