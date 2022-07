Fredagens friidrottshöjdare från VM i Eugene

Vad: Friidrotts-VM, dag 1.

Var: Hayward Field, Eugene, USA.

När: 15 juli 2022.

• Dagens svenskar

För tre år sedan blev det VM-brons på 20 kilometer i Doha för Perseus Karlström och den svenska gångarens uttalade mål är att inte prestera sämre när det är dags för samma distans i Eugene klockan 00.10, svensk tid. Ska vi tro 32-åringen själv är det med andra ord goda chanser för svensk medalj redan på mästerskapets första dag.

Perseus Karlström har ett VM-brons att försvara på 20 kilometer gång. Foto: Christine Olsson/TT

I övrigt är det en drös övriga blågula atleter i farten i kval- och försökssammanhang. I slägga ska både Ragnar Carlsson och Grete Ahlberg göra vad de kan för att skrälla sig vidare till final i herr- respektive damklassen innan både Fanny Roos och Axelina Johansson kvalar i kula klockan 02.05.

Kort därpå springer Vidar Johansson försöksheat på 3 000 meter hinder, följd av Lisa Gunnarsson och Thobias Montler som båda hoppas nå final i stav respektive längd. 03.10 avslutas svenskdagen med försöksheat på 1 500 meter för Yolanda Ngarambe och Hanna Hermansson.

Thobias Montler förväntas ta sig till lördagens final i längdhopp. Foto: Björn Larsson Rosvall

Höjdpunkter i övrigt

Utöver tvåmilen i gång är det bara kval och försök på fredagsprogrammet, men världsnamn måste likväl dyka upp för att göra jobbet. Italienaren Gianmarco Tamberi och Mutaz Essa Barshim, från Qatar, som under uppmärksammade former delade på OS-guldet i höjdhopp förra sommaren kliver in i herrarnas kval klockan 19.10, svensk tid.

Dagen bjuder även på försök på 100 meter där bland andra världsettan Fred Kerley, Trayvon Bromell, Christian Coleman och olympiske mästaren Marcell Jacobs – tillbaka lagom till VM efter en ihärdig vadskada – ska försöka nå lördagens semifinal.

Programmet innehåller dessutom försök i den mixade stafetten på 4x400 meter, en disciplin där 36-åriga sprintlegendaren Allyson Felix ställer upp för USA i sitt tionde VM.

Allyson Felix avslutar karriären efter den här säsongen. Foto: Andrew Medichini/AP

Programmet

18.05: Slägga, herrar (kvalgrupp A, med Ragnar Carlsson)

19.10: Höjdhopp, herrar (kval)

19.30: Slägga, herrar (kvalgrupp B, med Ragnar Carlsson)

20.45: 4x400 meter stafett, mixat (försöksheat)

21.05: Slägga, damer (kvalgrupp A, med Grete Ahlberg)

21.30: 100 meter, herrar (försöksheat)

22.10: 20 km gång, damer (final)

22.30: Slägga, damer (kvalgrupp B, med Grete Ahlberg)

00.10: 20 km gång, herrar (final, med Perseus Karlström)

02.05: Kula, damer (kval, med Fanny Roos och Axelina Johansson)

02.15: 3 000 meter hinder, herrar (försöksheat, med Vidar Johansson)

02.20: Stavhopp, damer (kval, med Lisa Gunnarsson)

03.00: Längdhopp, herrar (kval, med Thobias Montler)

03.10: 1 500 meter, damer (försöksheat, med Yolanda Ngarambe och Hanna Hermansson)

03.50: 100 meter, herrar (försöksheat)

03.55: Kula, herrar (kval)

04.50: 4x400 meter stafett, mixat (final)

