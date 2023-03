Fredricson: ”Inte desperat nog att klamra mig kvar”

– Och jag känner att jag nog vill stanna där ett litet tag till. Jag vill ha tid att verkligen tänka tillbaka, och uppskatta de tio år som jag hade med All In.

Det var i mitten av februari som Peder Fredricson berättade att 17-åriga valacken All In har tävlat färdigt. Hästen, som tillsammans med Peder har vunnit OS-, VM- och EM-guld, var redo att pensioneras.

– När man har en häst som All In måste man hela tiden tänka framåt. Det finns ingen tid att slå sig till ro, klappa på medaljerna och tänka ”vilken bra häst jag har”. Då når man inga nya framgångar, säger Peder Fredricson.

– Efter att vi bestämde oss för att pensionera honom har jag däremot kollat en del på rundor som vi har gjort, och det har varit riktigt roligt.

Det fanns ett liv före All In, ett liv med honom, och nu väntar ett liv utan honom för Peder Fredricson.

Hur det sistnämnda kommer att se ut är frågan som 51-åringen tänker låta tiden besvara.

OS-guldmedaljören Peder Fredricson är en man som trivs med nya utmaningar, och som gärna vill testa nya saker. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det där med att stanna i stunden är annars inte riktigt Peder Fredricsons grej. Utöver att vara en världens bästa hoppryttare är han också en man som ständigt söker efter saker att förändra och förbättra.

Både när det gäller sin egen ridning och hästarnas utrustning.

– Jag är inte direkt rädd för att jag inte ska komma på saker att göra, säger han skrattande som svar på frågan om framtidsplanerna.

I oktober förra året kunde DN berätta att Peder Fredricson startat ett nytt företag som ska utveckla hästarnas utrustning, och då framför allt minska dess vikt.

– Det är ett riktigt roligt projekt att jobba med, och en annan typ av utmaning.

Men även om det bubblar av idéer hos den ständigt nyfikne Peder Fredricson är det likväl ryttare han är i första hand och tänker förbli ett bra tag till.

– Det kommer att bli ett litet glapp för mig – och tävling på en annan nivå under en period – men det känns helt okej, säger Peder Fredricson.

I samband med de internationella hästtävlingarna i Scandinavium i Göteborg avtackades All In. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

När All In klev in i Peder Fredricsons liv var Peder en bit från världstoppen. Valacken skulle komma att förändra allt i 51-åringens ryttarliv.

– När jag fick All In förstod jag att jag hade en häst utöver det vanliga. Det innebar att det var värt att lägga in alla växlar för jag visste att det skulle vara värt det, berättar Fredricson.

– Vi har gasat 100 procent på alla plan – och testat en massa nya grejer – för att göra honom rättvisa. Det var aldrig svårt att motivera sig att göra allt man kunde, och lite därtill.

Även om All In har gjort sitt på tävlingsbanorna har Peder Fredricson fortfarande två hästar kvar som kan gå de högsta klasserna ytterligare ett år, 17-årige Catch Me Not och 16-årige Christian K.

Det är de två som i första hand kommer vara aktuella för Global Champions Tour. För även i år ingår Fredricson i Stockholm Hearts lag – där han bland annat är lagkamrat med Malin Baryard Johnsson. Samtliga lagryttare rider dock inte i varje omgång i ligan som hade premiär i Doha i förra veckan.

När Peder Fredricson ska göra sin första GCT-tävling för säsongen – där en omgång avgörs i Stockholm i juni – är inte bestämt.

Fakta. Peder Fredricson Född: 30 januari 1972. Familj: Hustrun Lisen Bratt Fredricson samt parets tre söner. Bor: Grevlundagården på Österlen. Medaljer med All In: OS-guld i lag 2021, OS-silver individuellt 2016 och 2021, VM-guld i lag 2022, EM-guld individuellt 2017, EM-silver i lag 2017. Övriga medaljer: OS-silver i lag 2004 med Magic Bengtsson, VM-silver i lag 2018 med Christian K och EM-brons individuellt 2021 med Catch Me Not. Visa mer

Bakom Catch Me Not och Christian K har Fredricson ett gäng lovande åtta- och nioåringar, men varken stallets åldersmän eller talangerna lär bli aktuella för sommarens EM.

Det innebär att när Sverige i slutet av augusti jagar medaljer i Milano kommer Peder Fredricson – med stor sannolikhet – för första gången på åtta år inte ingå i ett svenskt mästerskapslag.

– Jag är inte desperat över att vara med – klamra mig fast bara för att tävla har jag gjort så det räcker tidigare i min karriär.

– Så snarare än att klamra mig fast i toppen med det jag har ser jag fram emot att få göra en ny resa med de yngre hästarna. En sådan resa ger så otroligt mycket.

Peder Fredricson sitter tillbakalutad i soffan, med ett leende i ansiktet. Även om han börjar ett nytt kapitel i sitt ryttarliv gör han det med lust och nyfikenhet.

Parallellt med de hästar som redan finns hemma på Grevlundagården på Österlen pågår dessutom en ständig jakt på nya hästar.

Kanske är det en aning för optimistiskt att tro att han ska hitta en ny All In – men det kan likväl bli något bra.

– Får jag än en gång vara med och ta upp en häst som kan ta en mästerskapsmedalj vore det fantastiskt. För man ska komma ihåg hur svårt det är, säger Peder bestämt.

