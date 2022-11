Frågetecken kring England inför VM – i sin sämsta form sedan 1958

Mycket har ändrats kring vad engelsmännen anser om sin förbundskapten sedan hyllningarna efter EM-insatsen förra sommaren. Då var England en förlorad straffsparksläggning från att vinna sin första stora titel sedan 1966. Nu är läget ett helt annat.

Medan damlandslaget dansade sig genom hemma-EM i somras och bärgade det där efterlängtade mästerskapsguldet verkade herrarna tappa mark.

Under Nations League-matchen mot Ungern i Wolverhampton i juni hördes ramsor från läktarplats som sade att ”You don't know what you're doing” (du vet inte vad du sysslar med) och ”You're getting sacked in the morning” (du får sparken i morgon), riktade mot Southgate som fick se sitt lag förlora med 0–4 inför den frustrerade hemmapubliken.

Tre månader senare fullbordades Nations League-fiaskot när England åkte ur högsta divisionen.

Senast England vann en tävlingsmatch var i VM-kvalet mot San Marino den 15 november 2021. Det är den längsta segerlösa sviten sedan 1958.

England och Gareth Southgate buades ut under Nations League-matchen mot Ungern i somras. Foto: Jon Super/AP

Senast de vann en match över huvud taget var en träningslandskamp mot Elfenbenskusten i mars. Sedan dess: idel förluster och kryss.

– Mitt enda fokus ligger på hur jag kan få det här laget att ha ett fantastiskt mästerskap, säger Gareth Southgate till The Guardian.

– Jag vet vad den här spelargruppen är kapabel till. De har tagit sig långt i turneringar. De vet hur det känns. De vet att de kan göra det igen. Vad människor säger och tycker om mig är inte relevant. Mitt jobb är att befria spelarna från allt sånt.

För att få spelarna att inte tänka på de senaste månadernas dåliga resultat har England valt att inte träna de första dagarna på VM-samlingen. I stället har de fokuserat på att umgås och hitta tillbaka till den gruppdynamik som tog dem till bronsmatchen i VM 2018, och final i EM på hemmaplan i fjol.

– Vi vill att spelarna ska känna den entusiasm de kände för landslaget när de var barn. Vi vill elda på det, förklarar Southgate.

– Vi vill att de ska komma ifrån sina hektiska scheman de haft med klubblagen till att tänka på England. Vi vill prata med dem om det faktum att den senaste, oavsett vad som händer de kommande veckorna, har varit den näst bästa perioden i engelsk fotboll. Och att vi kan göra det till den allra bästa.

Leicester-mittfältaren James Maddison är den spelare som varit inblandad i flest mål i Premier League under hösten. Foto: George Tewkesbury/TT

England ställs mot Iran i den första matchen i gruppspelet på måndagskvällen. Därefter väntar USA och till sist Wales i grupp B. Trots det senaste året ses England som favorit att vinna gruppen och ta sig vidare till åttondelsfinal.

Gareth Southgate har tagit med ett par överraskande namn i sin VM-trupp. Bland de 26 namnen finns Leicester-mittfältaren James Maddison och Newcastles anfallare Callum Wilson. Ingen av dem har varit uttagen i landslaget sedan 2019, men deras form i klubblagen under hösten har fått dem att bli aktuella igen.

– Vi ville vara säkra på att vi hittat rätt balans i truppen. Dessa dagar är bredden viktigare än någonsin, för med fem tillåtna byten kan du byta ut nästan halva laget i en match, säger Southgate till Sky Sports.

Frågan är om han lyckas få ut mer av sina spelare än han fått det senaste året.

– Det handlar om att anta utmaningen. Hur kan vi se till att få med supportrarna på en resa som liknar den de älskade för fyra år sedan, och älskade förra sommaren? Det är för dem vi gör det och det är de som gör det så speciellt att spela för England.

