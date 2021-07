Från gatan till OS på sju år: ”Världen måste vakna”

Fakta. Streetbasket

Anses vara ”the number one urban team sport in the world”.

Matcherna varar i tio minuter och spelas på en halv vanlig basketplan med en korg och en något mindre boll. Tremannalagen har tolv sekunder på sig att komma till avslut och målskotten ger en eller två poäng (i stället för två och tre).

Spelet pågår utan avbrott. Den som vinner bollen behöver bara gå utanför korgområdet innan nästa anfall kan påbörjas.