Framtidshoppen kvalar i Australien

Rebecca Petersons högsta rankning är 119. Elias Ymer hösta är 118. När kvalet till Australian Open inleds på tisdag återfinns de på plats 149, respektive 142.

Båda är på väg upp, men kvalet till Australian Open blir tufft. 128 herrar slåss om 16 platser och 96 damer konkurrerar om tolv platser i huvudturneringen.

För Elias Ymer fortsätter samarbetet med Robin Söderling. När det inleddes i juli förra året hade Elias halkat ner till plats 293 på världsrankningen och tycktes befinna sig i fritt fall.

Söderling fick stopp på det. Andra halvan av året gav två turneringssegrar och han var bara en nätrullare från att nå kvartsfinalen i Stockholm Open.

– Jag känner mer självförtroende när jag har honom bredvid sig, säger Elias Ymer om Robin Söderling. Vi tänker köra tio-femton veckor tillsammans i år, det är planen.

Försäsongen har de tillbringat i Florida där Elias Ymer tränat tillsammans med bland annat Kei Nishikori. I början av året försökte han kvala in till ATP-turneringen i Doha i Qatar, men förlorade i andra omgången till jämngamla greken Stefan Tsitsipas.

Elias lyckades 2015 kvala in till alla fyra grand slam-turneringarna. Men sedan dess har han aldrig kommit förbi den andra kvalomgången. Nu hoppas han komma längre med hjälp av den mer aggressiva spelstil Robin Söderling fått honom att spela.

– Om man ska spela på högsta nivån går det inte att spela defensivt. Får motståndaren en kort boll så får man springa, säger Elias Ymer.

Även för Rebecca Peterson innebar andra halvåret av 2017 en återkomst. En svår armskada höll henne borta från tennisen under lång tid, men i slutet av året spelade hon bra i USA.

Nu är hon fortsatt skadefri och har kunnat träna ordentligt.

– Jag är väldigt sugen på att börja tävla igen. Senast var på Hawaii i slutet av november där jag förlorade i semifinalen, säger Rebecca Peterson i telefon från Melbourne.

I och med skadan har hon inte så många poäng att försvara under det första halvåret i år och har alla chanser att förbättra sin rankning. Men så vill hon inte tänka.

– Det är den här veckan som gäller. Jag tycker det är onödigt att lägga energi på saker längre fram, det är här och nu som gäller.