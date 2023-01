Frankrikes fotbollsordförande tvingas bort efter skandalerna

Beslutet att Noël Le Graët stängs av som ordförande under utredningen fattades av det franska fotbollförbundets, FFF:s, styrelse under ett extrainsatt möte.

Det som till slut blev droppen för den skandalomsusade förbundsordföranden var kommentaren han fällde om Zinedine Zidane, som en stor del av den franska fotbollspubliken hoppas en dag ska ta över som förbundskapten.

I en radiointervju med den franska kanalen RMC sade Le Graët att han ”inte kunde bry sig mindre” om Zidane skulle få ett annat jobb som förbundskapten för ett annat landslag. Något som fick flera franska fotbollsstjärnor och politiker att gå i taket.

Bland annat skrev Kylian Mbappé på Twitter att: ”Zidane är Frankrike. Man brister inte i respekt mot en legendar som honom”.

Tidningen L'Equipe avslöjade i veckan att det var Le Graët som på eget bevåg efter fotbolls-VM i Qatar beslutade att förlänga nuvarande förbundskaptenen Didier Deschamps kontrakt till 2026, utan att diskutera det med den övriga styrelsen.

Det nya kontraktet kommer dock ändå att gälla, meddelar det franska förbundet.

Därtill står Le Graët sedan tidigare under utredning för sexuella trakasserier. Fotbollsagenten Sonia Souid har i en intervju i det franska fotbollsmagasinet So Foot anklagat Noël Le Graët för att under flera år ofredat henne med inviter, sms och röstmeddelanden. I artikeln granskades också arbetsmiljön på förbundet.

Frankrikes idrottsminister Amélie Oudréa-Castéra har begärt att Noël Le Graët och det franska fotbollsförbundet ska utredas. Foto: Geoffroy Van der Hasselt/AFP

I samband med publiceringen hotade FFF att stämma So Foot för förtal, vilket fick den franska idrottsministern Amélie Oudréa-Castéra att beordra en utredning av Le Graëts uppträdande och en genomlysning av fotbollsförbundet.

Resultatet av utredningen ska presenteras i slutet av januari och det är i väntan på det som Le Graët stängs av.

– Det var en väldigt rak diskussion, som i en familj, säger styrelseledamoten Eric Borghini om beslutet till tv-kanalen BFM TV, rapporterar L'Equipe.

– Noël förstod att status quo var omöjligt att upprätthålla med tanke på medieuppståndelsen, de politiska förväntningarna och den folkliga opinionen. Så han erbjöd sig att ta ett steg åt sidan tills utredningen är publicerad och granskad av den exekutiva kommittén.

Vice ordföranden Philippe Diallo blir tillförordnad ordförande under tiden.