Fredricson har medaljläge: ”Mycket kommer att hända”

– Det kommer att bli en intressant final där mycket säkert kommer att hända. Särskilt med tanke på att jag tror att banbyggaren kommer att bygga lite större på söndag, fortsätter han.

De 25 högst placerade ekipagen individuellt efter de tre lagomgångarna får ställa upp i den första omgången av söndagens individuella EM-final.

Alla tar med sig felen från de inledande omgångarna till finalen.

I topp finns nyblivna guldmedaljören i lag schweizaren Martin Fuchs på Leone Jei. Martin Fuchs, som är regerande Europamästare individuellt från EM 2019 men då med hästen Clooney, har med sig 1,31 fel in i finalen.

Peder Fredricson ligger på femte plats med 4,46 fel.

Med tanke på att en rivning innebär fyra fel är det med andra ord tajt i toppen.

EM i tyska Riesenbeck är Peder Fredricsons häst Catch Me Not mästerskapsdebut, och den 15-årige valacken har hoppat riktigt bra. Enda missen kom i torsdagens runda där ekipaget hade en rivning.

I fredagens lagfinal var Peder och Catch Me Not det enda felfria svenska ekipaget.

– Jag är väldigt nöjd med hur han hoppade, säger Peder Fredricson om den rundan.

Under lördagen är både Peder och Catch Me Not tävlingslediga. För hästen innebär det att han får en lugn dag.

– Det är väldigt fina faciliteter här så han står i en stor och fin box med fönster där han trivs väldigt bra, berättar Peder Fredricson.

– Här finns också stora gräsfält där hästarna kan beta så där kommer han att få gå en stund. Senare under dagen kommer jag att longera (när ryttaren låter hästen löpa i en lina) honom för att mjuka upp musklerna och se så att allt är bra med honom, berättar Peder Fredricson.

Vad gör du själv mer än ledig lördag?

– Jag ska faktiskt åka och provrida en häst, säger Peder Fredricson som alltid är på jakt efter nya lovande hästar.

– Men i övrigt ska jag mest ta det lugnt.

Inför fredagens lagfinal låg Rolf-Göran Bengtsson och hästen Ermindo bäst till av de svenska ekipagen i den individuella tävlingen, men åtta fel under fredagen gjorde att de trillade ner på listan.

Inför finalen är Rolf-Göran Bengtsson på sextonde plats med 9,96 fel. Även Douglas Lindelöw på Casquo Blue är kvalade till finalen. Med sammanlagt 13,17 fel placerade de sig på 25:e plats och tog därmed den sista finalplatsen.

Söndagens individuella EM-final avgörs i två omgångar. I den andra rundan får de tolv bästa starta.