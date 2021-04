Fredricson gör comeback efter skadan – i stortävling

– Därför är vi glada för alla tävlingar som blir av. Hästarna behöver tävla för att komma i tävlingskondition.

Ridsporten har drabbats hårt av två olika virus. Först satte corona stopp för nästan alla större tävlingar under 2020, och sedan lamslog hästviruset EHV-1 tävlingsverksamheten. Mellan den 2 mars och den 12 april arrangerades inga större tävlingar.

Nu är tävlingsstoppet hävt, men tävlingsschemat är fortfarande ett levande dokument under ständig förändring.

– I och med att det är få tävlingar är det svårt för de ryttare som inte ligger högt på rankningen att få plats på de tävlingarna som arrangeras. Något som gör det svårplanerat, säger Henrik Ankarcrona.

– Det gör att ryttarna måste vara redo när chansen att vara med dyker upp, men samtidigt ha is i magen och inte stressa, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

I en föränderlig ridsportvärld måste förbundskapten Ankarcrona likväl planera inför OS i Tokyo.

Planen är att Sverige ska ställa upp i tre av vårens lagtävlingar. Först i Rom i maj och sedan i St Gallen och La Baule i juni.

Den 18-20 juni avgörs den stora hopptouren Global Champions tour på Stadion i Stockholm. Det blir förbundskapten Ankarcronas sista chans att kolla formen på möjliga OS-ekipage.

– Ja, efter det bör jag vara på det klara med vilka som ska med till Tokyo, men vi har ännu inte bestämt någon exakt dag för när truppen ska presenteras.

Den här veckan är världens bästa ryttare samlade i nederländska 's-Hertogenbosch för en femstjärnig tävling. Tävlingen, som skulle avgjorts i mars men som flyttades på grund av tävlingsstoppet, inleds på fredagen och avslutas på söndagen med tävlingarnas högsta klass Grand Prix-hoppningen.

De två högst rankade svenska ryttarna Peder Fredricson och Henrik von Eckermann har fått plats i startfältet.

För Fredricson, som i mars skadade en sena i högerhanden, blir det första tävlingen sedan skadan.

Med sig till 's-Hertogenbosch har den svenske världsstjärnan sin guldhäst All In. Det blir valackens första tävling sedan i december 2019.

– All In följer sin plan, och ser fräsch ut, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

Med tanke på att hästen inte tävlat på länge kommer han under de tre tävlingsdagarna i 's-Hertogenbosch inte gå de högsta klasserna. Där kommer Peder i stället att rida Christian K och Catch Me Not.

Henrik von Eckermann har även han med sig tre hästar Peter Pan, King Edward och Hollywood.

Inte heller von Eckermanns mest rutinerade mästerskapshäst stoet Mary Lou har tävlat på över ett år.

– Mary Lou är i gång och om några veckor är hon redo att tävla, berättar förbundskapten Ankarcrona.

Både All In och Mary Lou är OS-aktuella om de visar att de kan prestera på lika hög nivå som före hästarnas långa uppehåll.