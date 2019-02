Nu börjar hoppryttaren få svar. På hästen Christian K vann Fredricson GP-tävlingen över 1,55-hinder i Neumünster, Tyskland, på tidspoängen 38,57.

Tvåa blev Williem Greve, Nederländerna, med 38,91 i poäng.

”Visst gjorde Christian det bra. Men vi får vänta och se”, säger Peder Fredricson till Svenska ridsportförbundet.

Nästa helg testar flerfaldige mästerskapsmedaljören hästarna All In, Catch Me Not S och Zacramento i Lilleström, Norge.