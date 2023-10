Franska domaren om AIK-misstaget som förföljt honom: ”En katastrof”

Det var ett kaxigt AIK som laddade för Champions League 1999. Under våren värvades Pontus Kåmark från Leicester och i augusti lade klubben upp en rekordsumma för att få hem Andreas Andersson från Newcastle. Satsningarna bar frukt; efter seger mot grekiska AEK kvalificerade sig AIK för Champions Leagues gruppspel.

Få trodde att det skulle blir roligare än så, för där väntade idel storklubbar (Barcelona, Arsenal och Fiorentina) men tränare Stuart Baxter var optimist: ”Vi blir underdogs i alla matcher, både borta och hemma – och det talar för oss”, sa han till Aftonbladet.

Och nog verkade han veta vad han talade om. I första matchen hemma på Råsunda den 14 september stod AIK upp så väl mot Barcelonas världsstjärnor att motståndarcoachen Louis van Gaal fick byta ut Winston Bogarde redan efter 27 minuter, sedan backen gång efter annan snurrats upp av AIK:s Nebojša Novaković.

Nebojša Novaković jublar efter sitt ledningsmål. AIK var på väg att skrälla. Foto: Anders Wiklund/TT

Matchen förblev dock mållös fram till den 71:a minuten då samme Novaković fick bollen strax utanför straffområdet och med en elegant chipp ställde Barça-målvakten Ruud Hesp.

AIK ledde med 1–0 – Råsundapubliken anade en dunderskräll.

Men så fick Barcelona den där hörnan i 85:e minuten, samtidigt som fjärdedomaren signalerade för dubbelbyte i AIK. In med Karl Corneliusson – ut med Pontus Kåmark, in med Christer Mattiasson – ut med Nebojša Novaković. Den sistnämnda hann dock inte fram till sidlinjen innan Luís Figo tilläts slå iväg hörnan, fjärdedomaren stod fortfarande med skylten i luften när Abelardo Fernández nickade in 1–1.

– Jag fattade ingenting! Jag minns hur den assisterande domaren försökte knuffa in mig på planen igen för att gömma misstaget, säger Nebojša Novaković i dag.

Hälsa honom att jag förlåter … men jag glömmer aldrig.

Kvällen slutade i moll. Efter kvitteringen lyckades Barcelona också forcera in 2–1 mot ett chockat hemmalag, och efteråt handlade allt om att huvuddomaren Alain Sars hade godkänt kvitteringen. I TV3 avslöjade Stuart Baxter orden som hade lett till att han visats upp på läktaren efter incidenten: ”This is the fucking Champions League, not amateur football, please take your responsibility.”

– Jag får ofta prata om den där lobben, säger Nebojša Novaković. Men jag får nästan lika ofta prata om domaren som förstörde kvällen.

Om du fick hälsa Alain Sars något i dag, vad skulle det vara?

– Ja du, hälsa honom att jag förlåter … men jag glömmer aldrig.

Alain Sars själv har aldrig velat prata offentligt om händelsen. Förfrågningar från svenska reportrar åren som följde replikerades i bästa fall med ”nej”. Ofta kom inget svar alls.

Men tiden går, vatten rinner under broar. På ett spontant ivägskickat mejl sommaren 2023 svarar den före detta domaren direkt: ”Jag jobbar på Franska fotbollförbundet i Paris, du är välkommen.”

”Jag minns den 14 september 1999 väldigt väl”, säger tidigare domen Alain Sars i dag. Foto: Henrik Ekblom Ystén

När han några veckor senare möter upp i receptionen, i lokalerna som ligger runt hörnet från Eiffeltornet, är det med ett stort leende:

– Jaså nu ska jag äntligen få bekänna mina synder, skrattar han.

Han visar en trappa upp, till konferensrummen där tavlor som minner om framgångsrika franska landslagsepoker klär väggarna. På en skärm matas bilder av dagens franska stjärnor fram – Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud …

Alain Sars säger:

– Låt mig först klargöra en sak: Jag minns den 14 september 1999 väldigt väl. Att jag inte ville tala om det här tidigare berodde på att jag inte trodde att Uefa hade uppskattat det.

Däremot har han i sitt eget huvud spelat upp vad som hände åtskilliga gånger. Figos otåliga trampande vid hörnflaggan, skylten i fjärdedomarens händer, den egna övertygelsen om att det bara var ett byte som skulle genomföras, vilket ledde till att Alain Sars blåste i gång matchen så fort Corneliusson sprang in på planen.

