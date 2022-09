Framtidslöftet tillbaka efter korsbandsskadan – H65 Höör vinnare i seriepremiären

Den svåra knäskadan kom med grymmaste möjliga tajming. Isabelle Andersson hade fått sitt stora genombrott, lett H65 till SM-final, utsetts till Årets komet i svensk handboll och tagits ut i landslagstruppen till OS i Tokyo.

Men under en träningsmatch mot Norge under förlägret i Fukuoka ”klickade det till” i knät under en stegisättning. Korsbandet var av och i stället för OS-spel tvingades Andersson till operation och nästan ett helt års konvalescens.

Förvisso kunde hon träna för fullt redan i april, men i och med att säsongen tog slut har det dröjt ytterligare ett par månader innan hon nu kunnat komma igång och spela igen.

– Jag visste redan när jag drog det att det var sämsta möjliga tajming. Men som många andra sagt till mig, som jag själv kanske inte visste, har det kanske också varit bra att få de här extra månadernas vila, säger Isabelle Andersson.

Det är klart det är mycket känslor. Det var länge sedan jag spelade inför publik och man vill massor

När Höör-laget startade årets säsong på bortaplan mot Skuru fanns hon åter med i startsjuan.

– Det är klart det är mycket känslor. Det var länge sedan jag spelade inför publik och man vill massor. Det är också svårt att veta var man står, jag har inte spelat handboll på ett år liksom.

Tre mål, varav två på straff, noterades 22-åringen för i comebacken som slutade med seger för Höör i den tidiga kraftmätningen de förmodade topplagen emellan.

För även om de flesta förhandstipsen har sagt att Sävehof kommer lyckas försvara sitt SM-guld, ses Skuru och H65 Höör som de största utmanarna strax där bakom.

– Det är jämnt där uppe i toppen och det är alltid viktigt att ta de här segrarna, och att få vinna mot de bra lagen. Det är alltid skönt att ta de poängen, säger Isabelle Andersson.

Premiärmatchen i Eriksdalshallen i Stockholm blev jämn. Fjolårsfinalisten Skuru, öppnade något starkare – mycket tack vare ett aggressivt och effektivt försvarsspel, men också för att den notiriska målskytten Alexandra Bjärrenholt öppnade den här säsongen på samma sätt som hon avslutade den förra. På matchens första 30 minuter gjorde förra säsongens skytteligavinnare sex mål, och noterades till slut också för fem målgivande passningar.

Skurus Alexandra Bjärrenholt blev bästa målskytt i hemmalaget med sex mål. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Hemmalaget ledde med två mål i paus, 16–14. Men i den andra halvleken fick H65 bättre ordning på spelet och kunde vända. Segersiffrorna skrevs till slut till 26–24 till gästerna.

– Det ser lite knackigt ut ibland och vårt anfallsspel är inte jättebra, men vi har en grund att stå på. Vi tjänar mycket på det när vi kör fast, säger Isabelle Andersson.

– Det är väldigt skönt att få starta säsongen så här.

Fakta. Fem spelare att ha koll på i SHE Carmen Martín, Sävehof. Spanska 34-åriga högersexan är en av tidernas största värvningar i svensk handboll. Martín har det senaste decenniet varit en av världens bästa på sin position och fyra gånger tagits ut i all star team i EM- och VM-sammanhang. Isabelle Gulldén, Lugi. Svensk handbolls största stjärna har vänt hem för att vara närmare sin cancersjuka syster. Kan som mittnia och spelfördelare ensam lyfta Lugi, frågan är hur högt? Alexandra Bjärrenholt, Skuru. Fjolårets poängdrottning i SHE med totalt 164 mål och 138 assist och utsedd till säsongens mest värdefulla spelare. Trotjänare i Skuru som så när fick fira SM-guld i fjol. Tippas av tränarna bli seriens mest värdefulla spelare även den här säsongen. Johanna Bundsen, Sävehof.

Ytterligare en hemvändare som väntas höja nivån på serien. Landslagsmålvakten har de tre senaste säsongerna spelat i Köpenhamn i den danska ligan, men är nu tillbaka i SHE. Isabelle Andersson, H65 Höör.

Var ett av de stora framtidsnamnen inom svensk handboll innan hon drog av korsbandet för ett drygt år sedan. Är nu tillbaka på handbollsplanen igen och många hoppas hon ska lyckas ta sig tillbaka till sin tidigare höga nivå. Visa mer

Läs mer:

Sävehofstjärna tillbaka efter blodpropp