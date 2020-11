Frälste Skellefteå – och skadade Djurgårdens stjärna: ”Hoppas han är okej”

Darren Nowick har än så länge inte någon överdrivet imponerande målskörd i SHL, men när det väl smäller så smäller det mot Djurgården.

Den 29-årige amerikanen gjorde sitt första mål för säsongen när Skellefteå gästade stockholmarna, och förlorade med 2–3, i den förra omgången på Hovet.

När lagen nu drabbade samman i Skellefteå Kraft arena hamnade Nowick åter i fokus. I den första perioden delade han ut en propp på gästernas lagkapten Jacob Josefson som precis hade passat pucken i sidled i offensiv zon innan han skickades ner i isen.

En tackling som gav Nowick två minuters utvisning – till Djurgårdens tränare Robert Ohlssons besvikelse.

– Jag tycker det är skitdåligt av domarna, jag måste säga det. Det är en jättesen tackling och den kommer från blinda sidan. Äh, det är pissdåligt måste jag säga, sade han till C More och avbröt intervjun abrupt inför den andra perioden.

Djurgården befaras nu få klara sig utan Josefson en tid.

– Jag hoppas han mår bra, det var inte min avsikt att skada någon där ute. Jag tror inte att det var mot huvudet, men det var lite sent. Han tittade efter sin passning och måste hålla upp huvudet där. Jag försökte hålla igen så mycket som jag kunde men jag träffade honom ändå. Jag hoppas han är okej, sa Nowick om situationen.

Dessförinnan hade Oscar Möller gett Skellefteå ledningen med sitt första mål för säsongen. Djurgården kvitterade genom William Eklund men strax före pausen återtog hemmalaget kommandot när Jonatan Bergren styrde in 2–1 i powerplay.

– Ett bra powerplay mål, vi transporterar pucken snabbt med långa passningar så att de får röra på sig. Sen hittar vi in med en fin passning och då är det bara att lägga in den, säger Bergren till C More.

Ytterligare ett mål skulle falla i matchen – och det var Darren Nowick som gjorde det.

Med sitt andra mål för säsongen satte han en målvaktsretur från Mantas Armalis i spel i numerärt överläge.

– Det var ett bra powerplay. Returen kom rakt ut på min klubba, säger Nowick.

– Det känns jättebra, skönt att göra mål men ännu bättre att vinna.

Skellefteå befäster sin position på den övre halvan av tabellen och är femma. För Djurgården var det här sjätte förlusten på lika många bortamatcher. Stockholmarna ligger elva med 14 poäng på 13 matcher i en haltande tabell.