– Det här var ju innan all teknisk domarutrustning. Vi hade inga headset för att kommunicera. Och jag minns att AIK:s svarta dräkter rörde till det. Eftersom jag var långt ifrån såg jag inte att det stod mer än en spelare vid sidlinjen, alla smälte ihop med läktaren och mörkret från spelartunneln.

Förvirring uppstod vid bytet av Nebojša Novaković (längst till höger). AIK-tränaren Stuart Baxter blev förbannad efter domare Alain Sars (till vänster) misstag och visades upp på läktaren. Foto: Tommy Pedersen/TT

När insåg du misstaget?

– Jag anade direkt att något var fel. Min assisterande berättade om det andra bytet och jag frågade om det hade påbörjats formellt. Det hade det inte och då hade jag inget annat val än att godkänna målet.

Vad kände du?

– Jag försökte fortsätta matchen men så gjorde Barcelona sitt andra mål. Då blev det en mardröm. Ett rent helvete. Om matchen hade slutat oavgjort hade jag väl ändå fått kritik men nu … det här var ju en katastrof.

Min engelska är inte jättebra men det där hade jag nog förstått även på den tiden.

AIK:s tränare skällde ut dig. Hans ord har blivit kända i svensk fotbollshistoria: ”This is the fucking Champions League …”

– Det minns jag faktiskt inte om jag hörde. Min engelska är inte jättebra men det där hade jag nog förstått även på den tiden.

För svensk fotboll i stort kom mötet att betyda en hel del. Att undvika byte när motståndare har hörna gick som mantra på kurser och i omklädningsrum åren som följde. Och rent generellt blev Barcelonas vändning en signal om att man aldrig bör släppa garden i det som Baxter kallat ”f****** Champions League”.

Alain Sars intygar att septemberkvällen i Solna också lärde honom något nytt – att till och med en fotbollsdomare kan lämna en arena med känslan av att ha förlorat matchen.

Bild 1 av 2 Alain Sars och hans domarkollegor lämnar planen till publikens burop. Foto: Tommy Pedersen/TT Bild 2 av 2 Domarteamet flyr Råsunda under beskydd av vakter. Foto: Tommy Pedersen/TT

– Efteråt frågade mina kollegor om jag skulle följa med på middag med observatören men jag ville inte. Jag låg bara kvar på rummet. I huvudet surrade ”det var mitt fel, det var mitt fel” runt hela tiden. De som känner mig vet att orättvisa är det värsta jag vet och den här kvällen hade David mött Goliat, och varit på väg att fälla sin motståndare. Men så försvann chansen för att jag gjorde ett jättemisstag. Det plågade mig.

Efter AIK–Barcelona fick Alain Sars inte heller döma internationell fotboll på ett halvår. Själv ser han det som att han sattes ”i tillfällig karantän”. Men han kom tillbaka. De första åren på 00-talet blev hans mest framgångsrika period med två Champions League-semifinaler (Chelsea–Liverpool 2005 samt Milan–Barcelona 2006) som givna höjdpunkter.

Efter att ha blivit petad från VM 2006 – trots att han utsetts till Frankrikes bästa domare samma år – valde han att avsluta sin karriär för att i stället axla en administrativ roll på det regionala förbundet i Lorraine. 2013 tog han klivet över till franska fotbollsförbundet i Paris med ansvar för amatörligornas domarutbildning, och den tjänsten innehar han än i dag.

Alain Sars beskriver det som ”ett viktigt men tufft jobb”.

”Om det hade funnits sociala medier 1999 hade jag antagligen inte kunnat lämna Stockholm utan polisbeskydd.” Foto: Henrik Ekblom Ystén

– Att övertyga folk att bli domare är mycket svårare nuförtiden med tanke på samhällsklimatet. Om det hade funnits sociala medier 1999 hade jag antagligen inte kunnat lämna Stockholm utan polisbeskydd.

Erfarenheterna från den egna karriären förmedlar han vidare så gott han kan.

– Alla kan göra fel – men gör du det har du en skyldighet att lära dig något av det.

AIK-spelarna kände sig rånade. Domaren Alain Sars känner än i dag att hans misstag ledde till att matchen inte blev rättvis. Foto: Jonas Ekströmer

Att Nebojša Novaković fortfarande kommer ihåg händelsen bemöter Alain Sars med ett sorgset leende. Fransmannen vill gärna hälsa tillbaka till AIK:aren med budskapet att han personligen hellre minns AIK-anfallarens insats än den egna från kvällen i Solna.

– Jag kommer ju ihåg den där lobben. Ett riktigt vackert mål. Fastän det inte ledde till seger.